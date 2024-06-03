Окупант востаннє у житті б’є палицею дрон, який упав у окоп, але не вибухнув. ВIДЕО

Окупант двічі ударив палицею дрон, який не вибухнув під час атаки на його позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойова частина здетонувала після третього удару по БПЛА і загарбник був ліквідований.

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