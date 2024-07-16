РУС
Имам мечети в Казани учит россиян правильно избивать женщину: "От локтя, маленькими ударами, чтобы не нанести увечия человеку". ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент видеозаписи, на которой имам мечети в российской Казани учит мужчин правильно бить жен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи мужчина дает рекомендации, как правильно пользоваться специальной палочкой, чтобы жена поняла, что "муж уже недоволен".

Также читайте: Казанского стрелка Галявиева, убившего 9 человек, признали невменяемым

Топ комментарии
Скрєпно..
16.07.2024 11:21 Ответить
Це один з проявів тієї цивілізаційної моделі, яку несе росія усьому світу.
Взяти найгірше з усього світу, і не лише варитись сами в цьому лайні, а і примушувати інших так жити, щоб не спокушали народи ерефії благами цівілізованого життя - оце і є та культура, яку несе росія іншим.
16.07.2024 11:27 Ответить
На бутылку садятся только скрепные русские ваньки когда принимают присягу на верность чеченскому сержанту с радостным писком "Ахмат - сила!"
16.07.2024 11:35 Ответить
16.07.2024 11:21 Ответить
ета рускій іслам.
16.07.2024 11:23 Ответить
ці мусульмани-суніти
16.07.2024 11:47 Ответить
це взагалі іслам
16.07.2024 13:54 Ответить
В Исламе - мужчина угнетенный пол
16.07.2024 14:52 Ответить
ким він там "угнєтённый"? ішаком чи верблюдом?
17.07.2024 07:23 Ответить
Магомет був неграмотний, Шаріат, як і багато чого, писала його дружина Премудріша Хануман, так що не сумнівайтесь, жінок вона в ньому не образила. Цей хрєн, "Домострой" проповідує, а не Іслам.
17.07.2024 09:02 Ответить
а стосовно цього що скажете? "34-й аят суры Ан-ниса, в котором говорится: "А тех женщин (жен), непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе или постукивайте"?
19.07.2024 11:38 Ответить
Скажу, что насилие - Макрух (богопротивное действие) . Для самозащиты или у них в семье такой секс.
19.07.2024 12:39 Ответить
ти мусульманин?
19.07.2024 14:19 Ответить
Бабушки были мусульманки
22.07.2024 17:54 Ответить
ні, це просто типове російське відгалудженя будь-якої релігії. ви просто не бачили, на що здатні російські буддісти, або навіть російські крішнаіти.
16.07.2024 18:56 Ответить
вибачте, але я багато чого бачив стосовно ісламу... особливо, на так би мовити історичній своїй батьківщині...
17.07.2024 07:25 Ответить
16.07.2024 14:01 Ответить
При цьому всьому, християни і атеїсти стрімко вимирають, а мусульмани так само швидко збільшують народженість.
16.07.2024 11:24 Ответить
буддистів і індуїстів, все одне більше
16.07.2024 11:49 Ответить
И как это поможет Европе? Её уничтожают именно исламисты. А если приедет вместо этих овцелюбов 100 млн индусов - ещё вопрос, что лучше. Вы в Мумбаи были?
показать весь комментарий
не приведи Господь
16.07.2024 16:54 Ответить
це тільки на людях там чоловік головний, а вдома жінки їх бутусять як хочуть
16.07.2024 11:27 Ответить
16.07.2024 11:27 Ответить
As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly).

(Коран, частина 4, вірш 34)
16.07.2024 14:00 Ответить
"Бей бабу смолоду - будет баба золотом" (с)
16.07.2024 11:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2FLxoaxe38U "Бей бабу молотом, будет баба золотом!"
16.07.2024 11:51 Ответить
А як правильно на бутилку посадить ?
16.07.2024 11:29 Ответить
16.07.2024 11:35 Ответить
Почему же от локтя ? От плеча нада.
16.07.2024 11:34 Ответить
можно и "с колена" ))
16.07.2024 11:36 Ответить
мастєрклас для правоскрепних "бей её, ваня, лопатой! и даже по голове!" ((
16.07.2024 11:35 Ответить
16.07.2024 11:36 Ответить
Ну и что,у людей свои традиции,пока мусульмане в засрашке помнят себя и свою культуру,засрашка будет оставаться слабой и шаткой империей,как только урусы научат мусульман жрать водку и свинину,бить жен ногами и писать доносы,так московия станет несокрушимой.
16.07.2024 11:37 Ответить
За одного битого двох не битих дають
16.07.2024 11:40 Ответить
ахахаха! я єдиний натиснув на вподобайку😂🤙
16.07.2024 11:42 Ответить
16.07.2024 11:53 Ответить
У татар женщины с мужчинами за одним столом не сидят. Если у них так принято, это их справа. В Украине другие традиции, тут нужно мужиков от некоторых типов женщин защищать.
16.07.2024 12:01 Ответить
це у таджиків і ще більш південних
16.07.2024 12:15 Ответить
Так це ж якийсь БДСМ, а не покарання жінки .
16.07.2024 12:02 Ответить
Я за матріархат!!!!!
16.07.2024 12:07 Ответить
если на россии муж приходит домой трезвый - это расценивается как предварительные ласки
16.07.2024 12:42 Ответить
Полная деградация морали, а ведь это говорит интеллектуал (недоумение). Предлагаю имамов тоже бить, но токо по яйцам, шоб не нарушать эстетическое восприятие ейных проповедей.
16.07.2024 13:38 Ответить
Аж ніяк не деградація -- все згідно з Кораном (читайте коментар вище).
16.07.2024 14:02 Ответить
А Сполучені Штати продовжуватимуть бекати, що то russia, і що в татарстані живуть russians.

І в ночхі, і в кабарді, і в марі-ел, і в чувашії. Всі russians.

Лікті кусатимуть, що не запустили вчасно дезінтеграційні процеси на параші.. та буде вже пізнувато.
16.07.2024 13:55 Ответить
V principe kakaia ta pravda v etom imeietsa , ibo bacilu RUSKI , mozhet podhvatit luboi , nezavisemo ot nacionalnosti !
16.07.2024 14:52 Ответить
А как правільно біть ногой ?
16.07.2024 15:56 Ответить
 
 