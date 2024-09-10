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У Москві закриті аеропорти через атаку безпілотників. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 10 вересня через атаку безпілотників у Москві не працюють аеропорти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Москви  Сергій Собянін.

Собянін про безпілотники

Він зазначив, що загалом у різних районах Московської області було збито 13 дронів. Один із них влучив у багатоповерхівку в Раменському, унаслідок чого виникла пожежа в кількох квартирах на 11-12 поверхах.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов розповів про наслідки:

"Під час нічної атаки БПЛА постраждали багатоквартирні будинки в Раменському. На Спортивному проїзді горять квартири в районі 11-12 поверхів. Усі екстрені служби оперативно прибули на місце. Голова округу також там, організовано штаб. Зараз пожежники гасять вогонь. Швидка та реанімації чергують біля будинку. На жаль, загинула 9-річна дитина", - написав він у Telegram.

Дрон влучив у будинок у Раменському
Дрон влучив у будинок у Раменському
Дрон влучив у будинок у Раменському

За його словами, ще один дрон влучив у будинок на Високовольтній вулиці в Раменському - там пошкоджено квартиру на дев'ятому поверсі й постраждала одна людина.

"Загалом цієї ночі ППО збили 14 безпілотників у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна", - додав Воробйов.

У московських аеропортах введено план "Ковер".  Понад 30 міжнародних і внутрішніх авіарейсів затримано в аеропорту "Внуково" через атаку БпЛА на Москву, скасовано шість.

Серед рейсів, що прибувають у "Внуково", було затримано 13, скасовано два. У "Домодєдово" затримуються близько 10 рейсів, на виліт - стільки ж. У "Жуковському" затримано щонайменше три рейси на виліт і два на приліт.

У "Шереметьєво" затримки на виліт і приліт поки що поодинокі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Московський НПЗ призупинив перегонку нафти після атаки безплотників, - Reuters

Автор: 

безпілотник (4165) москва (1246)


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Топ коментарі
+48
Понастройовали за нафтодолари багатоповерхівок. Безпілотникам ніде пролетіти. А вони ж гроші коштують.
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10.09.2024 06:48
+34
Подібна тенденція має продовжуватися
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10.09.2024 06:40
+29
Житловий бутинок? Дитина? А занафіг ви ПєПєО в житлових кварталах ставите? То через вас на будинок уламки впали. А безпілотник на військову ціль прямував!
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10.09.2024 07:25
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Кацапота що не спиться?
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10.09.2024 06:29 Відповісти
Понастройовали за нафтодолари багатоповерхівок. Безпілотникам ніде пролетіти. А вони ж гроші коштують.
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10.09.2024 06:48 Відповісти
Так вам і треба суки кацапські. На жаль мало вас пришкварили.
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10.09.2024 06:54 Відповісти
Не збивали б їх,дали б пролетіти на військові цілі,ракета ппо в будинок не влупила би! Не треба чинити спротив,швидше все закінчиться кацапчики!
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10.09.2024 07:33 Відповісти
Подібна тенденція має продовжуватися
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10.09.2024 06:40 Відповісти
і кожний день.
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10.09.2024 08:53 Відповісти
Тренд правильний !!
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10.09.2024 18:14 Відповісти
Добре, але мало!
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10.09.2024 06:44 Відповісти
Фсьо сбіто. Гаріт трава.
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10.09.2024 06:50 Відповісти
Керосин кончився.
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10.09.2024 06:52 Відповісти
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10.09.2024 06:58 Відповісти
…. «ибонече»…. да кацапики…?…..
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10.09.2024 07:09 Відповісти
Нарешті карма .
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10.09.2024 07:12 Відповісти
в тому будинку була база бойовиків, все не так однозначно, ми паліткой неє інтєрєсуємся.
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10.09.2024 07:17 Відповісти
Як хочеться, що б кремлянські рубінові зірки посипались, разом з курантами. Зірки ми робили, ми і знищим.
До речі, уся красна площа устелена гранітом з Новоукраїнського кар'єру.
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10.09.2024 07:19 Відповісти
Так і мавзолей...
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10.09.2024 07:27 Відповісти
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10.09.2024 07:55 Відповісти
Мавзолей вроді із Капустянского родовища - красний . З нього і Хрещатик зроблен - облицовка домов і вроді перехідні переходи
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10.09.2024 07:58 Відповісти
Це доводить те, що Україна багата країна. Але ж і крадіїв вистачає.
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10.09.2024 08:07 Відповісти
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10.09.2024 07:21 Відповісти
Житловий бутинок? Дитина? А занафіг ви ПєПєО в житлових кварталах ставите? То через вас на будинок уламки впали. А безпілотник на військову ціль прямував!
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10.09.2024 07:25 Відповісти
Доброго ранку!!
Ми з Укпаїни!!
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10.09.2024 07:29 Відповісти
Карма, нах...
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10.09.2024 07:40 Відповісти
О, наконец то рашистам начали бить по голове. А то все по рукам. Нужно уничтожать рашистскую так называемую гражданскую авиацию. Посмотрим как рашичты будут пешком обходить свою огромную рашку. Может тогда они поймут что не по размерчику костюм носят
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10.09.2024 07:45 Відповісти
Так, аеропорти треба палити
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10.09.2024 07:51 Відповісти
Скількі ці цуки в Україні аеропортів зруйнували.
А за Мрію треба і авіапідприємства кацапівспалити , що будуть літаки
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10.09.2024 07:53 Відповісти
Сами себя на себе своим.
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10.09.2024 07:46 Відповісти
Ramenskoe. Moscow region.

