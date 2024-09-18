Тверскую область РФ массированно атаковали беспилотники: детонирует склад боеприпасов, население эвакуируют

В ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Тверской области Игоря Рудени.

По его словам, пожар возник в Торопце "на месте падения обломков БПЛА". Он также информировал, что в регионе продолжается работа ПВО из-за "массированной атаки беспилотников".

Также отмечается, что якобы для обеспечения безопасности жителей Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где работает ПВО и локализуется пожар.

Ситуация, как уверяет российский чиновник, находится на контроле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Склад боеприпасов в Воронежской области атаковали дроны СБУ, - источники. ВИДЕО

Как сообщает местная администрация, жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области - Западную Двину.

В свою очередь, телеграм-канал ASTRA сообщает о пожаре и детонации на складе боеприпасов.







Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в России пылает склад боеприпасов в Воронежской области после атаки беспилотников.