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Міноборони Росії заявило про нібито збиття 12 БпЛА над територією двох регіонів РФ

дрони над РФ

Міноборони РФ стверджує, що у ніч на 28 серпня 2024 року нібито було знищено 12 українських безпілотників над територією двох регіонів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

"Засобами ППО за ніч знищено 12 українських БПЛА, вісім - над територією Воронезької області та чотири - над Ростовською", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Міноборони Росії заявило про нібито збиття 5 БпЛА над територією двох регіонів РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що після атаки дронів у Ростовській області спалахнула ще одна нафтобаза. Також повідомлялося, що після атаки БпЛА була пожежа біля "вибухонебезпечних об’єктів" у Воронезькій області, евакуювали жителів двох сіл.

Автор: 

росія (64984) Міноборони рф (702) дрони (4641)


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