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10.09.2024 07:47 Відповісти
Krasivoe!
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10.09.2024 10:18 Відповісти
Хай не брешуть - це кацапи сами збивають і тому обломки падають на дома.
а ціль дронів - військові і енергетичні установи
Незабаром ЗІМА- кацапи мають замерзти
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10.09.2024 07:50 Відповісти
Ні, це все громадянська війна в московитськії народній республиці. Дронів в мавзолеї познаходили, та їба**шать один одного.
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10.09.2024 09:16 Відповісти
I замерзнуть кацапи взимку , чи нi, але ж бо, най цiлодобово без свiтла посидять. Ото ж бо, побiльше iм i падаючих "уламкiв", i влучних бавовникiв з хлопками.
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10.09.2024 12:53 Відповісти
пахарашела мацква...
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10.09.2024 08:14 Відповісти
Спецоперация идёт строго по плану!
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10.09.2024 09:09 Відповісти
Не треба було лізти в Україну. Живий був би рабйонок
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10.09.2024 09:12 Відповісти
Квадратный метр взлетной полосы и два десятка балконов---144 дрона! Обратно ночью сегодня что прилетит?
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10.09.2024 10:15 Відповісти
Ви довіряєте інформації з кац. джерел?
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10.09.2024 10:21 Відповісти
То є добре! Дуже добре!!!
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10.09.2024 10:16 Відповісти
Посмотрел видео и шо, такая бздюлина от часов долетит от Украины до мацквы? Кацапские понты корявые.
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10.09.2024 10:48 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=-a0q6VlEoag Om TV. Дрон ударил в московскую квартиру Крымнашиста
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10.09.2024 10:55 Відповісти
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10.09.2024 11:33 Відповісти
Шо за скунсики пошли, какие-то печальные? где тросточка, где задор?
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10.09.2024 12:56 Відповісти
А мені цікаво, які в них міжнародні рейси, до манголії?
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10.09.2024 13:28 Відповісти
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10.09.2024 16:10 Відповісти
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10.09.2024 16:30 Відповісти
ну москалі.... ну дев'ятирічна дитина - це якось несерйозно! давайте дев'ятиденну. або і взагалі дев'ятисекундну!
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10.09.2024 18:00 Відповісти
Та понятное дело что официальным нет и не читаю. В Телеграмме есть ,,Астра,, полулегально канал работает. Иногда Невзорова смотрю там же , у него жена свой ведёт канал или блог. Очень много им сбрасывают с рф реального видео. Телемарафон с июля 22 не смотрю. И тв также. Наше имею в виду всё. Считаю что тв вообще уже сдохло. Наше радио часто слушаю---но очень убого они работают. ,,Астру,, чуть порекомендую.
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10.09.2024 21:00 Відповісти
чому в них досі працюють аеропорти??
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11.09.2024 02:40 Відповісти
 
 