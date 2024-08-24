Бойцы ГУР подорвали склад боеприпасов россиян в Воронежской области. ВИДЕО
Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило атаку по крупному складу с боеприпасами возле города Острогожск Воронежской области РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России", - говорится в сообщении.
Как отмечается, склад принадлежал группировке войск "Запад" Вооруженных сил РФ.
Украинские разведчики рассказали, что на складе россияне хранили свои артиллерийские и танковые снаряды, патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля - воздух". Всего там было более 5 тысяч тонн боеприпасов.
"Детонация - продолжается! Праздничный грохот - до небес", - добавили в ГУР.
Напомним, в Воронежской области утром 24 августа заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.
В Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.
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Просто вона росла біля складів... і одну тиху, місячну ніч...
В так званій ПМР практично всі мають паспорти Молдови, отже вони є її громадянами.
хоча б без великих втрат справитись...
"Запустили тут волну, а теперь все спрашивают, можем или нет. Поясняю, в нынешних реалиях - нет. И выводить чью-то шутку на уровень серьёзного обсуждения, не думаю, что уместно.
Приднестровье не вселяет доверия для Украины и это факт. Но, это территория Молдовы и СОУ не могут проводить никаких операций на суверенной территории другой страны, только если она нас об этом не попросит официально. В частности, для проведения подобной операции необходим запрос от действующего высшего руководства Молдовы. В данном случае Майи Санду.
Но, просто так отправить этот запрос президент Молдовы не сможет, нужны основания. Например, угроза смены власти путём силового воздействия, с применением как потенциала НВФ Приднестровья, так и того российского контингента, что там базируется.
За прошедшие два года Молдова была дважды на грани таких событий. Но в настоящее время в республике относительное спокойствие в вопросах таких гибридных операций. Хотя…
Этой осенью, 20 октября в Молдове состоятся президентские выборы и антиевропейские силы объединяются накануне дня волеизъявления. Не исключаю, что проиграв эту баталию, кураторы пророссийских марионеток решаться задействовать силовой сценарий смены власти в Молдове. Вот тогда вполне возможно, что такой сценарий и разыграется. Но лично у меня возникают сомнения, что сепаратисты в Молдове решаться так бездарно похоронить своё будущее.
Ведь, если и вправду официальный Кишинёв обратится за помощью к Киеву, то вся Приднестровская операция может занять, не хочу сейчас говорить мемами, но максимум 2-3 недели. ("Злой одессит")
В осени буде пізно, якщо пуйло почне качати такі ж події, як 2014 на бомбасі.
ПМР - територія Молдови
Ніяких агресивних дій з боку ПМР в бік України не було
Тільки влада Молдови має право вирішувать - що робить на тій території
А ти пропонуєш Україні стать агресором
А Казус беллі наш ГУР може влаштувати не гірше пуйла.
І чому на території рашки ми можем, а в ПМР ні...
З Днем Незалежності, Україно!
Слава Україні!
Слава нації!
Взрывается разрыв - трава. Слава ЗСУ.
Дивує, що невже у параші настільки великий безліміт всього й одразу (літаків, озброєнь, крабів, палива, людей), що їх досі ніщо не спиняє. Ну реально щодня у параші немаленькі втрати, але фронт цього ніби не відчуває. Як так