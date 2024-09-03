УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10235 відвідувачів онлайн
Новини
6 220 18

Московський НПЗ призупинив перегонку нафти після атаки безплотників, - Reuters

НПЗ

Московський нафтопереробний завод у Капотні, який у ніч на 1 вересня атакували українські дрони, зупинив роботу установки первинного перероблення нафти "Євро+", на яку припадає приблизно половина загальної потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише є Reuters.

За інформацією джерел агентства, відновлення роботи установки можливе через п’ять-шість днів після завершення ремонту.

Установка Євро+ забезпечує близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, оскільки її установка для перегонки сирої нафти CDU-6 розрахована на 6 млн тонн нафти на рік.

Комплекс Євро+ також включає установку риформінгу з потужністю 1 млн тонн на рік і установку гідроочищення дизельного палива з потужністю 2 млн тонн на рік.

Московський НПЗ перебуває у власності Газпромнефти — нафтового підрозділу російського газового концерну Газпром.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина знайшла покупця на відібраний у "Роснєфті" НПЗ. Він – з дружнього до Росії Катару

У 2023 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти, випустивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту і 0,9 млн тонн авіаційного палива.

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, було остаточно ліквідовано пожежу на нафтобазі поблизу Пролетарська Ростовської області РФ. Об'єкт горів 16 днів. З'явився супутниковий знімок нафтобази після пожежі.

Автор: 

Газпром (3387) москва (1244) НПЗ (588) Удари по РФ (276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Палить треба й нафтобази у Підмосков"ї ! Щоб їм навіть уже вироблене пальне зберігать не було де! Та й на психіку "масквичей" кількадобова заграва над нафтобазами краще впливатиме!
показати весь коментар
03.09.2024 07:02
+9
Осляча сеча в поміч.
показати весь коментар
03.09.2024 07:01
+9
Слава Воїнам ЗСУ СЛАВА УКРАЇНІ
.... гарна новина.
показати весь коментар
03.09.2024 07:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осляча сеча в поміч.
показати весь коментар
03.09.2024 07:01 Відповісти
Палить треба й нафтобази у Підмосков"ї ! Щоб їм навіть уже вироблене пальне зберігать не було де! Та й на психіку "масквичей" кількадобова заграва над нафтобазами краще впливатиме!
показати весь коментар
03.09.2024 07:02 Відповісти
А які аромати! Свіже повітря!

"Как упоітєльни в расії вєчєра!" (С)
показати весь коментар
03.09.2024 07:53 Відповісти
Тут краще інші рядки:
"Встаёт заря во тьме холодной....
С своей волчицею голодной
Выходит на дорогу волк...." (АС Пушкин)
Або :

"Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только звёзды блеснет в небесах.
И черёмух серебряный иней
Уберёт жемчугами роса.

Отвори потихоньку калитку
И войди в темный сад ты, как тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень".

Це щоб кацапи не вгледіли - звідки ми прийшли! А потім:


"Із гір Карпат несеться гомін волі
Із гір Карпат несеться волі зов
Там синьо-жовті лопотять прапори
Там вже заграла українська кров

Там синьо-жовті лопотять прапори
Там вже заграла українська кров

Там борами мандрують "Сіроманці"
На плечах кріс, граната у руках
Це України вірнії повстанці
Виконують провідника наказ

Це України вірнії повстанці
Виконують провідника наказ

Гей рідний брате Заходу і Сходу
Єднайсь в один ударний моноліт!
Ми - Українці - виборем свободу
Загарбницький повалимо ми світ!

Ми - Українці - виборем свободу
Загарбницький повалимо ми світ!

О, Україно, люба наша мати
Ми знищим ката, волю принесем!
І загримлять могутнії гармати
Вітаючи тебе з воскресним днем!

І загримлять могутнії гармати
Вітаючи тебе з воскресним днем!

