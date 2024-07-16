УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8865 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 896 44

Імам мечеті у Казані вчить росіян правильно бити жінку: "От локтя, маленькими ударами, чтобы не нанести увечия человеку". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент відеозапису, на якому імам мечеті у російській Казані вчить чоловіків правильно бити дружин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чоловік дає рекомендації, як правильно користуватися спеціальною паличкою, щоб дружина зрозуміла, що "муж уже недоволен".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець окупованого Мелітополя зафільмував священника-наркомана під кайфом: "Какая на него благодать снизошла". ВIДЕО

Автор: 

Казань (20) насилля (298) росія (66417) РПЦ (516) шлюб (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Скрєпно..
показати весь коментар
16.07.2024 11:21 Відповісти
+11
Це один з проявів тієї цивілізаційної моделі, яку несе росія усьому світу.
Взяти найгірше з усього світу, і не лише варитись сами в цьому лайні, а і примушувати інших так жити, щоб не спокушали народи ерефії благами цівілізованого життя - оце і є та культура, яку несе росія іншим.
показати весь коментар
16.07.2024 11:27 Відповісти
+9
На бутылку садятся только скрепные русские ваньки когда принимают присягу на верность чеченскому сержанту с радостным писком "Ахмат - сила!"
показати весь коментар
16.07.2024 11:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скрєпно..
показати весь коментар
16.07.2024 11:21 Відповісти
ета рускій іслам.
показати весь коментар
16.07.2024 11:23 Відповісти
ці мусульмани-суніти
показати весь коментар
16.07.2024 11:47 Відповісти
це взагалі іслам
показати весь коментар
16.07.2024 13:54 Відповісти
В Исламе - мужчина угнетенный пол
показати весь коментар
16.07.2024 14:52 Відповісти
ким він там "угнєтённый"? ішаком чи верблюдом?
показати весь коментар
17.07.2024 07:23 Відповісти
Магомет був неграмотний, Шаріат, як і багато чого, писала його дружина Премудріша Хануман, так що не сумнівайтесь, жінок вона в ньому не образила. Цей хрєн, "Домострой" проповідує, а не Іслам.
показати весь коментар
17.07.2024 09:02 Відповісти
а стосовно цього що скажете? "34-й аят суры Ан-ниса, в котором говорится: "А тех женщин (жен), непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе или постукивайте"?
показати весь коментар
19.07.2024 11:38 Відповісти
Скажу, что насилие - Макрух (богопротивное действие) . Для самозащиты или у них в семье такой секс.
показати весь коментар
19.07.2024 12:39 Відповісти
ти мусульманин?
показати весь коментар
19.07.2024 14:19 Відповісти
Бабушки были мусульманки
показати весь коментар
22.07.2024 17:54 Відповісти
ні, це просто типове російське відгалудженя будь-якої релігії. ви просто не бачили, на що здатні російські буддісти, або навіть російські крішнаіти.
показати весь коментар
16.07.2024 18:56 Відповісти
вибачте, але я багато чого бачив стосовно ісламу... особливо, на так би мовити історичній своїй батьківщині...
показати весь коментар
17.07.2024 07:25 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 14:01 Відповісти
При цьому всьому, християни і атеїсти стрімко вимирають, а мусульмани так само швидко збільшують народженість.
показати весь коментар
16.07.2024 11:24 Відповісти
буддистів і індуїстів, все одне більше
показати весь коментар
16.07.2024 11:49 Відповісти
И как это поможет Европе? Её уничтожают именно исламисты. А если приедет вместо этих овцелюбов 100 млн индусов - ещё вопрос, что лучше. Вы в Мумбаи были?
показати весь коментар
16.07.2024 14:19 Відповісти
не приведи Господь
показати весь коментар
16.07.2024 16:54 Відповісти
це тільки на людях там чоловік головний, а вдома жінки їх бутусять як хочуть
показати весь коментар
16.07.2024 11:27 Відповісти
Це один з проявів тієї цивілізаційної моделі, яку несе росія усьому світу.
Взяти найгірше з усього світу, і не лише варитись сами в цьому лайні, а і примушувати інших так жити, щоб не спокушали народи ерефії благами цівілізованого життя - оце і є та культура, яку несе росія іншим.
показати весь коментар
16.07.2024 11:27 Відповісти
As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly).

(Коран, частина 4, вірш 34)
показати весь коментар
16.07.2024 14:00 Відповісти
"Бей бабу смолоду - будет баба золотом" (с)
показати весь коментар
16.07.2024 11:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2FLxoaxe38U "Бей бабу молотом, будет баба золотом!"
показати весь коментар
16.07.2024 11:51 Відповісти
А як правильно на бутилку посадить ?
показати весь коментар
16.07.2024 11:29 Відповісти
На бутылку садятся только скрепные русские ваньки когда принимают присягу на верность чеченскому сержанту с радостным писком "Ахмат - сила!"
показати весь коментар
16.07.2024 11:35 Відповісти
Почему же от локтя ? От плеча нада.
показати весь коментар
16.07.2024 11:34 Відповісти
можно и "с колена" ))
показати весь коментар
16.07.2024 11:36 Відповісти
мастєрклас для правоскрепних "бей её, ваня, лопатой! и даже по голове!" ((
показати весь коментар
16.07.2024 11:35 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 11:36 Відповісти
Ну и что,у людей свои традиции,пока мусульмане в засрашке помнят себя и свою культуру,засрашка будет оставаться слабой и шаткой империей,как только урусы научат мусульман жрать водку и свинину,бить жен ногами и писать доносы,так московия станет несокрушимой.
показати весь коментар
16.07.2024 11:37 Відповісти
За одного битого двох не битих дають
показати весь коментар
16.07.2024 11:40 Відповісти
ахахаха! я єдиний натиснув на вподобайку😂🤙
показати весь коментар
16.07.2024 11:42 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 11:53 Відповісти
У татар женщины с мужчинами за одним столом не сидят. Если у них так принято, это их справа. В Украине другие традиции, тут нужно мужиков от некоторых типов женщин защищать.
показати весь коментар
16.07.2024 12:01 Відповісти
це у таджиків і ще більш південних
показати весь коментар
16.07.2024 12:15 Відповісти
Так це ж якийсь БДСМ, а не покарання жінки .
показати весь коментар
16.07.2024 12:02 Відповісти
Я за матріархат!!!!!
показати весь коментар
16.07.2024 12:07 Відповісти
если на россии муж приходит домой трезвый - это расценивается как предварительные ласки
показати весь коментар
16.07.2024 12:42 Відповісти
Полная деградация морали, а ведь это говорит интеллектуал (недоумение). Предлагаю имамов тоже бить, но токо по яйцам, шоб не нарушать эстетическое восприятие ейных проповедей.
показати весь коментар
16.07.2024 13:38 Відповісти
Аж ніяк не деградація -- все згідно з Кораном (читайте коментар вище).
показати весь коментар
16.07.2024 14:02 Відповісти
А Сполучені Штати продовжуватимуть бекати, що то russia, і що в татарстані живуть russians.

І в ночхі, і в кабарді, і в марі-ел, і в чувашії. Всі russians.

Лікті кусатимуть, що не запустили вчасно дезінтеграційні процеси на параші.. та буде вже пізнувато.
показати весь коментар
16.07.2024 13:55 Відповісти
V principe kakaia ta pravda v etom imeietsa , ibo bacilu RUSKI , mozhet podhvatit luboi , nezavisemo ot nacionalnosti !
показати весь коментар
16.07.2024 14:52 Відповісти
А как правільно біть ногой ?
показати весь коментар
16.07.2024 15:56 Відповісти
 
 