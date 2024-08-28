Минобороны России заявило о якобы сбивании 12 БПЛА над территорией двух регионов РФ

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на 28 августа 2024 года якобы было уничтожено 12 украинских беспилотников над территорией двух регионов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Средствами ПВО за ночь уничтожено 12 украинских БПЛА, восемь - над территорией Воронежской области и четыре - над Ростовской", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что после атаки дронов в Ростовской области вспыхнула еще одна нефтебаза. Также сообщалось, что после атаки БПЛА был пожар возле "взрывоопасных объектов" в Воронежской области, эвакуировали жителей двух сел.