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Новини
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Воронезьку область атакували дрони: була пожежа біля "вибухонебезпечних об’єктів", евакуювали жителів двох сіл

дрон над РФ

У ніч на 28 серпня 2024 року Воронезьку область РФ атакували дрони. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів у Россошанському районі.

Він стверджує, що детонації не було, втім оперативні служби ухвалили рішення евакуювати жителів двох населених пунктів. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ростовській області спалахнула ще одна нафтобаза: губернатор Голубєв скаржився на атаку безпілотників. ВIДЕО

Згодом займання вдалося ліквідувати, ситуація стабілізувалася і жителі наразі нібито повертаються до своїх домівок.

Автор: 

пожежа (4315) росія (64984) дрони (4641)


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Коли вже по ТЄЦ та підстанціям касабів наші почнуть гатити?
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28.08.2024 07:08 Відповісти
І по водогонам...
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28.08.2024 07:10 Відповісти
Як похолодає!
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28.08.2024 07:42 Відповісти
😁👏доброго й веселого їм ранку!
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28.08.2024 07:09 Відповісти
https://**********.com.ua/2024/08/28/zsu-pryzemlyly-chergovyj-rosijskyj-su-25-u-stepah-donbasu/ ЗСУ приземлили черговий російський Су-25 у степах Донбасу
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28.08.2024 07:44 Відповісти
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28.08.2024 07:45 Відповісти
Знову складами *********** наші дрони збивали?
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28.08.2024 07:46 Відповісти
Тю, раніше завжди казали "локальноє вазгараніє трави"
Це ж скільки кацапи у ту траву селітри вперли, що вона в них у "вибухонебезпечний об'єкт" перетворилася?
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28.08.2024 07:56 Відповісти
Про Воронезьку область у 1920-х роках:

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28.08.2024 09:37 Відповісти
 
 