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Тероборонці знищили вантажівки, пікапи, мікроавтобуси та легковики росіян на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "MURAMASA" 109-ої окремої бригади Сил тероборони ЗСУ показали цілу нарізку влучань по транспорту окупантів.

Українські бійці уразили дронами-камікадзе ворожу бронетехніку, вантажівки, пікапи, мікроавтобуси, легковики окупантів, а також знищили місцерозташування росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїн ЗСУ про успішний штурм під Вугледаром: "Крикнули, - пі#ар здавайся, вони сказали: "Русские не сдаются", - і почався контакт". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18069) знищення (7719)


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Дядьки з ТрО такі... То запаску займуть, то кльюч на х32... Бухалку до ніц розберуть... Хазяйновиті дядьки... Дроноводам окремо дяка)))
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19.07.2024 23:53 Відповісти
Спасибі хлопцям з ТРО, Правому Сектору, Азовцям та народу України. Як би не вони, Україну вже давно здали б.
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20.07.2024 01:26 Відповісти
 
 