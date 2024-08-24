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Бойцы ГУР подорвали склад боеприпасов россиян в Воронежской области. ВИДЕО

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило атаку по крупному складу с боеприпасами возле города Острогожск Воронежской области РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России", - говорится в сообщении.

Как отмечается, склад принадлежал группировке войск "Запад" Вооруженных сил РФ.

Также читайте: В Воронежской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БпЛА

Украинские разведчики рассказали, что на складе россияне хранили свои артиллерийские и танковые снаряды, патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля - воздух". Всего там было более 5 тысяч тонн боеприпасов.

"Детонация - продолжается! Праздничный грохот - до небес", - добавили в ГУР.

Напомним, в Воронежской области утром 24 августа заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

В Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники уничтожили два орудия и полевой склад боекомплекта оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

пожар (5943) россия (95515) склад БК (57) ГУР (426)


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Топ комментарии
+22
Схоже на тактичну ядерну ЗСУ НАЙКРАЩІ!!!
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24.08.2024 15:29
+13
🔥"Разве пожар издает такие звуки- когда якобы горит трава?": в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад БК Слава ЗСУ
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24.08.2024 15:32
+11
ІМНО, українська крилата ракета "Паляниця", дочка "Сапсану" Коростильова.
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24.08.2024 16:46
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Правила форума Совет форумчан
Схоже на тактичну ядерну ЗСУ НАЙКРАЩІ!!!
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24.08.2024 15:29 Ответить
ІМНО, українська крилата ракета "Паляниця", дочка "Сапсану" Коростильова.
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24.08.2024 16:46 Ответить
Дожили. Москалі вже пошепки матюкаються. Бояться що на матюки прилетить дрон.
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24.08.2024 18:37 Ответить
🔥"Разве пожар издает такие звуки- когда якобы горит трава?": в Острогожске Воронежской области горит и детонирует склад БК Слава ЗСУ
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24.08.2024 15:32 Ответить
Ірино! Не треба сумніваться! То в Росії така "вибухонебезпечна трава"! Уже пропонував: замість морочиться з бавовною для пороху - привезти з Росії насіння степових трав Посіять і потім сіном з них набивать снаряди і патрони
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24.08.2024 15:39 Ответить
Взрывается разрыв - трава. Слава ЗСУ.
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24.08.2024 15:42 Ответить
Нахіба вона нам? Цей бур'ян небезпечніше дінаміту!))))
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24.08.2024 17:03 Ответить
Будем "тюкувать" і скидать на Москву!
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24.08.2024 18:06 Ответить
Може ця гидота мама росте у собяніна? Бо буде як з колорадським жуком - ніяк з Донеччини та Луганщіни не виведем(
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24.08.2024 18:17 Ответить
Трин-траву зайці коситимуть?)
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24.08.2024 23:37 Ответить
Ну що ви? у кацапських казках є таке чудодійне зілля "розрив-трава" називається.
Просто вона росла біля складів... і одну тиху, місячну ніч...
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24.08.2024 16:37 Ответить
Єто сучья і шишки, которыє в травах!
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24.08.2024 16:40 Ответить
Коли вони вже кинуть палити цигарки...
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24.08.2024 15:32 Ответить
...так це вони ще ж не починали
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24.08.2024 15:34 Ответить
Я б тепер вдарив по ПМР, розігнавши той курятник. Це буде стратегічно вірно! Що скаже Молдова? та начхати - вони погрожують Україні!
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24.08.2024 15:36 Ответить
Ми не воюємо з молдованами!
В так званій ПМР практично всі мають паспорти Молдови, отже вони є її громадянами.
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24.08.2024 15:39 Ответить
ПМР не признає владу Молдови. Ми навпаки - повернемо Молдові суверенітет! А ще, коли були чутки про наступ України - майже всі бойовики втекли до Молдови. Цього разу буде те саме, потім розгромити залишки терористів і все.
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24.08.2024 15:45 Ответить
Коли були чутки ще в кінці весни - на початку літа 22-го року про мобілізацію в Придністров'ї, і наступ на Одесу - вони теж потягнулись звідтам - хто в Молдову, а хто і в Одесу, під прикриття ЗСУ.
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24.08.2024 15:54 Ответить
А навiщо воно нам потрiбно ще Молдову вызволяти?! Нам зi своiм
хоча б без великих втрат справитись...
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24.08.2024 18:24 Ответить
Не воюємо. Є ось така думка - ПМР вважає себе незалежною країною (не частиною рашки, не частиною Молдови), ну так можна запропонувати їм же - приберіть нахер самі оту срань від себе(як, коли, чим - ваші питання). Якщо ні - вважатимемо законною(військовою) ціллю, тобто без претензій до ПМР....
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24.08.2024 15:50 Ответить
Існує простіше рішення: якшо влада Молдови та України політично домовляться перекрити кордони того штучного утворення під назвою пмр, то населення звідти порозбігається у різні боки, бо все зупиниться за місяць без газу/палива/ел.ен., навіть с/г.
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24.08.2024 16:58 Ответить
А еще в приднестровье имеют паспорта Украины и рашки и всех стран кто какие смог достать. Так что будем смотреть на тот гнидник пока он не бахнет по нам? И мы с молдованами и не собираемся воевать. Или думаете Молдова пожалуется что на окупированном преднистровье взорвался рашистский склад боеприпасов? Или Европа пожалуется что бахнул склад БК которым рашка собиралась воевать против ЕС и НАТО?
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24.08.2024 15:50 Ответить
Это плацдарм для касапов. Они тогда в 1992-3 гг это сразу застолбили включая Абхазию. Туда лезть не стоит сегодня--- не потянем. А Молдове та контора давно не нужна. Там пусто почти. Туда надо сразу кучу денег вкладывать, а работать некому там.
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25.08.2024 07:24 Ответить
САме тому тебе до влади і не допускають - надто пришелепкуватий!

"Запустили тут волну, а теперь все спрашивают, можем или нет. Поясняю, в нынешних реалиях - нет. И выводить чью-то шутку на уровень серьёзного обсуждения, не думаю, что уместно.

Приднестровье не вселяет доверия для Украины и это факт. Но, это территория Молдовы и СОУ не могут проводить никаких операций на суверенной территории другой страны, только если она нас об этом не попросит официально. В частности, для проведения подобной операции необходим запрос от действующего высшего руководства Молдовы. В данном случае Майи Санду.

Но, просто так отправить этот запрос президент Молдовы не сможет, нужны основания. Например, угроза смены власти путём силового воздействия, с применением как потенциала НВФ Приднестровья, так и того российского контингента, что там базируется.

За прошедшие два года Молдова была дважды на грани таких событий. Но в настоящее время в республике относительное спокойствие в вопросах таких гибридных операций. Хотя…

Этой осенью, 20 октября в Молдове состоятся президентские выборы и антиевропейские силы объединяются накануне дня волеизъявления. Не исключаю, что проиграв эту баталию, кураторы пророссийских марионеток решаться задействовать силовой сценарий смены власти в Молдове. Вот тогда вполне возможно, что такой сценарий и разыграется. Но лично у меня возникают сомнения, что сепаратисты в Молдове решаться так бездарно похоронить своё будущее.

