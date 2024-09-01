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Новости Война
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Мэр Москвы Собянин сообщил об атаке дронов на российскую столицу: сбито 9 БпЛА, один – в районе НПЗ

Український безпілотник

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в ночь на 1 сентября 2024 года российскую столицу якобы атаковали беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение чиновника цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Сначала он заявил, что БПЛА якобы сбит в районе Московского НПЗ, повреждений и пострадавших, как убеждает Собянин, нет, угрозы работе МНПЗ тоже, по его словам, нет. Еще 1 БПЛА якобы сбит в городском округе Раменский.

Читайте: Российские власти заявили об "одной из самых масштабных атак дронов" на Москву

В общем, как впоследствии уточнил Собянин, девять БПЛА, которые пытались атаковать Москву, сбиты за ночь.

Автор: 

москва (3072) дроны (3881)


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Топ комментарии
+21
Гарно "підсвітили" та "задимили" Підмосков"я! Хотіли війни? Вона до них прийшла! Зараз-би випалить нафтобази в Підмосков"ї - щоб Москва без пального залишилася! І тут головне - не в кількості згорілого пального Головне - у кількості знищених резервуарів Щоб уникнуть паливного паралічу - вони поженуть у Москву ешелони з пальним Заб"ють під"їзні шляхи на вузлових станціях Виникне колапс транспортний Удари по тих ещелонах його значно посилять - бо вигорять вузлові станції
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01.09.2024 07:55
+19
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01.09.2024 07:35
+17
Надеюсь, в Капотне беспилотник "сбит" резервуаром с топливом, как и везде.
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01.09.2024 07:23
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Надеюсь, в Капотне беспилотник "сбит" резервуаром с топливом, как и везде.
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01.09.2024 07:23 Ответить
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01.09.2024 07:35 Ответить
И дело даже не в Кислице. На параше начали резко крутить консервы с говорящей лошадью, в т.ч. о курской операции, о которой он говорил неделю назад и больше. Держим кулаки и закупаем баяны.
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01.09.2024 07:37 Ответить
Відкинув таки копита???

Цікаво, сам, допомогли, або таки карма..путіну приготуватись..
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01.09.2024 08:15 Ответить
Судя по поведению параш-ТВ или сдох, или как минимум что-то не то съел.
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01.09.2024 08:39 Ответить

Конзерви з Говорящим Шкапом - це сильно. Можна цю фразу включити до мого цитатника?
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01.09.2024 11:28 Ответить
Это есть давно, но консервы из дебила-*** лаврухи будут смердеть куревом.
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01.09.2024 11:52 Ответить

Ми з Вами того не оцінили б. Інша справа - гурмани. Очевидно, вони сказали б, що "нікотинова нотка" додає конині особливої пікантності.
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01.09.2024 18:00 Ответить
Предварительно, прилет в районе Капотни, НПЗ
https://t.me/insiderUKR/82083?single
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01.09.2024 08:24 Ответить
Я когда это писал, ещё об этом не знал, но очень надеялся.
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01.09.2024 12:49 Ответить
Головне заспокоїти глубінний рюський нарід.
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01.09.2024 07:23 Ответить
В москві і підмосков'ї подвоїлась продажа памперсів для дорослих.
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01.09.2024 07:59 Ответить
Ночью БпЛА https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/1/7472902/index.amp атаковали две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ. Тульская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, Курская и Брянская области также были под ударами.

В Тверской области пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

Также Собянин заявил, что БпЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.
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01.09.2024 07:25 Ответить
Збили, ГРЕСом
https://streamable.com/y1jtvr

та НПЗ
https://streamable.com/bmrv60
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01.09.2024 07:34 Ответить
Гарно "підсвітили" та "задимили" Підмосков"я! Хотіли війни? Вона до них прийшла! Зараз-би випалить нафтобази в Підмосков"ї - щоб Москва без пального залишилася! І тут головне - не в кількості згорілого пального Головне - у кількості знищених резервуарів Щоб уникнуть паливного паралічу - вони поженуть у Москву ешелони з пальним Заб"ють під"їзні шляхи на вузлових станціях Виникне колапс транспортний Удари по тих ещелонах його значно посилять - бо вигорять вузлові станції
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01.09.2024 07:55 Ответить
масквічі за пальне повбиваються..паніка..паніка!!))
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01.09.2024 08:17 Ответить
Собянін,скажи-"Паляниця".)
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01.09.2024 07:38 Ответить
Паляніца.
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01.09.2024 08:00 Ответить
Якщо вони завжди все збивають, то чому у них постійно все горить та палає?
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01.09.2024 07:38 Ответить
До них осінь приходить раніше Трава висохла Навіть дощова погода не допомагає!
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01.09.2024 07:56 Ответить
Утро в Московской области

https://t.me/insiderUKR/82080?single
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01.09.2024 08:08 Ответить
Как упаітєльни в ротсіі вєчєра... (с)
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01.09.2024 08:09 Ответить
А ми "можєм пАвтаріть" на біс?
Друзі питають...
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01.09.2024 08:12 Ответить
То не ми🤭🤭🤭
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01.09.2024 08:13 Ответить
https://t.me/voynareal/97427 🔥 «Вон Шахєд! Вʼєбалі по ГЕСу»: шалені БПЛА у Твєрській області атакували ГРЕС і газорозподільну мережу, яка знаходиться за кілька кілометрів від неї Зараз територію навколо Конаківської ГРЕС перекрито. Зазначимо, що вона є однією з найбільших електростанцій центральної частини росії та 8-а за потужністю ТЕС. UPD: також цієї ночі БПЛА атаковано Каширську ГРЕС біля Москви.
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01.09.2024 08:15 Ответить
а у нас в квартире свет , а у вас кацапы
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01.09.2024 08:17 Ответить
https://t.me/voynareal/97437 🤬158 українських БПЛА атакували цієї ночі 15 регіонів рф, у тому числі Москву
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01.09.2024 08:18 Ответить
 
 