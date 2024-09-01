Атака дронів на Москву: є займання на нафтопереробному заводі. ВIДЕО
Займання виникло на Московському нафтопереробному заводі в Капотні через атаку безпілотників, оголошено п'ятий номер складності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це російській пропагандистській агенції новин "РИА-Новости" повідомили в екстрених службах.
"Ще один збитий безпілотник в результаті падіння пошкодив окреме технічне приміщення Московського НПЗ, йде гасіння локального займання", - запевняє мер Москви Сергій Собянін.
Відео, на якому зафіксовано дим у районі Московського НПЗ, публікує ASTRA.
Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 1 вересня 2024 року під час атаки дронами на Росію було атаковано дві електростанції - у Московській та Тверській областях.
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+33 Александр Чуднивец #474549
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+33 Виталий #548501
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Я би заМУРував будь де. Навіть *****.
Орки в столиці не захочуть сидіти без світла... то не глубинка... "как в мирное время и без света"
Про те що це перша атака... все нормально орки також часто не наносять урону... треба дальше натискати і все вийде
Головне, щоб поцифістична частина наших західних партнерів зараз не підняла вереск, що це не відповідає "методам гуманного ведення війни".
На МНПЗ потрібна більш масована атака, причому бажано щоб декілька дронів одночасно прилетіли і на ПС "Чагіно" (2000 МВА, 500/220/110/20/10 кВ), від якої живиться не тільки МНПЗ, а майже половина москви і частина замкаддя. А підстанція "Чагіно" https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B040 знаходиться за 1500 метрів від https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B039 резервуарного парку МНПЗ.
Звісно приємно, але це так, "саєчка за іспуг".