Атака дронів на РФ: під ударом дві електростанції та газорозподільна мережа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 1 вересня 2024 року під час атаки дронами на Росію було атаковано дві електростанції - у Московській та Тверській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Як повідомив губернатор Тверської області Ігор Руденя, російські сили ППО нібито збили п'ять БПЛА.

Своєю чергою, місцеві мешканці публікують у соцмережах фото та відео сильної пожежі на Конаківській ДРЕС, яка, як стверджується, почалася після атаки безпілотників.

Як зазначає Astra, в Тверській області атаковано ДРЕС та газорозподільну мережу, яка розташована за кілька кілометрів від неї. Про це свідчать відео місцевих мешканців.

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Також Astra повідомляє, що атаковано Каширську ГРЕС у Московській області.