Мешканець окупованого Мелітополя зафільмував священника-наркомана під кайфом: "Какая на него благодать снизошла". ВIДЕО
Мешканець окупованого Мелітополя зафільмував священника-наркомана під дією наркотичних речовин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зілля на священника подіяло прямісінько на вулиці.
"Еще и обед не наступил, а батюшка уже причастился. Какая на него благодать снизошла", - каже чоловік на записі.
Топ коментарі
+36 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар22.02.2023 11:26
+29 Андрей Рудик
показати весь коментар22.02.2023 11:16
+27 Прощай немытая раССея
показати весь коментар22.02.2023 11:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А присаживаются они в той же среде, где и общаются, т.е. коллеги присаживают.
Ему поп говорит:
- Иди читай проповедь!
Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...
Другой поп его пожалел и говорит:
- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.
Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь перекошенный, перегаром несёт...
Подходит к попу:
- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?
- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...
- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...
- Ну, ладно...
Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;
Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже на*»;
В-третьих, рясу в трусы не заправляют;
В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;
В-пятых, прихожанки не *****;
В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;
В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;
В-восьмых, нужно говорить не «пи*дец тебе грешник», а «Господь вам все простит»;
В-девятых, было 12 апостолов, а не х*ева дюжина ап*здолов;
В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на х*й;
В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все пи*дец, расходимся»
Ясно что это конченый нарколыга.
Но откуда вы столько об этом знаете? Всесторонне развитые личности?
До віри його дуже «нахиляє віра»!!!