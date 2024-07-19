Силы обороны уничтожили антидроновую огневую точку и несколько вражеских замаскированных позиций. ВИДЕО
Антидроновую огневую точку и несколько замаскированных позиций оккупантов уничтожили пограничники на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
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