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Новини
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Атака дронів на РФ: під ударом дві електростанції та газорозподільна мережа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 1 вересня 2024 року під час атаки дронами на Росію було атаковано дві електростанції - у Московській та Тверській областях. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Як повідомив губернатор Тверської області Ігор Руденя, російські сили ППО нібито збили п'ять БПЛА.

Своєю чергою, місцеві мешканці публікують у соцмережах фото та відео сильної пожежі на Конаківській ДРЕС, яка, як стверджується, почалася після атаки безпілотників.

атака на дрес

Як зазначає Astra, в Тверській області атаковано ДРЕС та газорозподільну мережу, яка розташована за кілька кілометрів від неї. Про це свідчать відео місцевих мешканців.

Читайте також: Мер Москви Собянін повідомив про атаку дронів на російську столицю: збито 9 БпЛА, один - у районі НПЗ

Також Astra повідомляє, що атаковано Каширську ГРЕС у Московській області. 

Автор: 

москва (1244) росія (65052) дрони (4662)


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Топ коментарі
+73
Все беспилотники сбиты, обломки упали в поле, жертв и розрушений нет. Для тушения пожара задействованы 50 расчетов, предприятие возобновит работу буквально в течении полугода. Похороны во вторник, среду и четверг.
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01.09.2024 08:25
+57
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01.09.2024 08:31
+56
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01.09.2024 08:14
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01.09.2024 08:14 Відповісти
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01.09.2024 08:22 Відповісти
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01.09.2024 10:03 Відповісти
Красаааа 👍🏻
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01.09.2024 08:14 Відповісти
вот сразу відна-рашисти апять всьо збілі і апять нпз і елєктрастанциямі...
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01.09.2024 08:17 Відповісти
Московские орки дождались ответки...

На 921 день взятия Киева за три дня Украина дала такой пинок в зад, что искры из глаз посыпались.

Горит Конаковская ГРЭС, а Московский НПЗ превратился в адскую сковородку.

А куда подевалась "глубокоэшелонированная" ПВО? Дроны ВСУ летают по всей стране-помойке, как у себя дома.
Москва, Рязань, Тула, Липецк - сегодня там горит и дымится.
Welcome to hell, ублюдки.

А что же великая и могучая вторая армия мира?
Она и не собирается защищать свою страну и продолжает свою СВО - Угледар, Курахово, Купянск, Покровское - горы трупов, выжженная техника, практически без результата. Только в Покровске смогли что-то отжать, да и то ценой таких потерь, что впору вешаться.
Курщина молчит, зато Z-пропагандисты не затыкаются. Визжат в противофазе. Одни накаркивают грядущий ******, другие рисуют розовых единорогов в говне.
Собянин врет, как по написанному.

Сначала - "все в порядке", затем оказывается, что пожарные на вертолетах, как в блокбастере из Голливуда, тушат то, что "все в порядке".
А простые москвичи снимают на телефоны, как полыхает Капотня. Говорят, что это "плановое сжигание".
Ублюдки, это горит ваша "стабильность".

Получайте, мрази, по заслугам за убийство юной талантливой художницы Вероники Кожушко.
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02.09.2024 08:03 Відповісти
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01.09.2024 08:18 Відповісти
І оба глаза леитєнанту однім ударом погасіть
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01.09.2024 08:22 Відповісти
Ну от, в цю "гру" можна ж грати вдвох...
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01.09.2024 08:23 Відповісти
Все беспилотники сбиты, обломки упали в поле, жертв и розрушений нет. Для тушения пожара задействованы 50 расчетов, предприятие возобновит работу буквально в течении полугода. Похороны во вторник, среду и четверг.
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01.09.2024 08:25 Відповісти
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01.09.2024 08:39 Відповісти
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01.09.2024 13:10 Відповісти
Pamoiemu eta zima budet tioploi , a , kak vi dumaite ?
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01.09.2024 08:25 Відповісти
У кацапів зимa буде рaніше, це точно!
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01.09.2024 08:34 Відповісти
Торішня зима теж була тепла. При цьому засрашка засекретила статистику смертності від переохолодження та респіраторних захворювань. Бо все в їхньому ЖКГ та царині опалення було настільки "тепло" і "відмінно", що мільйони (і це без перебільшень) засрашинців іноді тижнями жили в морози без опалення.

