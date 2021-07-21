Казанского стрелка Галявиева, убившего 9 человек, признали невменяемым

Ильназ Галявиев, который 11 мая расстрелял девять человек в школе № 175 города Казани, был невменяемым во время совершения преступления.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета ОНК", к такому выводу пришли эксперты в результате судебно-психиатрической экспертизы.

"По нашей информации, государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения убийств", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись. Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя "богом" и рассказал, что прошлым летом в нем "начал пробуждаться монстр". Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиева