Імам мечеті у Казані вчить росіян правильно бити жінку: "От локтя, маленькими ударами, чтобы не нанести увечия человеку". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент відеозапису, на якому імам мечеті у російській Казані вчить чоловіків правильно бити дружин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чоловік дає рекомендації, як правильно користуватися спеціальною паличкою, щоб дружина зрозуміла, що "муж уже недоволен".

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