Ведь, если и вправду официальный Кишинёв обратится за помощью к Киеву, то вся Приднестровская операция может занять, не хочу сейчас говорить мемами, но максимум 2-3 недели. ("Злой одессит")
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24.08.2024 15:43 Ответить
Ну, для тебе вялочленистого може це і підходить. А як на мене - ПМР величезна загроза, яку потрібно знищить малою кров'ю поки є можливість. Припустимо, що пропарашні сили переможуть, що далі? Отримаємо грузію-2. Відразу ж ПМР пуйло накача зброєю та боєвиками і піде на Одесу.
В осени буде пізно, якщо пуйло почне качати такі ж події, як 2014 на бомбасі.
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24.08.2024 15:54 Ответить
Ти головою "тільки їси"? І шапку носиш? А розумні люди ще й думають нею Може я й "вя"ялочленистий"! Але не "членоголовий"!
ПМР - територія Молдови
Ніяких агресивних дій з боку ПМР в бік України не було
Тільки влада Молдови має право вирішувать - що робить на тій території
А ти пропонуєш Україні стать агресором
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24.08.2024 16:56 Ответить
я пропоную не гратись з людожерами в толерантність. В ПМР знаходяться російські війська, які ніхто туди не запрошував. ПМР запросило приєднання до москви, та захисту! ПМР це загроза Україні і перш за все Одесі!
А Казус беллі наш ГУР може влаштувати не гірше пуйла.
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24.08.2024 17:19 Ответить
так, я б це зробив! і мені б аплодувала вся Україна, Молдова і Весь світ. А ти і далі розповідай людожерам про міжнародне право та дипломатію.
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24.08.2024 19:10 Ответить
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24.08.2024 19:23 Ответить
🤝👍
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24.08.2024 18:29 Ответить
Нема нічого гіршого ніж "ідіот з ініціативою"! Він мене порівнює з "Блазнем" Але саме він - його копія! Таке ж дурнувате і самовпевнене
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24.08.2024 20:21 Ответить
Не нужно питать иллюзий что Санду и Кишинев обратсятся когда то напрямую за помощью к Киеву. Они сцут что ***** их за ето накажет. Нам нужно самим проявить инициативу, можно даже инкогнито. А там Кишинев выразит озабоченность типо он нипричем и тд. А то будет как с Беларашкой, которой все стеснялись помочь когда там народ вышел на протесты а теперь Беларашка под окупацией и сама угрожает всему миру ядерной бомбой, которую ей дал ***** но все делают вид что кремлевский режим здесь нипричем.
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24.08.2024 15:55 Ответить
Саме так. Можна зіграти в "нас там нєт", невідома самооборона Молдови. ПМР зараз дуже слабкі, я вважаю ми б вирішили це питання навіть без боєвих дій - вони повтікають. Для нас це багато плюсів! Зброя, усунення загрози для себе та ЄС, Молдова знову вільна, Вивільнення військ, які тримають ПМР.
І чому на території рашки ми можем, а в ПМР ні...
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24.08.2024 16:06 Ответить
Писали що там були ракети до іскандерів...
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24.08.2024 15:37 Ответить
ні, це просто тимчасовий оперативний склад б\к під відкритим небом. Ракети для "іскандерів" - це штучний виріб, і їх так не зберігають.
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24.08.2024 15:42 Ответить
А як їх зберігають? Це ж кацапи...
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24.08.2024 15:48 Ответить
в закритихї приміщеннях з опаленням, і технічною базою для обслуговування.
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24.08.2024 15:52 Ответить
Що ж за свято без салюту?
З Днем Незалежності, Україно!
Слава Україні!
Слава нації!
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24.08.2024 15:37 Ответить
у Воронезькій знову збили БПЛА тим же https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 польовим складом *********** біля Сєргєєвки, яким вже збивали https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/posle-pryleta-po-********-skladu-vlasty-voronezhskoj-oblasty-obyavyly-ob-evakuaczyy 7-го липня . Тупі кацапи послуговуються принципом "в адну варонку два раза нє прілітаіт". Думаю, що після https://www.gazeta.ru/social/2024/07/07/19368001.shtml?updated другої евакуації у Сєргєєвкі залишаться жити тільки літні мешканці, яким нікуди їхати, бо там знову будуть формувать новий склад (синдром Чоргобаївки).
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24.08.2024 15:39 Ответить

Взрывается разрыв - трава. Слава ЗСУ.
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24.08.2024 15:41 Ответить
Саме цікаве: "розрив-трава" існує насправді! Це "чистотіл"! Його сік має в своєму складі такі сльні органічні кислоти що ними гравіювальники колись витравлювали узори на металевих пластинах панцирів та інших залізних виробів!
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24.08.2024 15:47 Ответить
Останнім часом атаки по росії достатньо результативні (без сарказму).

