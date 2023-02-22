Мешканець окупованого Мелітополя зафільмував священника-наркомана під кайфом: "Какая на него благодать снизошла". ВIДЕО

Мешканець окупованого Мелітополя зафільмував священника-наркомана під дією наркотичних речовин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зілля на священника подіяло прямісінько на вулиці.

"Еще и обед не наступил, а батюшка уже причастился. Какая на него благодать снизошла", - каже чоловік на записі.

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