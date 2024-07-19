Тероборонці знищили вантажівки, пікапи, мікроавтобуси та легковики росіян на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "MURAMASA" 109-ої окремої бригади Сил тероборони ЗСУ показали цілу нарізку влучань по транспорту окупантів.
Українські бійці уразили дронами-камікадзе ворожу бронетехніку, вантажівки, пікапи, мікроавтобуси, легковики окупантів, а також знищили місцерозташування росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар19.07.2024 23:53 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
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показати весь коментар20.07.2024 01:26 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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