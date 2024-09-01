Атака дронів на РФ: під ударом дві електростанції та газорозподільна мережа. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на 1 вересня 2024 року під час атаки дронами на Росію було атаковано дві електростанції - у Московській та Тверській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.
Як повідомив губернатор Тверської області Ігор Руденя, російські сили ППО нібито збили п'ять БПЛА.
Своєю чергою, місцеві мешканці публікують у соцмережах фото та відео сильної пожежі на Конаківській ДРЕС, яка, як стверджується, почалася після атаки безпілотників.
Як зазначає Astra, в Тверській області атаковано ДРЕС та газорозподільну мережу, яка розташована за кілька кілометрів від неї. Про це свідчать відео місцевих мешканців.
Також Astra повідомляє, що атаковано Каширську ГРЕС у Московській області.
Топ коментарі
+73 Олег Марцінковський #590571
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На 921 день взятия Киева за три дня Украина дала такой пинок в зад, что искры из глаз посыпались.
Горит Конаковская ГРЭС, а Московский НПЗ превратился в адскую сковородку.
А куда подевалась "глубокоэшелонированная" ПВО? Дроны ВСУ летают по всей стране-помойке, как у себя дома.
Москва, Рязань, Тула, Липецк - сегодня там горит и дымится.
Welcome to hell, ублюдки.
А что же великая и могучая вторая армия мира?
Она и не собирается защищать свою страну и продолжает свою СВО - