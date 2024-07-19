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Воины 92 ОШБр уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва". ВИДЕО

Бойцы батальона ударных беспилотных комплексов "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили российскую 152-мм самоходную артиллерийскую установку САУ "Мальва".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.

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уничтожение (7397) 92 отдельная штурмовая бригада (258) САУ (217)


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Слава Захисникам України та їх Родинам!
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19.07.2024 20:10 Ответить
Браво-бравіссімо!!!!!! Чи можна на біс?)
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19.07.2024 20:10 Ответить
Гарна робота,такого бізона завалили!!))
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19.07.2024 20:33 Ответить
Дрон до неї нажаль не долетів - спрацював РЕБ.
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19.07.2024 20:36 Ответить
Якщо дрон без ШI, то не долетiв. Але скорiш за все вiн з ШI. Бо якщо б недолетiв то й не показували б.
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19.07.2024 23:23 Ответить
Тут навіть ШІ не потрібен - зовсім простенький алгоритм, який використовує розрахунок траєкторію руху дорна після зникнення сигналу керування, виходячи з наявних на момент зникнення сигналу даних про рух цілі - вступає в дію як тільки зникне сигнал від пульта керування. Розрахунок має виконуватись постійно (он-лайн) на пульті керування (дронові не потрібні «мізки»), але не застосовується до зникнення сигналу - зник сигнал - застосовуються алгоритм по останнім даним.
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20.07.2024 09:41 Ответить
Так, але я загалом не уточнював, дрон з ШI це умовна назва.
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21.07.2024 18:03 Ответить
Нажаль? РЕБ? Спацювало наведення... Хоча б і колесо відірвало)
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19.07.2024 23:29 Ответить
 
 