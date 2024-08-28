Воронежскую область атаковали дроны: был пожар возле "взрывоопасных объектов", эвакуировали жителей двух сел
В ночь на 28 августа 2024 года Воронежскую область РФ атаковали дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, в результате атаки возник пожар вблизи взрывоопасных объектов в Россошанском районе.
Он утверждает, что детонации не было, но оперативные службы приняли решение эвакуировать жителей двух населенных пунктов.
Впоследствии возгорание удалось ликвидировать, ситуация стабилизировалась и жители сейчас якобы возвращаются в свои дома.
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Це ж скільки кацапи у ту траву селітри вперли, що вона в них у "вибухонебезпечний об'єкт" перетворилася?