Тож навіть не дуже інтенсивний "вплив" на їхні електростанції та теплоцентралі - це для них реально буде катастрофа.

Бо, якщо хто не знає, бюджет на ЖКГ в них на 2024 рік, у порівнянні з 2023 роком (коли вони так чудово "підготувались" до опалювального сезону) вдвічі ... менший. Як-то вони кажуть "потєрь нєт і всьо за планом!".
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01.09.2024 10:58 Відповісти
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01.09.2024 08:26 Відповісти
Добре ранок почався - світло дали, бомбезні новини))) за коня ще шампанського випити треба, дай боже щоб не останній))
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01.09.2024 08:27 Відповісти
Глупа ніч у бункері ... Путін проводить спіритичний сеанс Викликав дух Сталіна і каже йому:
- Немецкие танки пад Курскам! Враги уже бьют по Подмосковью!Что делать?
- Да "гамно вапрос"! Набирай на фронт пабольше украинцев... Праси американцев, чтобы аткрыли тебе "ленд-лиз"... А кагда ани тебя техникай завалят - гатовь парад на Красной площади...
- М-м-м-м......... ... ... ...
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01.09.2024 08:46 Відповісти
- растрелять всех железнодорожніков і покрасіть все рельсі в зеленій цвет
- а почему в зеленій?
- я знал что по первому предложению возражений не будет...
класика 🤣
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01.09.2024 13:18 Відповісти
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01.09.2024 08:28 Відповісти
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01.09.2024 08:31 Відповісти
Пуйло напав, бо точно знав що українчики на півдні і сході були згодні віддати йому все і встромити голови в ярмо, бо вірили що плєшивий купатиме їх в нафтодоларах.
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01.09.2024 08:41 Відповісти
мелко - ждуни ліліпутіна були впевнені що житимуть у московському Кремлі, охороняти їх буде особисто путін, їжу готуватиме їм особисто повар пригожіні, а веселитиме особисто кобздон 🤣
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01.09.2024 13:21 Відповісти
Але сталося не так як гадалося...🙄😏
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01.09.2024 15:59 Відповісти
очно знав" чи сподівався? Скоріше йому точно пообіцяли ті, що у владі. Бо "українчики" на півдні, в Херсоні під танки кидалися, щоб їх зупинити. Забули? А на сході терооборонівці - цивільні харків'яни на окружній стояли на смерть разом з 92 бригадою, яку Залужний "не встиг" відвести з міста і не дали захопити Харків. Як і кияни відстояли місто. Чому ви забуваєте такі факти? Чи навмисно принижуєте українців Сходу і Півдня?
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01.09.2024 23:04 Відповісти
Скріншот вкраїнчика. Ми хвалимось що дали по морді гопнику, але забули що нас пирнули ножем.

- росіяни мінуснули 90% теплогенерації, ми ж радіємо одразу після першої якісної атаки на їх енергетику

- в нас вкрали 20% країни, ми радіємо що контролюємо 20 сіл на курщині

- по нам пускають 10к ракет і 12к шахедів, а ми пісяємось від радості що в нас ракета "паляниця"

- нам ******** ракетами Київ, ми ж радіємо пожежі в москві (і не питаємо зелю, чому москву не чіпають)
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01.09.2024 15:37 Відповісти
москву??? АХХАХАХАХАХ!!!!
та зЄлЄнскій сситься навіть дихати в бік пукіна-шаломова! єврей пукін-шаломов поставив єврея зЄлЄнскАвА при владі в Україні не для того, що єврей зЄлЄнскій "бАмбіл мАскву".....
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01.09.2024 16:10 Відповісти
Нет, я "должен переживать", что обстреливают свинособакию...
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01.09.2024 16:51 Відповісти
Це називається з паршивої вівці, хоч шмат вовни. На більше наша влада не здатна, от нарід і радіє тому, що є. На третій рік війни вже почали хоч якось відповідати на енерготеррор, нарешті.
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01.09.2024 17:00 Відповісти
Все ти правильно кажеш. Але про дещо ти чомусь мовчиш:
- крейсер москва - на дні;
- 1/3 чорноморського флоту - на дні і з бухти Новороссійська вилазять тільки щоб стрельнути;
- 8000+ танків окупанта або знищені, або пошкоджені;
- 600'000+ тисяч окупантів або знищені, або відправились додому інвалідами;
- загалом 70'000+ одиниць техніки окупантів або знищені, або пошкоджені.
- нальоти українських дроні на об'єкти в засрашці виконуються вже не "раз на рік", а іноді "декілька об'єктів за ніч вражають".

