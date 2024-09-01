Атака дронів на Москву: є займання на нафтопереробному заводі. ВIДЕО

Займання виникло на Московському нафтопереробному заводі в Капотні через атаку безпілотників, оголошено п'ятий номер складності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російській пропагандистській агенції новин "РИА-Новости" повідомили в екстрених службах.

"Ще один збитий безпілотник в результаті падіння пошкодив окреме технічне приміщення Московського НПЗ, йде гасіння локального займання", - запевняє мер Москви Сергій Собянін.

Відео, на якому зафіксовано дим у районі Московського НПЗ, публікує ASTRA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Москви Собянін повідомив про атаку дронів на російську столицю: збито 9 БпЛА, один - у районі НПЗ

Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 1 вересня 2024 року під час атаки дронами на Росію було атаковано дві електростанції - у Московській та Тверській областях.