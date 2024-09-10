Міноборони РФ заявило про нібито збиття 144 БпЛА над регіонами центральної Росії

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч на 10 вересня 2024 року російськими силами ППО нібито було перехоплено 144 українські дрони.

Повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ППО за ніч перехопили і знищили 144 українські безпілотники над центральними регіонами Росії, загалом 20 - над Московською областю", - стверджує Міноборони РФ.

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Як повідомлялося, у Москві закриті аеропорти через атаку безпілотників. Під час нічної атаки БПЛА постраждали багатоквартирні будинки в Раменському.