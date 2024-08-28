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Воронежскую область атаковали дроны: был пожар возле "взрывоопасных объектов", эвакуировали жителей двух сел

дрон над РФ

В ночь на 28 августа 2024 года Воронежскую область РФ атаковали дроны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки возник пожар вблизи взрывоопасных объектов в Россошанском районе.

Он утверждает, что детонации не было, но оперативные службы приняли решение эвакуировать жителей двух населенных пунктов.

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Впоследствии возгорание удалось ликвидировать, ситуация стабилизировалась и жители сейчас якобы возвращаются в свои дома.

Автор: 

пожар (5935) россия (95413) дроны (3868)


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Коли вже по ТЄЦ та підстанціям касабів наші почнуть гатити?
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28.08.2024 07:08 Ответить
І по водогонам...
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28.08.2024 07:10 Ответить
Як похолодає!
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28.08.2024 07:42 Ответить
😁👏доброго й веселого їм ранку!
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28.08.2024 07:09 Ответить
https://**********.com.ua/2024/08/28/zsu-pryzemlyly-chergovyj-rosijskyj-su-25-u-stepah-donbasu/ ЗСУ приземлили черговий російський Су-25 у степах Донбасу
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28.08.2024 07:44 Ответить
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28.08.2024 07:45 Ответить
Знову складами *********** наші дрони збивали?
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28.08.2024 07:46 Ответить
Тю, раніше завжди казали "локальноє вазгараніє трави"
Це ж скільки кацапи у ту траву селітри вперли, що вона в них у "вибухонебезпечний об'єкт" перетворилася?
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28.08.2024 07:56 Ответить
Про Воронезьку область у 1920-х роках:

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28.08.2024 09:37 Ответить
 
 