Воронежскую область атаковали дроны: был пожар возле "взрывоопасных объектов", эвакуировали жителей двух сел

В ночь на 28 августа 2024 года Воронежскую область РФ атаковали дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки возник пожар вблизи взрывоопасных объектов в Россошанском районе.

Он утверждает, что детонации не было, но оперативные службы приняли решение эвакуировать жителей двух населенных пунктов.

Также смотрите: В Ростовской области загорелась еще одна нефтебаза: губернатор Голубев жаловался на атаку беспилотников. ВИДЕО

Впоследствии возгорание удалось ликвидировать, ситуация стабилизировалась и жители сейчас якобы возвращаются в свои дома.