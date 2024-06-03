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Оккупант в последний раз в жизни бьет палкой дрон, который упал в окоп, но не взорвался. ВИДЕО

Оккупант дважды ударил палкой дрон, который не взорвался во время атаки на его позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевая часть сдетонировала после третьего удара по БПЛА и захватчик был ликвидирован.

Также смотрите: Оккупант тщетно пытается разобраться в конструкции "неизвестного" оружия и произвести выстрел. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6771) курьез (4058) дроны (3974)


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Топ комментарии
+51
Премию Дарвина
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03.06.2024 09:49
+46
Буде грати на ударних у кабзона.
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03.06.2024 09:50
+22
Мавпа перейшла на інший рівень
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03.06.2024 09:51
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Премию Дарвина
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03.06.2024 09:49 Ответить
Напоегливість - негативна якість (в данному випадку позитивна для нас) якщо макітра пуста. А може в автоматі набої скінчились і гранати не було.
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03.06.2024 10:35 Ответить
Вже нема кому.Треба всім кацапам такий подарунковий набір,палицю і дрон+оцю відеоінструкцію
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03.06.2024 11:45 Ответить
Космічна одисея 2001, Стенлі Кубрик - класичний фільм

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03.06.2024 12:12 Ответить
"Фух, повезло, что не епнуло..." - подумал Федя. "А вдруг там цветмет, а ну-ка, мля..."
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03.06.2024 09:50 Ответить
Перепрошую! То був Вася!
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03.06.2024 17:40 Ответить
Буде грати на ударних у кабзона.
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03.06.2024 09:50 Ответить
Мавпа перейшла на інший рівень
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03.06.2024 09:51 Ответить
Бавовник... у лузi кацапчик знайшов -
Немае кацапа : у вирiй пiшов...
ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
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03.06.2024 09:53 Ответить
Мавпа з палкою і то розумніша
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03.06.2024 09:53 Ответить
https://youtu.be/Qel5cxMgteo Ну да. обезьяна хоть по неграм умеет валить из АК-47. А здесь, мабуть, дураку негр подсказал палкой от.ерячить беспилотник.
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03.06.2024 09:59 Ответить
Сидит обезьяна в окопе - гранатой играет То наденет колечко на палец и покрутит гранату То гранатой по каске постучит Ей кричат:
- Обезьяна! Ты ********? Она же взорвётся!
- Ничего! У меня ещё одна есть!
До речі - щодо кацапського ідіотизму: до середини 80-х в російському правописі існувала буква "Ё" Однак з-за тупості кацапні мало хто тямив де саме її застосовувать Проблеми були навіть у вчителів-мовників Було приняте найтупіше рішення - вирішить проблему не шляхом підняття рівня грамотності в підготовці вчителів а в простій ліквідації цієї букви у російському алфавіті! Тепер кацапи пишуть не "йожик" (через "Ё") а "єжик" (через "Є") Але на цьому "кіно" не закінчилося! Зараз проблеми виникають у носіїв російських документів з буквою "Ё" які хочуть виїхать з Росії чи в"їхать в неї Бо самі прикордонники з митниками не можуть в цьому розібраться! Та й в самій Росії (при вирішенні питань зі спадкування наприклад)
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03.06.2024 10:22 Ответить
Ё это не баг это фича
Кацапська мова виникла коли в Українських словах голосні замінили на "Е" а "Ї" на "Ё"
... ну і какой же мат без "Ё"
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03.06.2024 11:41 Ответить
Ну интересно ведь - взорвётся, али не взорвётся? А ежели ударить сильней?... Бу-у-у-у-ум!!! (смех за кадром)
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03.06.2024 10:26 Ответить
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03.06.2024 10:27 Ответить
Падає під ноги граната...людина розумна (homosapiens) - треба сй.бувать...Кацап беручи в руки палицю -💣
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03.06.2024 10:36 Ответить
одним словом-хуйлокабаевский ванька.........................
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03.06.2024 10:48 Ответить
Підозрюю, що або контужений, або самогубство. Інакше б довшу палицю узяв, чи відійшов далі.
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03.06.2024 11:01 Ответить
Могу вас успокоить. Там никаких мыслей. Я бы и на вас посмотрел, если бы вас по пьяне сделали.
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03.06.2024 11:23 Ответить
Так, п"яний у стєльку теж варіант.
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03.06.2024 11:28 Ответить
Особливо якщо це вже мінімум в 5 поколінні
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03.06.2024 11:46 Ответить
та ще й від собаки та свині
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03.06.2024 12:07 Ответить
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03.06.2024 11:24 Ответить
Трясця! Обіржався... ))))
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03.06.2024 11:50 Ответить
Отрицательная эволюция
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03.06.2024 12:20 Ответить
мільйон дронів сильно змінив би ситуацію на фронті, але зелене шапіто традиційно продовжує красти на будівництві
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03.06.2024 12:50 Ответить
Рашистик в окопе
Дрончик нашел
Палкой ударил
И к Кобзону ушел
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03.06.2024 13:46 Ответить
абра-кадабра...
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03.06.2024 13:49 Ответить
https://youtu.be/3YRjF6MYFg4 aбракадабра
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03.06.2024 22:42 Ответить
Боже,які вони @бнуті на всю голову...це не лікується,це клінічна ознака лаптя на генному рівні...
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03.06.2024 14:21 Ответить
Які ж кацапи ідіоти , жах 🤬
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03.06.2024 15:37 Ответить
Хроніка планети Мавп 🤣
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03.06.2024 16:40 Ответить
Пытливый ум. Был...
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03.06.2024 17:53 Ответить
насправді це небезпечний ворог, їх багато а цінність їх життя не вартує і яйця виїденого.
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03.06.2024 17:55 Ответить
задорнов, то хто тут тупий американці чи кацапські ваньки!??
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03.06.2024 20:55 Ответить
ТА ТИ ШО!!!!!!!
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03.06.2024 21:15 Ответить
Только одинь вопрос)
Да что черт побери происходит с кацапами!
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04.06.2024 03:34 Ответить
Думав такого не може бути. Завдяки рашистам відкриваю багато чого дивного та смертельного. Дякую, ідіоте.
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04.06.2024 11:12 Ответить
 
 