Дивує, що невже у параші настільки великий безліміт всього й одразу (літаків, озброєнь, крабів, палива, людей), що їх досі ніщо не спиняє. Ну реально щодня у параші немаленькі втрати, але фронт цього ніби не відчуває. Як так
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24.08.2024 15:41 Ответить
фронт цього ніби не відчуває, і не буде відчувати, тому що люди на фронті не мають повної інформаії, яка є тільки у ГШ. Тому фронт і надалі "нібито" не буде відчувати, бо не може знати наскільки все могло би бути гірше.
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24.08.2024 15:49 Ответить
Нажаль, етап "шойґу ґєрасімов ґдє снаряди" параша пройшла. При потуранні "цивілізованого світу" партнери москви по "вісі" забезпечили парашу як власне ************, так і засобами для їх виготовлення. Так що "снарядний голод" їм (кацапам) найближчим часом не заґрожує.
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24.08.2024 16:10 Ответить
це мене також дивує. Стільки знищено всього, має загальмувати в теорії. На практиці сунуть як ні в чому не бувало. Санкції - мали б валити економіку. Насправді, все як було до війни. Стабільність і спокій. Ознаки наддержави?
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25.08.2024 02:01 Ответить
Гаріт трава,пилаєт. Фсьо сбіто.
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24.08.2024 15:46 Ответить
И нахрена об этом всем рассказывать ? Взяли бы РДК чтоб они видос запили , что мол партизаны РДК ведут успешную подрывную деятельность на територии РФ . Пускай ФСБ кацапню на России проверяе. Будет чем им заняться.
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24.08.2024 15:50 Ответить
О чём рассказывать?
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24.08.2024 16:30 Ответить
ОП усіма силами намагається погіршити перебіг подій на фронті та у тилу.
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24.08.2024 16:48 Ответить
5 килотонн боеприприпасов с учетом чисто взрыва а не энергии на световое излучение (40%) и радиацию (10%) и есть ТЯО точь в точь где то под 10килотонн. Ток чето на роиси оно бахнуло а не на Украине.
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24.08.2024 15:53 Ответить
Горбатий до Криму коли підірвуть?
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24.08.2024 15:54 Ответить
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24.08.2024 15:55 Ответить
Є повідомлення, що не працюючий аеропорт у Бєлгороді атакував БПЛА. Пролунав вибух в будівлі командно-диспетчерського пункту.
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24.08.2024 16:05 Ответить
Аеропорт здійнявся у повітря і атакував БПЛА ?
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24.08.2024 16:15 Ответить
Знайшов Острогожськ на карті! Це в 100 км на південь від села Хреновое і в 40 км на південний захід від села Хренище )))
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24.08.2024 16:38 Ответить
Що серьезно такие названия сущус ч
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24.08.2024 18:36 Ответить
Святкування весілля на варонєжскай ґубєрніі розпочинається рано вранці; прямо з ночі! ГУР особисто привітало молодих та їх гостей
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24.08.2024 16:45 Ответить
В Википедии данные переписи 1897 года. На украинском разговаривали 10789 жителей Острогожска, на русском 9815. То була Слобожанщина
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24.08.2024 16:49 Ответить
ГУР України респектище-давайте ще ще та ще...
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24.08.2024 17:20 Ответить
ну як же . ну який хер скаже що то уламки --- просто **** і ****** прямо в дишло
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24.08.2024 19:15 Ответить
 
 