УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10815 відвідувачів онлайн
Новини Відео
27 170 67

Мешканець окупованого Мелітополя зафільмував священника-наркомана під кайфом: "Какая на него благодать снизошла". ВIДЕО

Мешканець окупованого Мелітополя зафільмував священника-наркомана під дією наркотичних речовин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зілля на священника подіяло прямісінько на вулиці.

"Еще и обед не наступил, а батюшка уже причастился. Какая на него благодать снизошла", - каже чоловік на записі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Священник РПЦ виступає з промовою перед окупантами: "Не может быть пощады сатанистам какой бы облик они не принимали - солдата, старушки или дитяти". ВIДЕО

Автор: 

Мелітополь (771) наркотики (1451) окупація (6718) РПЦ (514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
показати весь коментар
22.02.2023 11:26
+29
Який патріархат(від КДБ), таке й благословіння. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.02.2023 11:16
+27
Послание Пукина вызывает у русни разную реакцию....
показати весь коментар
22.02.2023 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алілуя.
показати весь коментар
22.02.2023 11:15 Відповісти
Послание Пукина вызывает у русни разную реакцию....
показати весь коментар
22.02.2023 11:15 Відповісти
Який патріархат(від КДБ), таке й благословіння. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.02.2023 11:16 Відповісти
Это сеанс передачи информации Гундяеву....
показати весь коментар
22.02.2023 11:17 Відповісти
Солі, класика.
показати весь коментар
22.02.2023 11:16 Відповісти
скорее оксибутират.
показати весь коментар
22.02.2023 11:18 Відповісти
Єто амфитомин?
показати весь коментар
22.02.2023 11:20 Відповісти
и близко нет. Применяется в анестезиологии, усиливает действие наркотических средств.
показати весь коментар
22.02.2023 11:26 Відповісти
А откуда такой редкий препарат попадает в руки таких, и кто их присаживает на такое
показати весь коментар
22.02.2023 15:42 Відповісти
почему же редкий? он в аптеках продаётся, и в клиниках широко используется как вводный и базисный наркоз в хирургии, акушерстве и гинекологии, а так же психиатрической и неврологической практике - интоксикации, травматические поражения ЦНС. Кроме того, его синтез достаточно простой - прекурсором является обычная масляная кислота, которая есть в открытом доступе.
А присаживаются они в той же среде, где и общаются, т.е. коллеги присаживают.
показати весь коментар
22.02.2023 17:00 Відповісти
*"Потерялся я в конопляных полях, на плантациях горного мака..."!
показати весь коментар
22.02.2023 20:41 Відповісти
Да нет, это импортный "боярышник"..
показати весь коментар
22.02.2023 11:48 Відповісти
Eto poraša. Skrepnaja!
показати весь коментар
22.02.2023 11:58 Відповісти
Молодой священник, только закончивший обучение, приходит в церковь.
Ему поп говорит:
- Иди читай проповедь!
Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...
Другой поп его пожалел и говорит:
- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.
Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь перекошенный, перегаром несёт...
Подходит к попу:
- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?
- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...
- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...
- Ну, ладно...
Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;
Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже на*»;
В-третьих, рясу в трусы не заправляют;
В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;
В-пятых, прихожанки не *****;
В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;
В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;
В-восьмых, нужно говорить не «пи*дец тебе грешник», а «Господь вам все простит»;
В-девятых, было 12 апостолов, а не х*ева дюжина ап*здолов;
В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на х*й;
В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все пи*дец, расходимся»
показати весь коментар
22.02.2023 20:39 Відповісти
🤣🤣🤣👍
показати весь коментар
22.02.2023 22:05 Відповісти
Это метадон.
показати весь коментар
22.02.2023 11:20 Відповісти
Никогда бы не подумал что здесь столько наркологов.
Ясно что это конченый нарколыга.
Но откуда вы столько об этом знаете? Всесторонне развитые личности?
показати весь коментар
22.02.2023 11:25 Відповісти
стебуться просто з узького попа ). хто що десь чув - вивалює в коментах.
показати весь коментар
22.02.2023 13:28 Відповісти
Опіум для народа вжив...
показати весь коментар
22.02.2023 11:50 Відповісти
Це УПЦ МП чи вже РПЦ МП ? Говорять що перехід до РПЦ МП проходе дуже хутко.
показати весь коментар
22.02.2023 11:16 Відповісти
Хіба є різниця? Коли "мпц" зовсім не існує! На копростані, зараз бох *****, с пророком куйндя!
показати весь коментар
22.02.2023 11:35 Відповісти
Поп, теж людина, звичайна, бізнес є бізнес. Треба інколи , расслабилятися .
показати весь коментар
22.02.2023 11:17 Відповісти
Чекає на Святого Хаймарса....
показати весь коментар
22.02.2023 11:17 Відповісти
Святий Хаймарс до одного не приходить, для цього потрібно зібратися всією паствою бажано в одному місті з БК і зброєю яку потрібно освятити )
показати весь коментар
22.02.2023 11:38 Відповісти
То він через астрал з ****** спілкується. Або кацапи лайна с чємадана прислали та він занюхав
показати весь коментар
22.02.2023 11:17 Відповісти
то он представил, шо обполчленец перед ним на коленях стоит в молитве )) того "отріцательним поклоном" й вигинається )))
показати весь коментар
22.02.2023 11:19 Відповісти
може його кадирівці з вівцею перепутали, от і "медитує"
показати весь коментар
22.02.2023 11:20 Відповісти
сеанс связи с сатаной ))
показати весь коментар
22.02.2023 11:21 Відповісти
Прямий контакт з Богом.
показати весь коментар
22.02.2023 11:23 Відповісти
город-гєрой Мелітополь, ваті не подобається рпц? почекай, то батюшка виглядає камні з неба - снізайдьот і на вас справедливість...
показати весь коментар
22.02.2023 11:23 Відповісти
Святе причастя доповнили деякими ноу-хау. І віра стала ширитись(чи ширятись?!) !
показати весь коментар
22.02.2023 11:24 Відповісти
То він на нараді з начальством (Гундяєм)
показати весь коментар
22.02.2023 11:25 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 11:26 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 14:28 Відповісти
У ОДОГО ЗАЙЧИКА СТОЛБНЯК , А ІНШІ ІМПОТЕНТИ
показати весь коментар
22.02.2023 18:00 Відповісти
"Каков поп, таков приход..."
показати весь коментар
22.02.2023 11:32 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
22.02.2023 12:39 Відповісти
А « пріход» то моцний оказался
показати весь коментар
22.02.2023 13:21 Відповісти
Херасе, гимнастика.
показати весь коментар
22.02.2023 11:39 Відповісти
Зараз він вернеться до церкви, і прихожани будуть йому святі руки лобизать. І хто ще не вірить в: "релігія - опіум для народу"........ Не путать з Богом! Бо тут як катлєти з мухами. Бог окремо, а церква з попами окремо.
показати весь коментар
22.02.2023 11:47 Відповісти
Як вони в такому стані примудряються утримувати рівновагу??? Вже кілька разів бачив схожі ролики і скрізь одна й та сама поза - зігнуті коліна, максимальний прогин у спині, руки розслаблено звисають вздовж тулуба, голова закинута назад, ритмічні здригання всім тілом. Це якийсь психотроп, чи шо?
показати весь коментар
22.02.2023 11:48 Відповісти
Це йога
показати весь коментар
22.02.2023 11:53 Відповісти
Банально штырит его с первого прихода. Потом отпустит, но по зрачкам будет видно долго, что принял дозу. Причащать потом пойдет дур и дураков. Пора давно сказать--- наша церковь перестала быть, как таковая. Икону приобрести, привезти с на намоленых веками мест и в церковь не ходить--- там Бога нет давно, только вот эти.
показати весь коментар
22.02.2023 13:11 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 11:50 Відповісти
Порнославие религия недоразвитых народов.
показати весь коментар
22.02.2023 11:55 Відповісти
пополнение в отряде поиска дронов ! аналогов нет гойда *******!
показати весь коментар
22.02.2023 12:03 Відповісти
Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю - Чи Хаймерс великий, чи пташка насрала....
показати весь коментар
22.02.2023 12:33 Відповісти
Еще немного и на крымский мостик встанет!
показати весь коментар
22.02.2023 12:40 Відповісти
Бооооже, яке вштирине

