Мер Москви Собянін повідомив про атаку дронів на російську столицю: збито 9 БпЛА, один - у районі НПЗ
Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що у ніч на 1 вересня 2024 року російську столицю нібито атакували безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення чиновника цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
Спершу він заявив, що БпЛА начебто збито в районі Московського НПЗ, пошкоджень та постраждалих, як переконує Собянін, немає, загрози роботі МНПЗ теж, за його словами, немає. Ще 1 БПЛА нібито збито у міському окрузі Раменський.
Загалом, як згодом уточнив Собянін, дев'ять БПЛА, які намагалися атакувати Москву, збито за ніч.
Топ коментарі
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Цікаво, сам, допомогли, або таки карма..путіну приготуватись..
Конзерви з Говорящим Шкапом - це сильно. Можна цю фразу включити до мого цитатника?
Ми з Вами того не оцінили б. Інша справа - гурмани. Очевидно, вони сказали б, що "нікотинова нотка" додає конині особливої пікантності.
https://t.me/insiderUKR/82083?single
В Тверской области пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".
Также Собянин заявил, что БпЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.
https://streamable.com/y1jtvr
та НПЗ
https://streamable.com/bmrv60
https://t.me/insiderUKR/82080?single
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