Московський НПЗ призупинив перегонку нафти після атаки безплотників, - Reuters

Московський нафтопереробний завод у Капотні, який у ніч на 1 вересня атакували українські дрони, зупинив роботу установки первинного перероблення нафти "Євро+", на яку припадає приблизно половина загальної потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише є Reuters.

За інформацією джерел агентства, відновлення роботи установки можливе через п’ять-шість днів після завершення ремонту.

Установка Євро+ забезпечує близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, оскільки її установка для перегонки сирої нафти CDU-6 розрахована на 6 млн тонн нафти на рік.

Комплекс Євро+ також включає установку риформінгу з потужністю 1 млн тонн на рік і установку гідроочищення дизельного палива з потужністю 2 млн тонн на рік.

Московський НПЗ перебуває у власності Газпромнефти — нафтового підрозділу російського газового концерну Газпром.

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У 2023 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти, випустивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту і 0,9 млн тонн авіаційного палива.

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, було остаточно ліквідовано пожежу на нафтобазі поблизу Пролетарська Ростовської області РФ. Об'єкт горів 16 днів. З'явився супутниковий знімок нафтобази після пожежі.