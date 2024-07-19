Трое военных армии РФ разбирают боеприпас топором и зубилом. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой трое оккупантов, разбирают боеприпас с помощью топора и зубила.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения таких манипуляций раздался взрыв. Двое участников действа смогли убежать от эпицентра, а третий остался вблизи места взрыва, хотя и подавал признаки жизни. Как утверждает автор публикации, инцидент произошел на территории Курской области РФ.
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+58 Дима Л #583950
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+36 Сергій Малецький
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+30 Алекс Скела
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Што это было?
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він і підказав, як правильно відкрити.
і пішов.