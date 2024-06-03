Окупант востаннє у житті б’є палицею дрон, який упав у окоп, але не вибухнув. ВIДЕО
Окупант двічі ударив палицею дрон, який не вибухнув під час атаки на його позицію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойова частина здетонувала після третього удару по БПЛА і загарбник був ліквідований.
Топ коментарі
+51 Влад В #552760
показати весь коментар03.06.2024 09:49
+46 valeriy svan
показати весь коментар03.06.2024 09:50
+22 nevs nevs
показати весь коментар03.06.2024 09:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Немае кацапа : у вирiй пiшов...
ЗЫ...Бавовнятко жги ИстЧьо...
- Обезьяна! Ты ********? Она же взорвётся!
- Ничего! У меня ещё одна есть!
До речі - щодо кацапського ідіотизму: до середини 80-х в російському правописі існувала буква "Ё" Однак з-за тупості кацапні мало хто тямив де саме її застосовувать Проблеми були навіть у вчителів-мовників Було приняте найтупіше рішення - вирішить проблему не шляхом підняття рівня грамотності в підготовці вчителів а в простій ліквідації цієї букви у російському алфавіті! Тепер кацапи пишуть не "йожик" (через "Ё") а "єжик" (через "Є") Але на цьому "кіно" не закінчилося! Зараз проблеми виникають у носіїв російських документів з буквою "Ё" які хочуть виїхать з Росії чи в"їхать в неї Бо самі прикордонники з митниками не можуть в цьому розібраться! Та й в самій Росії (при вирішенні питань зі спадкування наприклад)
Кацапська мова виникла коли в Українських словах голосні замінили на "Е" а "Ї" на "Ё"
... ну і какой же мат без "Ё"
Дрончик нашел
Палкой ударил
И к Кобзону ушел
Да что черт побери происходит с кацапами!