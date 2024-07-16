Імам мечеті у Казані вчить росіян правильно бити жінку: "От локтя, маленькими ударами, чтобы не нанести увечия человеку". ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент відеозапису, на якому імам мечеті у російській Казані вчить чоловіків правильно бити дружин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чоловік дає рекомендації, як правильно користуватися спеціальною паличкою, щоб дружина зрозуміла, що "муж уже недоволен".
Топ коментарі
+23 Валерій Кваша
показати весь коментар16.07.2024 11:21 Відповісти Посилання
+11 Семен Котляревський
показати весь коментар16.07.2024 11:27 Відповісти Посилання
+9 Dmitry Klaus
показати весь коментар16.07.2024 11:35 Відповісти Посилання
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Взяти найгірше з усього світу, і не лише варитись сами в цьому лайні, а і примушувати інших так жити, щоб не спокушали народи ерефії благами цівілізованого життя - оце і є та культура, яку несе росія іншим.
(Коран, частина 4, вірш 34)
І в ночхі, і в кабарді, і в марі-ел, і в чувашії. Всі russians.
Лікті кусатимуть, що не запустили вчасно дезінтеграційні процеси на параші.. та буде вже пізнувато.