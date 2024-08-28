Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу: телеграм-канал сообщил об угрозе БпЛА (обновлено)
Утром 28 августа 2024 года Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Казани (РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Это, как отмечается, связано с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В аэропорту сообщили, что самолеты, следующие в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
По данным "Базы", аэропорт Казани приостановил свою работу из-за угрозы атаки беспилотников.
Впоследствии Росавиация сообщила, что временные ограничения введены в аэропорт Нижнекамска (Татарстан, РФ), он не принимает и не отправляет рейсы.
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