Бойцы ГУР подорвали склад боеприпасов россиян в Воронежской области. ВИДЕО

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило атаку по крупному складу с боеприпасами возле города Острогожск Воронежской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, склад принадлежал группировке войск "Запад" Вооруженных сил РФ.

Также читайте: В Воронежской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БпЛА

Украинские разведчики рассказали, что на складе россияне хранили свои артиллерийские и танковые снаряды, патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля - воздух". Всего там было более 5 тысяч тонн боеприпасов.

"Детонация - продолжается! Праздничный грохот - до небес", - добавили в ГУР.

Напомним, в Воронежской области утром 24 августа заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

В Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники уничтожили два орудия и полевой склад боекомплекта оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО