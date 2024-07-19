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Новости Видео Война
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Трое военных армии РФ разбирают боеприпас топором и зубилом. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой трое оккупантов, разбирают боеприпас с помощью топора и зубила.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения таких манипуляций раздался взрыв. Двое участников действа смогли убежать от эпицентра, а третий остался вблизи места взрыва, хотя и подавал признаки жизни. Как утверждает автор публикации, инцидент произошел на территории Курской области РФ.

Смотрите: Оккупант тщетно пытается разобраться в конструкции "неизвестного" оружия и произвести выстрел. ВИДЕО

Смотрите: Оккупант в последний раз в жизни бьет палкой дрон, который упал в окоп, но не взорвался. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19899) взрыв (6823) взрывчатка (849) курьез (4066)


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Топ комментарии
+58
головне кіт завчасно пішов
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19.07.2024 15:40 Ответить
+36
Нє ну гарно вийшло .
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19.07.2024 15:38 Ответить
+30
Така кумедна ганчірочка замість руки у нього утворилася!
Дарвін вітає!
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19.07.2024 15:38 Ответить
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очень хароший русский!
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19.07.2024 15:37 Ответить
Нє ну гарно вийшло .
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19.07.2024 15:38 Ответить
нажаль, схоже спрацював тільки підривач, а БЧ

"работайте *****я !"
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19.07.2024 15:56 Ответить
Старшой самец поучает молодых как надо обращаться с боеприпасами.
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19.07.2024 15:38 Ответить
Така кумедна ганчірочка замість руки у нього утворилася!
Дарвін вітає!
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19.07.2024 15:38 Ответить
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19.07.2024 15:42 Ответить
то, кацапи банку з щами відкривали?
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19.07.2024 15:38 Ответить
зкисли щі 😂
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19.07.2024 16:06 Ответить
Ну чого такий слабий заряд?
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19.07.2024 15:39 Ответить
...малый калибр
Улыьнулся старик
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19.07.2024 15:45 Ответить
головне кіт завчасно пішов
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19.07.2024 15:40 Ответить
🤝також люблю котиків
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19.07.2024 15:42 Ответить
звичайно-бо у кота більше розуму аніж у тих кацапів разом...
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19.07.2024 18:31 Ответить
бережеться котик, хоч й має 9 життів )
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19.07.2024 19:56 Ответить
Тому що він Кіт,а не кот!
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20.07.2024 05:34 Ответить
Кіт знає, що краще з мудрим згубити, ніж з дурним знайти.
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26.11.2024 01:58 Ответить
в кожну хату по гранаті, та ще й по зубилу..
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19.07.2024 15:40 Ответить
кожному дебілу, по зубілу!
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19.07.2024 16:00 Ответить
А снаряди самі знайдуть ))
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19.07.2024 16:05 Ответить
Ай молодець
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19.07.2024 15:41 Ответить
Вірно на нелюдей кажуть ,що вони мавпа з гранатой
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19.07.2024 15:42 Ответить
гепав по взриватєлю снаряда - провіряв на прочность
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19.07.2024 15:42 Ответить
Тапор и зубило *******! Как, таперича, накабздона слушать?
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19.07.2024 15:43 Ответить
Малувато буде!! А чи можуть рашисти, ще раз пафтаріть!
Для трампа і сі, на біс!, гроші, комусь, виплатить обмилок прутін!
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19.07.2024 15:43 Ответить
Премію Дарвіна їм. Шкода що мало таких випадків
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19.07.2024 15:44 Ответить
Совсем непонятно....
Что за слабая петарда?
Может хлопнула консерва с саморазогревом? ( Химреагенты)
Те двое слишком бодрые для слова "взрыв". Патрон может какой то???
Што это было?
Печально, не стараются вовсе...
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19.07.2024 15:45 Ответить
Не все так погано як ви то все розписували...там серьезні поранення з втратами кінцівок.
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19.07.2024 15:53 Ответить
судячи по розміру предмета і по потужності вибуху схоже було на ВОГ.
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19.07.2024 20:26 Ответить
Кіт не захотів брати участь в цьому театрі абсурду)
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19.07.2024 15:47 Ответить
то, кіт бандерівець.
він і підказав, як правильно відкрити.
і пішов.
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19.07.2024 16:02 Ответить
Три Дарвіна цим добродіям.
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19.07.2024 15:48 Ответить
На цей журнал альманах очумелі ручки можна дивитися вічність. Хоч настрій за день підняли. Тільки бл..дь де звук? Треба було почути як воно ох...єнно🤗
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19.07.2024 15:51 Ответить
То він вогонь видобував, кацапи, діти свінособак.
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19.07.2024 15:53 Ответить
Хм... военные - это громко сказано... Д#билы обыкновенные...
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19.07.2024 15:54 Ответить
Премию Дарвина этому герою!
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19.07.2024 16:00 Ответить
А чого їх тільки троє зібралось? Там весь взвод мав на майстер клас дивитись.
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19.07.2024 16:09 Ответить
Куди вони тікають? Все вже відбулося.
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19.07.2024 16:11 Ответить
Эти 3.14дорасы знают, что ихние подельники всегда бьют второй раз по месту поражения ракетами, что б погубить спасателей и медиков, вот и решили, что биндеровский боеприпас сейчас еще раз бахнет
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19.07.2024 16:25 Ответить
Теперь я верю, что на расие есть хорошие руские!
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19.07.2024 16:22 Ответить
Молодці. Мабуть все вже про них передивився. Але дивувати не перестають.
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19.07.2024 16:25 Ответить
Що саме цікаве, клешню відірвало не тому хто довбав))
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19.07.2024 16:26 Ответить
Один другому говорит, а прикинь как там после выстрела в Киеве.
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19.07.2024 16:26 Ответить
це не інцидент, то пригода ))
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19.07.2024 16:26 Ответить
більш за все хвилювався за котика, він точно не кацап.. та, ніби, минулося...
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19.07.2024 16:27 Ответить
Тупиковая ветвь развития - Katsapus Lishnehromosomus 💀
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19.07.2024 16:28 Ответить
Однозначно.
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19.07.2024 16:36 Ответить
Со стороны как подшипник выпрессовуют. Шарики достать для рогатки. Кошак явно сразу свалил к деревьям. Соображает тварюка.
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19.07.2024 16:29 Ответить
А чё? Пушкин с Достоевским всегда так делали.
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19.07.2024 16:37 Ответить
Яка там допомога. Всi розбiглися. Моя хата з краю, а там хоч трава не рости... Идейные кацапы - когда гурьбой, сам на сам - нет кацапа.
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19.07.2024 16:44 Ответить
Генетично ,це треба мати багато розуму ...до цього ще треба додуматися ,уруцька еволюція... в зад ...
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19.07.2024 17:12 Ответить
Три дебила это сила.
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19.07.2024 17:21 Ответить
Там всі три 300
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19.07.2024 17:23 Ответить
Вони шукали золото..Ну і ось,знайшли
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19.07.2024 17:37 Ответить
Ну шо сказати? Молодці, так би всі кацапи розбирали
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19.07.2024 17:41 Ответить
Та нормально все. Шо за кіпіш? Молоді допитливі хлопці, цікавляться технікою. Нехай не зупиняються на досягнутому.
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19.07.2024 18:04 Ответить
Мавпа зажди була умніша від кацапа.
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19.07.2024 19:00 Ответить
Навіть кіт і той розумніший...дивіться відео уважно. Кіт подумав ну вас *****.. і пішов за обваловку
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19.07.2024 19:08 Ответить
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19.07.2024 19:08 Ответить
Приз Дарвина в студию!
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19.07.2024 19:46 Ответить
 
 