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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 29 дронів над територією 7 регіонів Росії

Український безпілотник

У Міноборони РФ стверджують, що упродовж ночі 15 вересня російська ППО нібито знищила 29 українських безпілотників.

Повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Запевняється, що 15 дронів начебто збито над територією Брянської області; п'ять над Курською; чотири - над Смоленською; два - над Орловською та по одному - над територіями Бєлгородської, Калузької, та Ростовської областей.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про нібито збиття 144 БпЛА над регіонами центральної Росії

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Незабаром буде паритет у нас з кацапами.І тоді вони будуть вигрібати
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15.09.2024 08:38 Відповісти
Якщо вірити МОРФ, то ракети ППО С300, С400 витрачаються по 30-40 на день. 😁
Хтось вірить, що Роіся спроможна на такі темпи виробництва?
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15.09.2024 10:34 Відповісти
 
 