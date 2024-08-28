РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5522 посетителя онлайн
Новости
1 949 3

Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу: телеграм-канал сообщил об угрозе БпЛА (обновлено)

обмеження в роботі аеропорта Казань

Утром 28 августа 2024 года Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Казани (РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Это, как отмечается, связано с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В аэропорту сообщили, что самолеты, следующие в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару.

По данным "Базы", аэропорт Казани приостановил свою работу из-за угрозы атаки беспилотников.

Впоследствии Росавиация сообщила, что временные ограничения введены в аэропорт Нижнекамска (Татарстан, РФ), он не принимает и не отправляет рейсы.

Смотрите также: Имам мечети в Казани учит россиян правильно избивать женщину: "От локтя, маленькими ударами, чтобы не нанести увечия человеку". ВИДЕО

Автор: 

аэропорт (1509) Казань (35) дроны (3868)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Хахлы-ы-ы-ы!!!!"
показать весь комментарий
28.08.2024 09:09 Ответить
Яка чудова новина. Атакамсів хрен дають - будемо волонтерськими дронами уярити мордор
показать весь комментарий
28.08.2024 09:10 Ответить
Відстань до Казани в два рази більша ніж до Моськви, але ж Моськва спить спокійно в той час як на Києв летить все що є в кацапів.
Справа в потужних менеджерах?..
показать весь комментарий
28.08.2024 09:37 Ответить
 
 