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Новини
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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 144 БпЛА над регіонами центральної Росії

Український безпілотник

У Міноборони РФ запевняють, що у ніч на 10 вересня 2024 року російськими силами ППО нібито було перехоплено 144 українські дрони.

Повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ППО за ніч перехопили і знищили 144 українські безпілотники над центральними регіонами Росії, загалом 20 - над Московською областю", - стверджує Міноборони РФ.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про нібито збиття 158 БпЛА над регіонами центральної Росії

Як повідомлялося, у Москві закриті аеропорти через атаку безпілотників. Під час нічної атаки БПЛА постраждали багатоквартирні будинки в Раменському.

Автор: 

Міноборони рф (704) дрони (4689)


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Топ коментарі
+5
На які НПЗ упали уламки?
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10.09.2024 08:15
+4
Уточніть а чим збили ?
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10.09.2024 08:13
+3
Что кацапоиды, не спится?
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10.09.2024 08:19
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Уточніть а чим збили ?
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10.09.2024 08:13 Відповісти
На які НПЗ упали уламки?
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10.09.2024 08:15 Відповісти
Что кацапоиды, не спится?
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10.09.2024 08:19 Відповісти
"Якщо хтось спитає - їх було 50... і це були гремучі змії." (с) Льодовиковий період-2.

Кацапи крутіші!
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10.09.2024 08:22 Відповісти
144 тищі. Ага.
Якби ж то реально запустили стільки по внуково наприклад, чи ТЕС московській...
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10.09.2024 08:24 Відповісти
А куди поцілили уламки?
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10.09.2024 08:27 Відповісти
Па аерадрому, па аерадрому...(с)
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10.09.2024 08:27 Відповісти
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10.09.2024 08:28 Відповісти
Тільки 20 над московською? 14 сьогодні були над Черкасами. Так що чекайте на 140 над москвою
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10.09.2024 08:39 Відповісти
Пи₴діти-не мішки тягати.
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10.09.2024 08:41 Відповісти
Стільки дронів витрачено,а результат?
Чи не краще запускати під Покровськ,щоб успішно вирішити воєнну ситуацію по місту.
Та і по Донбасу в цілому,щоб відвоювати.
Та,ще касапи проклали під носом залізницю Маріуполь-Крим,по якій здійснюють логістику своєї війни .Ось цю би залізницю цими дронами,щоби відчутно стало рос.військам на Україні.
А так,що муха вкусила ведмедя,касапи і надалі просуваються на Донбасі.
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10.09.2024 08:42 Відповісти
Якщо тобі з дивану не видно, то підкажу-на фронті ппо кацапів у рази сильніша, аніж у тилах на болотах. Щоб фронтова авіація близько не працювала. На фронті фпв-ішками працювати зручніше, аніж відносно здоровезними літаковими бпла, які одразу позбивають.
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10.09.2024 08:52 Відповісти
Ніби тобі з дивана видніше.
На залізницю Маріуполь-Крим,щоб вдарити, і відстань коротка,тобто ,менше було б втрат бпла і більше користі для фронту.Бпла, якщо довго летять на малій швидкості,є зручними мішенями для ппо,те саме по шахедах-чому їх так багато збивають.
Досить дивно, чому цей новозбудований касапами відрізок залізниці, генерал(армії) сир не чіпає.
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10.09.2024 09:05 Відповісти
по ньому ще вантажі не перевозяться, якось так, ніби це Андрющенко сказав.
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10.09.2024 09:41 Відповісти
"Андрющенко заявив, що залізниця має запрацювати орієнтовно в кінці травня або на початку червня"-Андющенко,НВ,08.05.24.
Мабуть,вже вересень.
Та і не лише Андрющенко висловлює стурбованість цією залізничною дорогою.
Чи можна уявити,щоби касапи дали можливість збудувати залізничну колію для воєнної логістики ЗСУ в прифронтовій зоні-це би була для шахедів ціль номер один.
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10.09.2024 12:58 Відповісти
Лемберг, є різні еласи бпла.
Є такі, що летять на 10 км, є, що на 1000.
Використовувати під Покровськом бпла дальністю 1000 км?
Щодо залізниці, її нереально вивести з ладу. Пошкоджені рейки спецпотяг міняє за 3 години.
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10.09.2024 09:14 Відповісти
Касапи розносять цілі міста,тец,а тут нереально вивести з ладу якийсь відрізок залізниці,який збудований під носом, сугубо для воєнної логістики? Про Кримський то вже і не згадують.
Значить,щось не так,чи не в тому причина,що змістили весь командний склад ЗС?
Звичайно,легше запускати дрони-1000,на болота,тундру,тайгу і підняти шум,що атакували аеродроми,чи станції.
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10.09.2024 13:13 Відповісти
Московити повині молитися за те,що на них падають дрони у 20 -30кг,а не ракети 300-900кг - не богу,чи ****,а зє!
Бо саме він ,а не бог,позбавив Україну ракет!
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10.09.2024 09:35 Відповісти
Масованому удару БПЛА (153 одиниці ) українськими ЗС по території РФ передувало оповіщення системи ППО РФ, яке пройшло 23:15 09.09.2024 про можливість атаки, основні напрямки і сигнал на переведення сил і засобів в стан повної бойової готовності.

Група зовнішнього моніторингу tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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10.09.2024 09:58 Відповісти
Одна з наймасованіших атак БПЛА українськими ЗС зведена нанівець роботою російської агентури, яка заздалегідь передала дані про удар, основні напрямки і масив задіяння БПЛА, що дозволило російській ППО знищити майже всі БПЛА.

Хроніка
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10.09.2024 10:00 Відповісти
"Ночью х*ярили по нам за что-то": российский рэпер Брутто о прилете дронов в Подмосковье

Действительно, за что? (c)

https://t.me/insiderUKR/82692
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10.09.2024 10:06 Відповісти
 
 