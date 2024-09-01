Мэр Москвы Собянин сообщил об атаке дронов на российскую столицу: сбито 9 БпЛА, один – в районе НПЗ
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в ночь на 1 сентября 2024 года российскую столицу якобы атаковали беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение чиновника цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Сначала он заявил, что БПЛА якобы сбит в районе Московского НПЗ, повреждений и пострадавших, как убеждает Собянин, нет, угрозы работе МНПЗ тоже, по его словам, нет. Еще 1 БПЛА якобы сбит в городском округе Раменский.
В общем, как впоследствии уточнил Собянин, девять БПЛА, которые пытались атаковать Москву, сбиты за ночь.
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Цікаво, сам, допомогли, або таки карма..путіну приготуватись..
Конзерви з Говорящим Шкапом - це сильно. Можна цю фразу включити до мого цитатника?
Ми з Вами того не оцінили б. Інша справа - гурмани. Очевидно, вони сказали б, що "нікотинова нотка" додає конині особливої пікантності.
https://t.me/insiderUKR/82083?single
В Тверской области пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".
Также Собянин заявил, что БпЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.
https://streamable.com/y1jtvr
та НПЗ
https://streamable.com/bmrv60
https://t.me/insiderUKR/82080?single
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