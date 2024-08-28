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Аеропорти Казані та Нижньокамська призупинили роботу: телеграм-канал повідомив про загрозу БпЛА (оновлено)

обмеження в роботі аеропорта Казань

Зранку 28 серпня 2024 року Росавіація запровадила тимчасові обмеження на роботу аеропорту в Казані (Татарстан, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Це, як зазначається, пов'язано із забезпеченням безпеки польотів цивільних повітряних суден.

В аеропорту повідомили, що літаки, які прямують до Казані, перенаправлені на запасний аеродром до Самари.

За даними "Бази", аеропорт Казані призупинив свою роботу через загрозу атаки безпілотників.

Згодом Росавіація повідомила, що тимчасові обмеження запроваджені в аеропорту Нижньокамська (Татарстан, РФ), він не приймає та не відправляє рейси.

Також читайте: Міноборони Росії заявило про нібито збиття 12 БпЛА над територією двох регіонів РФ

Автор: 

аеропорт (1850) Казань (19) дрони (4648)


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"Хахлы-ы-ы-ы!!!!"
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28.08.2024 09:09 Відповісти
Яка чудова новина. Атакамсів хрен дають - будемо волонтерськими дронами уярити мордор
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28.08.2024 09:10 Відповісти
Відстань до Казани в два рази більша ніж до Моськви, але ж Моськва спить спокійно в той час як на Києв летить все що є в кацапів.
Справа в потужних менеджерах?..
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28.08.2024 09:37 Відповісти
 
 