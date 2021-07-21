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Казанского стрелка Галявиева, убившего 9 человек, признали невменяемым

Казанского стрелка Галявиева, убившего 9 человек, признали невменяемым

Ильназ Галявиев, который 11 мая расстрелял девять человек в школе № 175 города Казани, был невменяемым во время совершения преступления.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета ОНК", к такому выводу пришли эксперты в результате судебно-психиатрической экспертизы.

"По нашей информации, государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения убийств", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись. Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиева

Автор: 

Казань (35) россия (96184) стрельба (3267) школа (3020) массовое убийство (71)


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Топ комментарии
+12
Интересно, а Рамзанка Дыров, по мнению руских санитаров, тоже не вменяемый? Казанського стрільця Галявієва, який убив 9 людей, визнали неосудним - Цензор.НЕТ 8012
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21.07.2021 11:58 Ответить
+7
А по-моему очень даже вменяемый молодой человек. Сил и наснаги ему в будущем!!! На школе потренировался, теперь нужно брать новые высоты и организовывать чтото серйознее!!!
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21.07.2021 11:50 Ответить
+4
Нє, он херой. Он просто с ***** стрежет бабло. Закончится бабло буде третья чеченская. Там всё понятно как божий день
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21.07.2021 12:06 Ответить
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21.07.2021 11:49 Ответить
Интересно, а Рамзанка Дыров, по мнению руских санитаров, тоже не вменяемый? Казанського стрільця Галявієва, який убив 9 людей, визнали неосудним - Цензор.НЕТ 8012
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21.07.2021 11:58 Ответить
Нє, он херой. Он просто с ***** стрежет бабло. Закончится бабло буде третья чеченская. Там всё понятно как божий день
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21.07.2021 12:06 Ответить
Знаєш - я трохи знаю порядки у "психушках" подібного типу радянських часів (а в Росії я думаю нічого не змінилося) То скажу таке - для нього краще, якби його визнали нормальним і посадили на пожиттєве Система у психушках для "нєвмєняємих" злочинців така, що їх повільно перетворюють на "овоч" за допомогою сильнодіючих препаратів Це, фактично, "розтягнута у часі страта особистості"
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21.07.2021 13:18 Ответить
А по-моему очень даже вменяемый молодой человек. Сил и наснаги ему в будущем!!! На школе потренировался, теперь нужно брать новые высоты и организовывать чтото серйознее!!!
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21.07.2021 11:50 Ответить
то жкаца.пи - наскільки мені відномо абсолютна більшість з них "невменяєма"
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21.07.2021 11:51 Ответить
Ващето Казань под окупацией кацапами находится. И с них качают ресурсы на мацкву!
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21.07.2021 11:52 Ответить
Маасковія завжди жила за рахунок окупованих територій.
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21.07.2021 11:55 Ответить
Якщо вдивитись в глибину віків, то так воно і є!
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21.07.2021 11:58 Ответить
Нормально. Теперь поедет в больничку витамины колоть и телевизор смотреть.
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21.07.2021 11:51 Ответить
Пусть Вам и в страшном сне не приснится та больничка, с её витаминами и телевизором...
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21.07.2021 12:02 Ответить
отпустить и простить!
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21.07.2021 11:52 Ответить
и наградить
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21.07.2021 12:03 Ответить
Казань брал? Кричи ура.(С)
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21.07.2021 11:53 Ответить
***** теж себе вважає богом (прости Господи) і в нього масштаби значно ширші.
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21.07.2021 11:56 Ответить
а откуда там вменяемые, в стране 404 ?
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21.07.2021 11:57 Ответить
нехай чувак еще паубивает пабольше па стране, а там гляди, ***** его каким-то своим советником назначит. или министром обороны, вместо кунжутовича. такие на рассии в пачьоте
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21.07.2021 12:01 Ответить
Там у кацапів 93 відсотка таких...
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21.07.2021 12:06 Ответить
Там, на Московии, я еще одного невменяемого знаю. Десятки тысяч уже убил и все никак не остановится. Куда заяву писать? В Гаагу?
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21.07.2021 12:08 Ответить
Не задолго до стрельбы он получил разрешение на оружие, как это вышло, если он невменяемый?
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21.07.2021 12:10 Ответить
У него же диагностировали опухоль в мозгу. Естественно, это больной человек.
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21.07.2021 12:34 Ответить
постановка, хотя жертвы наверняка реальные.
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21.07.2021 13:35 Ответить
Гарний кацап-дохлий кацап. Майже цитата...
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21.07.2021 13:40 Ответить
А папа у него кто?
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21.07.2021 15:20 Ответить
параноидальные шизофреники есть везде, может повториться в любое время.
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21.07.2021 23:51 Ответить
 
 