Нагадую, що в березні 2022 року, 2.5 роки тому, Україна відчайдушно боролася за "не сдачу" оточеного окупантами з 3 сторін Києва. А не за "влупили за тиждень дві величезні нафтобази під Ростовом і пошшупали нафтобази під мсоквою".

Тож, будь-ласка, стули пельку і щось, окрім скавчання, зроби для оборони України. Задонать хоча б на дрони чи автівку для знайомих ЗСУ-шників. А скавчання - залиш для окупантів, нехай скавчать і плачуть - "чого це нічого не виходить в Україні".
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01.09.2024 21:45 Відповісти
Під***сам під***сово.
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01.09.2024 08:28 Відповісти
Лавров таки здох чи то здогадки ?
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01.09.2024 08:29 Відповісти
Кацапи будуть як і з жиріком неділю морозитися. Думаю, що Кислиця по своїм каналам пробив,що це не фуфло. Інакше б не писав.
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01.09.2024 08:35 Відповісти
путін-памагі!
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01.09.2024 08:33 Відповісти
Шкільний вогник і урок миролюбивості для кацапських школярів
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01.09.2024 08:37 Відповісти
День знаній для кацапів - не треба кидатися камінням, коли сам живеш в скляній будівлі.
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01.09.2024 10:26 Відповісти
Нарешті.Шкода,що ще не руцкая зіма.
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01.09.2024 08:38 Відповісти
Не забудьте, що i в Украiнi буде зима.🥺😏
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01.09.2024 16:05 Відповісти
Батьки дров закупили на всю зиму.
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01.09.2024 16:14 Відповісти
Це добре, що батькi закупили дров- справжнi хазяйновитi украiнцi! 🤗
А що робити тим, хто живе в багатоповерховках i кварира отаплюеться
газовим котлом та ще потрiбна элекрика для котла? В Сумах кожного дня
бахкае. Сьогоднi був прильот на пiдприемство, а наступний раз може бути
на эл. пiдстанцiю, як це було зимою 22 року та i в цьому роцi... I що робить
тим, у кого электро плити. В 22 роцi для них це був кошмар та ще у кого маленькi
дiточки... Не бажай того, що не хочеш щоб було у тебе-навiть ворогу! Господу
судити та наказувати...
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01.09.2024 19:37 Відповісти
Якраз ворогу і бажаю.
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01.09.2024 20:52 Відповісти
Ті, у кого електроплити - ще в 22 році купили газові. У 22 опалення не було по декілька діб - не померзли. Зими вже не ті. Крім того, ті батареї і так - гріють, як мертвий диха. У 22 ті, в кого електроплити - у нас, наприклад, у дворі на парковці мангали поставили й готували.
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01.09.2024 23:02 Відповісти
Я маю на увазi 14-тi этажки... Немае сумнiву, що ми все витримаемо, бо ми украiнцi-мужнiй та сильний народ!
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01.09.2024 23:56 Відповісти
А я про хріноетажки й говорю. Бо за будівельними нормами старими - газ макс у 9ти поверхівках. За новими - у 10ти. Взагалі, то Ви мій пост або не читали або не зрозуміли. Бо мангали ставити, коли є газ
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02.09.2024 01:58 Відповісти
Не#уй шастать
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01.09.2024 08:40 Відповісти
Вот что дрон животворящий делает !!😃......... ( донатьте на дрони щоб на таку гойду на болоті - дивитись щодня ! )
.
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01.09.2024 08:41 Відповісти
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01.09.2024 08:59 Відповісти
''Доброго ранку, ми з України''.
Так палати кацапія має повсюди👍!
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01.09.2024 09:17 Відповісти
Українці повинні знищити усіх кацапоординців, які узяли до рук зброю, а решту людожерів каструвати та вигнати у резервації на схід за Урал, на їхню історичну батьківщину, визволяючи історичні українські землі. Одна, єдина, неподільна, від Сяну і до Волги, від Ельбрусу і до Архангельську, незалежна. вільна, демократична Україна!
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01.09.2024 11:21 Відповісти
сильно ти добрий якщо кацапам даєш хоть якийсь шанс жити
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01.09.2024 13:23 Відповісти
Шкода, що не в бункер до діда
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01.09.2024 09:28 Відповісти
НПЗ - Нужно Просто Запалить.
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01.09.2024 10:28 Відповісти
нафта просто згоріла.
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01.09.2024 19:25 Відповісти
Bolsoj praznik kacapstane segodnia
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01.09.2024 10:38 Відповісти
Кацапи святкують "день знаній"?
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01.09.2024 10:43 Відповісти
Сумні вони ,ці кацапи ...може у їх головах шось блимне ...коли зрозуміють шо таке житт'я ...вони сприймають заклики , до вбивства українських дітей ... а за своє 1 вересня галас здіймають ...
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01.09.2024 11:10 Відповісти
Нічого в їх макитрах не блимне, бажано тільки куля ...
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01.09.2024 13:57 Відповісти
Українці повинні знищити усіх кацапоординців, які узяли до рук зброю, а решту каструвати та вигнати у резервації на схід за Урал, на їхню історичну батьківщину, визволяючи історичні українські землі. Одна, єдина, неподільна, від Сяну і до Волги, від Ельбрусу і до Архангельську, незалежна. вільна, демократична Україна!
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01.09.2024 11:18 Відповісти
Звикайте, суки. Це не "СВО", це ВІЙНА.
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01.09.2024 11:57 Відповісти
ГРЭС в Тверской области. Особых повреждений нет, слабоватые дроны.