показати весь коментар
22.02.2023 12:43 Відповісти
за коменти автору отдельний респект!
показати весь коментар
22.02.2023 13:02 Відповісти
Тю.То ви не зрозуміли.То якийсь деверсант з "зеленої" секти.У нього сеас прямого зв'язку з "боневтіком оманським".
показати весь коментар
22.02.2023 13:18 Відповісти
То наступний очильник, після гундяєва, секти на мацковії!!!
До віри його дуже «нахиляє віра»!!!
показати весь коментар
22.02.2023 13:28 Відповісти
"скрєпамі" закинувся ...
показати весь коментар
22.02.2023 13:32 Відповісти
на связи с рпц.....
показати весь коментар
22.02.2023 14:32 Відповісти
В Гомелі буво таке саме Окупант-наркоман в гомельській багатоповерхівці. ВIДЕО Джерело:
показати весь коментар
22.02.2023 16:21 Відповісти
та це ж руський мір, у всій його красі!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.02.2023 17:25 Відповісти
Масленица, передоз от блинов
показати весь коментар
22.02.2023 18:13 Відповісти
видать крест тяжелый несет .
показати весь коментар
22.02.2023 18:19 Відповісти
Он ищет бога на небе
показати весь коментар
22.02.2023 19:06 Відповісти
Всі наркомани перестають вживати наркотики. Декому вдається навіть в цьому житті.
показати весь коментар
22.02.2023 22:16 Відповісти
 
 