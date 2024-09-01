Мэр Москвы Собянин сообщил об атаке дронов на российскую столицу: сбито 9 БпЛА, один – в районе НПЗ

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в ночь на 1 сентября 2024 года российскую столицу якобы атаковали беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение чиновника цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Сначала он заявил, что БПЛА якобы сбит в районе Московского НПЗ, повреждений и пострадавших, как убеждает Собянин, нет, угрозы работе МНПЗ тоже, по его словам, нет. Еще 1 БПЛА якобы сбит в городском округе Раменский.

Читайте: Российские власти заявили об "одной из самых масштабных атак дронов" на Москву

В общем, как впоследствии уточнил Собянин, девять БПЛА, которые пытались атаковать Москву, сбиты за ночь.