https://t.me/insiderUKR/82092
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01.09.2024 12:17 Відповісти
Зрада-зрада-зрада! Теорія змови - наше всьо ))
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01.09.2024 12:42 Відповісти
На Искандеры, крылатки, и КАБы которые разносят всё в хлам мы отвечаем летающими мопедами которые тока окна повыбивать могут. При особой удаче могут чёто подпалить. Уряяяяя.
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01.09.2024 12:36 Відповісти
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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01.09.2024 13:12 Відповісти
А рашка, як гарант, що повина?
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01.09.2024 23:07 Відповісти
питання типу до нормальних країн, які виявилися не нормальними
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02.09.2024 00:43 Відповісти
Якщо виробляти міліон дронів на рік, то можно кожен день запускати на орду по 2.739 дронів. Українські Боги - допоможіть Україні знищити федерацію людожерів.
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01.09.2024 13:11 Відповісти
Гарні новини!
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01.09.2024 13:28 Відповісти
Зєлю, мабуть, знову викличуть в Оман. Бо не справляється
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01.09.2024 14:28 Відповісти
мАлАвАтА будєт. мАлАвАтА!!!
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01.09.2024 16:13 Відповісти
Світло у кацапів хоч зникло?
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01.09.2024 17:01 Відповісти
Президент Польши Анджей Дуда потребовал от Германии репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
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01.09.2024 17:03 Відповісти
вчера приснился сон чудесный сгорели путин и собчак и у стены кремлевской ели горели ******* так
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01.09.2024 17:44 Відповісти
Рашкованам давно пора тушить электричество. И НПЗ им тоже не нужны. И ВПК, без него обойдутся. Всё им поломать, пусть сдохнут зимой. В Пахомии зимы гораздо холоднее чем наши, пускай дохнут руснявые черти.
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01.09.2024 18:39 Відповісти
 
 