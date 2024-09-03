Московський НПЗ призупинив перегонку нафти після атаки безплотників, - Reuters
Московський нафтопереробний завод у Капотні, який у ніч на 1 вересня атакували українські дрони, зупинив роботу установки первинного перероблення нафти "Євро+", на яку припадає приблизно половина загальної потужності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише є Reuters.
За інформацією джерел агентства, відновлення роботи установки можливе через п’ять-шість днів після завершення ремонту.
Установка Євро+ забезпечує близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, оскільки її установка для перегонки сирої нафти CDU-6 розрахована на 6 млн тонн нафти на рік.
Комплекс Євро+ також включає установку риформінгу з потужністю 1 млн тонн на рік і установку гідроочищення дизельного палива з потужністю 2 млн тонн на рік.
Московський НПЗ перебуває у власності Газпромнефти — нафтового підрозділу російського газового концерну Газпром.
У 2023 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти, випустивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту і 0,9 млн тонн авіаційного палива.
Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, було остаточно ліквідовано пожежу на нафтобазі поблизу Пролетарська Ростовської області РФ. Об'єкт горів 16 днів. З'явився супутниковий знімок нафтобази після пожежі.
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"Как упоітєльни в расії вєчєра!" (С)
"Встаёт заря во тьме холодной....
С своей волчицею голодной
Выходит на дорогу волк...." (АС Пушкин)
Або :
"Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только звёзды блеснет в небесах.
И черёмух серебряный иней
Уберёт жемчугами роса.
Отвори потихоньку калитку
И войди в темный сад ты, как тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень".
Це щоб кацапи не вгледіли - звідки ми прийшли! А потім:
"Із гір Карпат несеться гомін волі
Із гір Карпат несеться волі зов
Там синьо-жовті лопотять прапори
Там вже заграла українська кров
Там синьо-жовті лопотять прапори
Там вже заграла українська кров
Там борами мандрують "Сіроманці"
На плечах кріс, граната у руках
Це України вірнії повстанці
Виконують провідника наказ
Це України вірнії повстанці
Виконують провідника наказ
Гей рідний брате Заходу і Сходу
Єднайсь в один ударний моноліт!
Ми - Українці - виборем свободу
Загарбницький повалимо ми світ!
Ми - Українці - виборем свободу
Загарбницький повалимо ми світ!
О, Україно, люба наша мати
Ми знищим ката, волю принесем!
І загримлять могутнії гармати
Вітаючи тебе з воскресним днем!
І загримлять могутнії гармати
Вітаючи тебе з воскресним днем!
Перевести на русский"
А переклад не потрібен - в кінці-кінців, мову автоматів та вибухів розуміють навіть тупі кацапи!
Хай краще "масквичи" дивляться на "зарєво над Масквой"! До них раніше дійде - ВІЙНА - це вони!!!
.... гарна новина.