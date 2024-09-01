УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10668 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 802 29

Мер Москви Собянін повідомив про атаку дронів на російську столицю: збито 9 БпЛА, один - у районі НПЗ

Український безпілотник

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що у ніч на 1 вересня 2024 року російську столицю нібито атакували безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення чиновника цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Спершу він заявив, що БпЛА начебто збито в районі Московського НПЗ, пошкоджень та постраждалих, як переконує Собянін, немає, загрози роботі МНПЗ теж, за його словами, немає. Ще 1 БПЛА нібито збито у міському окрузі Раменський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорти Казані та Нижньокамська призупинили роботу: телеграм-канал повідомив про загрозу БпЛА (оновлено)

Загалом, як згодом уточнив Собянін, дев'ять БПЛА, які намагалися атакувати Москву, збито за ніч.

Автор: 

москва (1244) дрони (4662) Удари по РФ (274)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Гарно "підсвітили" та "задимили" Підмосков"я! Хотіли війни? Вона до них прийшла! Зараз-би випалить нафтобази в Підмосков"ї - щоб Москва без пального залишилася! І тут головне - не в кількості згорілого пального Головне - у кількості знищених резервуарів Щоб уникнуть паливного паралічу - вони поженуть у Москву ешелони з пальним Заб"ють під"їзні шляхи на вузлових станціях Виникне колапс транспортний Удари по тих ещелонах його значно посилять - бо вигорять вузлові станції
показати весь коментар
01.09.2024 07:55
+19
показати весь коментар
01.09.2024 07:35
+17
Надеюсь, в Капотне беспилотник "сбит" резервуаром с топливом, как и везде.
показати весь коментар
01.09.2024 07:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь, в Капотне беспилотник "сбит" резервуаром с топливом, как и везде.
показати весь коментар
01.09.2024 07:23 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2024 07:35 Відповісти
И дело даже не в Кислице. На параше начали резко крутить консервы с говорящей лошадью, в т.ч. о курской операции, о которой он говорил неделю назад и больше. Держим кулаки и закупаем баяны.
показати весь коментар
01.09.2024 07:37 Відповісти
Відкинув таки копита???

Цікаво, сам, допомогли, або таки карма..путіну приготуватись..
показати весь коментар
01.09.2024 08:15 Відповісти
Судя по поведению параш-ТВ или сдох, или как минимум что-то не то съел.
показати весь коментар
01.09.2024 08:39 Відповісти

Конзерви з Говорящим Шкапом - це сильно. Можна цю фразу включити до мого цитатника?
показати весь коментар
01.09.2024 11:28 Відповісти
Это есть давно, но консервы из дебила-*** лаврухи будут смердеть куревом.
показати весь коментар
01.09.2024 11:52 Відповісти

Ми з Вами того не оцінили б. Інша справа - гурмани. Очевидно, вони сказали б, що "нікотинова нотка" додає конині особливої пікантності.
показати весь коментар
01.09.2024 18:00 Відповісти
Предварительно, прилет в районе Капотни, НПЗ
https://t.me/insiderUKR/82083?single
показати весь коментар
01.09.2024 08:24 Відповісти
Я когда это писал, ещё об этом не знал, но очень надеялся.
показати весь коментар
01.09.2024 12:49 Відповісти
Головне заспокоїти глубінний рюський нарід.
показати весь коментар
01.09.2024 07:23 Відповісти
В москві і підмосков'ї подвоїлась продажа памперсів для дорослих.
показати весь коментар
01.09.2024 07:59 Відповісти
Ночью БпЛА https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/1/7472902/index.amp атаковали две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ. Тульская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, Курская и Брянская области также были под ударами.

В Тверской области пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

Также Собянин заявил, что БпЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.
показати весь коментар
01.09.2024 07:25 Відповісти
Збили, ГРЕСом
https://streamable.com/y1jtvr

та НПЗ
https://streamable.com/bmrv60
показати весь коментар
01.09.2024 07:34 Відповісти
Гарно "підсвітили" та "задимили" Підмосков"я! Хотіли війни? Вона до них прийшла! Зараз-би випалить нафтобази в Підмосков"ї - щоб Москва без пального залишилася! І тут головне - не в кількості згорілого пального Головне - у кількості знищених резервуарів Щоб уникнуть паливного паралічу - вони поженуть у Москву ешелони з пальним Заб"ють під"їзні шляхи на вузлових станціях Виникне колапс транспортний Удари по тих ещелонах його значно посилять - бо вигорять вузлові станції
показати весь коментар
01.09.2024 07:55 Відповісти
масквічі за пальне повбиваються..паніка..паніка!!))
показати весь коментар
01.09.2024 08:17 Відповісти
Собянін,скажи-"Паляниця".)
показати весь коментар
01.09.2024 07:38 Відповісти
Паляніца.
показати весь коментар
01.09.2024 08:00 Відповісти
Якщо вони завжди все збивають, то чому у них постійно все горить та палає?
показати весь коментар
01.09.2024 07:38 Відповісти
До них осінь приходить раніше Трава висохла Навіть дощова погода не допомагає!
показати весь коментар
01.09.2024 07:56 Відповісти
Утро в Московской области

https://t.me/insiderUKR/82080?single
показати весь коментар
01.09.2024 08:08 Відповісти
Как упаітєльни в ротсіі вєчєра... (с)
показати весь коментар
01.09.2024 08:09 Відповісти
А ми "можєм пАвтаріть" на біс?
Друзі питають...
показати весь коментар
01.09.2024 08:12 Відповісти
То не ми🤭🤭🤭
показати весь коментар
01.09.2024 08:13 Відповісти
https://t.me/voynareal/97427 🔥 «Вон Шахєд! Вʼєбалі по ГЕСу»: шалені БПЛА у Твєрській області атакували ГРЕС і газорозподільну мережу, яка знаходиться за кілька кілометрів від неї Зараз територію навколо Конаківської ГРЕС перекрито. Зазначимо, що вона є однією з найбільших електростанцій центральної частини росії та 8-а за потужністю ТЕС. UPD: також цієї ночі БПЛА атаковано Каширську ГРЕС біля Москви.
показати весь коментар
01.09.2024 08:15 Відповісти
а у нас в квартире свет , а у вас кацапы
показати весь коментар
01.09.2024 08:17 Відповісти
https://t.me/voynareal/97437 🤬158 українських БПЛА атакували цієї ночі 15 регіонів рф, у тому числі Москву
показати весь коментар
01.09.2024 08:18 Відповісти
 
 