Перевести на русский"

А переклад не потрібен - в кінці-кінців, мову автоматів та вибухів розуміють навіть тупі кацапи!
показати весь коментар
03.09.2024 08:34 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2024 10:36 Відповісти
Ще й торфяники зхапалити до купи, щоб вже "all inclusive"
показати весь коментар
03.09.2024 08:54 Відповісти
Ооо..це добре пала, смердить знатно. В мене недалечко від будинку ліс, та вглибині торфяники були..доки на них ЖК не збудували. Так коли вони горіли - гасили по кілька тижнів, вікна відкрити неможна було, цілодобово кондери барабанили..і темно було...так що я за цапів рада))))
показати весь коментар
03.09.2024 10:40 Відповісти
це не продуктивно. У підмосков'ї щонайменше три-чотири десятки НБ, які зазвичай мають резервуарний парк максимум у шість-вісім РВС-5000, А насиченысть ППО там вкрай велика, бо дохера підприємств, які працюють на ВПК і КТРВ. Тому коєффіцієнт "дольоту" буде вкрай невеликий. Треба виносити комбінати Росрезерва, які знаходяться у глухоманськіх провінціях, і які мають парк у 40-50 РВСів, і палать будуть тиждень, бо гасити нічим і нікому, і ППО там крім стрілковки ніхєра нема. Якщо взяти наприклад Ярославль, то там можно мабуть нарахувати на місто і околиці 200+ РВСів. Якщо будуть ті ярославські комбінати разом з ярославською перевалочною НБ горіти, то там півміста буде палати. https://www.google.com/maps/place/57%C2%B033 ЯРЗ точно згорить, бо він знаходиться між комбінатом "Октябрьській" і перевалочною нафтобазою, на яких сумарно 100+ резервуарів. Заодно і мінус виробництво армійських радіостанцій і засобів радіорозвідки.
показати весь коментар
03.09.2024 09:17 Відповісти
Але "нагадать про себе ТРЕБА!!!! От і "НАГАДУЄМО"! Колись було в армії прислів"я : "Краще ходить лейтенантом по "Пешков-стріт" (вулиця Горького у Москві) - чем папахой (полковнічою) бєлим медведям махать"!!!
Хай краще "масквичи" дивляться на "зарєво над Масквой"! До них раніше дійде - ВІЙНА - це вони!!!
показати весь коментар
03.09.2024 18:55 Відповісти
щоб нагадать московцам, то краще всього пару дронів на https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B051 Каширську ДРЕС (1500 МВт). Холодом повіє прямо зараз. А ППО там ніякого нема, бо ніякого виробництв ВПК там близько нема. Все долетить як треба.
показати весь коментар
03.09.2024 19:56 Відповісти
Оці всі газпроми, нафтопроми мали , завдяки росолігархам, яким неукраїнські президенти продавали Україну, купу дочірніх компаній в Україні. Цікаво знати, чи щось змінилось. Тому що всі разом вони прекрасно розважаються в Куршевелі...
показати весь коментар
03.09.2024 07:05 Відповісти
Касаби, готуйте сані влітку, а арбу взімку.
показати весь коментар
03.09.2024 07:31 Відповісти
І пакети. Чорні пакети в будь-яку пору року!
показати весь коментар
03.09.2024 08:55 Відповісти
ссанi
показати весь коментар
03.09.2024 12:44 Відповісти
Потрібно систематично повторювати цю очищаючу процедуру. Але зараз зачекаємо поки витратять запчастини на ремонт. Кацапів треба смажити повільно і у власному соку.
показати весь коментар
03.09.2024 07:37 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ СЛАВА УКРАЇНІ
.... гарна новина.
показати весь коментар
03.09.2024 07:54 Відповісти
якщо гарно в КУПН попали, то хєр там 5-6 днів. Там у комбінірованій установці половина підсанкційного імпорту, і якщо влучили в ЕЛОУ-2 або АВТ-3 цього комплексу, то зупинка комплексу "Євро+" на місяць\місяці.
показати весь коментар
03.09.2024 08:10 Відповісти
Замінять трубу та і далі будуть переганяти нафту. Наші комарині укуси скоріше розраховані на підтримування рейтингу Осла.
показати весь коментар
03.09.2024 08:26 Відповісти
 
 