Имам мечети в Казани учит россиян правильно избивать женщину: "От локтя, маленькими ударами, чтобы не нанести увечия человеку". ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент видеозаписи, на которой имам мечети в российской Казани учит мужчин правильно бить жен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи мужчина дает рекомендации, как правильно пользоваться специальной палочкой, чтобы жена поняла, что "муж уже недоволен".
Взяти найгірше з усього світу, і не лише варитись сами в цьому лайні, а і примушувати інших так жити, щоб не спокушали народи ерефії благами цівілізованого життя - оце і є та культура, яку несе росія іншим.
(Коран, частина 4, вірш 34)
І в ночхі, і в кабарді, і в марі-ел, і в чувашії. Всі russians.
Лікті кусатимуть, що не запустили вчасно дезінтеграційні процеси на параші.. та буде вже пізнувато.