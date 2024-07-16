Имам мечети в Казани учит россиян правильно избивать женщину: "От локтя, маленькими ударами, чтобы не нанести увечия человеку". ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент видеозаписи, на которой имам мечети в российской Казани учит мужчин правильно бить жен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи мужчина дает рекомендации, как правильно пользоваться специальной палочкой, чтобы жена поняла, что "муж уже недоволен".

Также читайте: Казанского стрелка Галявиева, убившего 9 человек, признали невменяемым