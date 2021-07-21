Казанського стрільця Галявієва, який убив 9 людей, визнали неосудним

Ільназ Галявієв, який 11 травня розстріляв дев'ять осіб у школі № 175 міста Казані, був неосудним під час вчинення злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета ОНК", такого висновку дійшли експерти в результаті судово-психіатричної експертизи.

"За нашою інформацією, державний науковий центр Соціальної та Судової психіатрії ім. В. П. Сербського визнав казанського стрільця Ільназа Галявієва неосудним на момент скоєння вбивств", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі відбулися стрілянина й вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв сам, його затримали.

Унаслідок стрілянини загинули дев'ятеро людей. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися. Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент купівлі зброї зняли камери відеоспостереження.

На допиті Галявієв називав себе "богом" і розповів, що минулого літа в ньому "почав прокидатися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таку.

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