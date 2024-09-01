Мер Москви Собянін повідомив про атаку дронів на російську столицю: збито 9 БпЛА, один - у районі НПЗ

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що у ніч на 1 вересня 2024 року російську столицю нібито атакували безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення чиновника цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Спершу він заявив, що БпЛА начебто збито в районі Московського НПЗ, пошкоджень та постраждалих, як переконує Собянін, немає, загрози роботі МНПЗ теж, за його словами, немає. Ще 1 БПЛА нібито збито у міському окрузі Раменський.

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Загалом, як згодом уточнив Собянін, дев'ять БПЛА, які намагалися атакувати Москву, збито за ніч.