У Москві закриті аеропорти через атаку безпілотників. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 10 вересня через атаку безпілотників у Москві не працюють аеропорти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Він зазначив, що загалом у різних районах Московської області було збито 13 дронів. Один із них влучив у багатоповерхівку в Раменському, унаслідок чого виникла пожежа в кількох квартирах на 11-12 поверхах.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов розповів про наслідки:

"Під час нічної атаки БПЛА постраждали багатоквартирні будинки в Раменському. На Спортивному проїзді горять квартири в районі 11-12 поверхів. Усі екстрені служби оперативно прибули на місце. Голова округу також там, організовано штаб. Зараз пожежники гасять вогонь. Швидка та реанімації чергують біля будинку. На жаль, загинула 9-річна дитина", - написав він у Telegram.







За його словами, ще один дрон влучив у будинок на Високовольтній вулиці в Раменському - там пошкоджено квартиру на дев'ятому поверсі й постраждала одна людина.

"Загалом цієї ночі ППО збили 14 безпілотників у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна", - додав Воробйов.

У московських аеропортах введено план "Ковер". Понад 30 міжнародних і внутрішніх авіарейсів затримано в аеропорту "Внуково" через атаку БпЛА на Москву, скасовано шість.

Серед рейсів, що прибувають у "Внуково", було затримано 13, скасовано два. У "Домодєдово" затримуються близько 10 рейсів, на виліт - стільки ж. У "Жуковському" затримано щонайменше три рейси на виліт і два на приліт.

У "Шереметьєво" затримки на виліт і приліт поки що поодинокі.

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