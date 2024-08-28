Воронезьку область атакували дрони: була пожежа біля "вибухонебезпечних об’єктів", евакуювали жителів двох сіл
У ніч на 28 серпня 2024 року Воронезьку область РФ атакували дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.
За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів у Россошанському районі.
Він стверджує, що детонації не було, втім оперативні служби ухвалили рішення евакуювати жителів двох населених пунктів.
Згодом займання вдалося ліквідувати, ситуація стабілізувалася і жителі наразі нібито повертаються до своїх домівок.
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Це ж скільки кацапи у ту траву селітри вперли, що вона в них у "вибухонебезпечний об'єкт" перетворилася?