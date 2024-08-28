Аеропорти Казані та Нижньокамська призупинили роботу: телеграм-канал повідомив про загрозу БпЛА (оновлено)

Зранку 28 серпня 2024 року Росавіація запровадила тимчасові обмеження на роботу аеропорту в Казані (Татарстан, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Це, як зазначається, пов'язано із забезпеченням безпеки польотів цивільних повітряних суден.

В аеропорту повідомили, що літаки, які прямують до Казані, перенаправлені на запасний аеродром до Самари.

За даними "Бази", аеропорт Казані призупинив свою роботу через загрозу атаки безпілотників.

Згодом Росавіація повідомила, що тимчасові обмеження запроваджені в аеропорту Нижньокамська (Татарстан, РФ), він не приймає та не відправляє рейси.

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