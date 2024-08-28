Міноборони Росії заявило про нібито збиття 12 БпЛА над територією двох регіонів РФ

Міноборони РФ стверджує, що у ніч на 28 серпня 2024 року нібито було знищено 12 українських безпілотників над територією двох регіонів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

"Засобами ППО за ніч знищено 12 українських БПЛА, вісім - над територією Воронезької області та чотири - над Ростовською", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що після атаки дронів у Ростовській області спалахнула ще одна нафтобаза. Також повідомлялося, що після атаки БпЛА була пожежа біля "вибухонебезпечних об’єктів" у Воронезькій області, евакуювали жителів двох сіл.