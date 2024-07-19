Воины 92 ОШБр уничтожили новейшую российскую САУ "Мальва". ВИДЕО
Бойцы батальона ударных беспилотных комплексов "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили российскую 152-мм самоходную артиллерийскую установку САУ "Мальва".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.
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