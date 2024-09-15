Міноборони РФ заявило про нібито збиття 29 дронів над територією 7 регіонів Росії
У Міноборони РФ стверджують, що упродовж ночі 15 вересня російська ППО нібито знищила 29 українських безпілотників.
Повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.
Запевняється, що 15 дронів начебто збито над територією Брянської області; п'ять над Курською; чотири - над Смоленською; два - над Орловською та по одному - над територіями Бєлгородської, Калузької, та Ростовської областей.
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Хтось вірить, що Роіся спроможна на такі темпи виробництва?