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Казанського стрільця Галявієва, який убив 9 людей, визнали неосудним

Казанського стрільця Галявієва, який убив 9 людей, визнали неосудним

Ільназ Галявієв, який 11 травня розстріляв дев'ять осіб у школі № 175 міста Казані, був неосудним під час вчинення злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета ОНК", такого висновку дійшли експерти в результаті судово-психіатричної експертизи.

"За нашою інформацією, державний науковий центр Соціальної та Судової психіатрії ім. В. П. Сербського визнав казанського стрільця Ільназа Галявієва неосудним на момент скоєння вбивств", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі відбулися стрілянина й вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв сам, його затримали.

Унаслідок стрілянини загинули дев'ятеро людей. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися. Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент купівлі зброї зняли камери відеоспостереження.

На допиті Галявієв називав себе "богом" і розповів, що минулого літа в ньому "почав прокидатися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати і когось поранити або залишити в живих": опубліковані уривки з допиту казанського стрілка Галявієва

Казань (19) росія (66060) стрілянина (1794) школа (2224) масове вбивство (74)


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Топ коментарі
+12
Интересно, а Рамзанка Дыров, по мнению руских санитаров, тоже не вменяемый? Казанського стрільця Галявієва, який убив 9 людей, визнали неосудним - Цензор.НЕТ 8012
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21.07.2021 11:58 Відповісти
+7
А по-моему очень даже вменяемый молодой человек. Сил и наснаги ему в будущем!!! На школе потренировался, теперь нужно брать новые высоты и организовывать чтото серйознее!!!
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21.07.2021 11:50 Відповісти
+4
Нє, он херой. Он просто с ***** стрежет бабло. Закончится бабло буде третья чеченская. Там всё понятно как божий день
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21.07.2021 12:06 Відповісти
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21.07.2021 11:49 Відповісти
Интересно, а Рамзанка Дыров, по мнению руских санитаров, тоже не вменяемый? Казанського стрільця Галявієва, який убив 9 людей, визнали неосудним - Цензор.НЕТ 8012
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21.07.2021 11:58 Відповісти
Нє, он херой. Он просто с ***** стрежет бабло. Закончится бабло буде третья чеченская. Там всё понятно как божий день
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21.07.2021 12:06 Відповісти
Знаєш - я трохи знаю порядки у "психушках" подібного типу радянських часів (а в Росії я думаю нічого не змінилося) То скажу таке - для нього краще, якби його визнали нормальним і посадили на пожиттєве Система у психушках для "нєвмєняємих" злочинців така, що їх повільно перетворюють на "овоч" за допомогою сильнодіючих препаратів Це, фактично, "розтягнута у часі страта особистості"
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21.07.2021 13:18 Відповісти
А по-моему очень даже вменяемый молодой человек. Сил и наснаги ему в будущем!!! На школе потренировался, теперь нужно брать новые высоты и организовывать чтото серйознее!!!
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21.07.2021 11:50 Відповісти
то жкаца.пи - наскільки мені відномо абсолютна більшість з них "невменяєма"
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21.07.2021 11:51 Відповісти
Ващето Казань под окупацией кацапами находится. И с них качают ресурсы на мацкву!
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21.07.2021 11:52 Відповісти
Маасковія завжди жила за рахунок окупованих територій.
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21.07.2021 11:55 Відповісти
Якщо вдивитись в глибину віків, то так воно і є!
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21.07.2021 11:58 Відповісти
Нормально. Теперь поедет в больничку витамины колоть и телевизор смотреть.
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21.07.2021 11:51 Відповісти
Пусть Вам и в страшном сне не приснится та больничка, с её витаминами и телевизором...
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21.07.2021 12:02 Відповісти
отпустить и простить!
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21.07.2021 11:52 Відповісти
и наградить
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21.07.2021 12:03 Відповісти
Казань брал? Кричи ура.(С)
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21.07.2021 11:53 Відповісти
***** теж себе вважає богом (прости Господи) і в нього масштаби значно ширші.
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21.07.2021 11:56 Відповісти
а откуда там вменяемые, в стране 404 ?
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21.07.2021 11:57 Відповісти
нехай чувак еще паубивает пабольше па стране, а там гляди, ***** его каким-то своим советником назначит. или министром обороны, вместо кунжутовича. такие на рассии в пачьоте
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21.07.2021 12:01 Відповісти
Там у кацапів 93 відсотка таких...
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21.07.2021 12:06 Відповісти
Там, на Московии, я еще одного невменяемого знаю. Десятки тысяч уже убил и все никак не остановится. Куда заяву писать? В Гаагу?
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21.07.2021 12:08 Відповісти
Не задолго до стрельбы он получил разрешение на оружие, как это вышло, если он невменяемый?
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21.07.2021 12:10 Відповісти
У него же диагностировали опухоль в мозгу. Естественно, это больной человек.
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21.07.2021 12:34 Відповісти
постановка, хотя жертвы наверняка реальные.
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21.07.2021 13:35 Відповісти
Гарний кацап-дохлий кацап. Майже цитата...
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21.07.2021 13:40 Відповісти
А папа у него кто?
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21.07.2021 15:20 Відповісти
параноидальные шизофреники есть везде, может повториться в любое время.
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21.07.2021 23:51 Відповісти
 
 