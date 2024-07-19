Трое военных армии РФ разбирают боеприпас топором и зубилом. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой трое оккупантов, разбирают боеприпас с помощью топора и зубила.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения таких манипуляций раздался взрыв. Двое участников действа смогли убежать от эпицентра, а третий остался вблизи места взрыва, хотя и подавал признаки жизни. Как утверждает автор публикации, инцидент произошел на территории Курской области РФ.

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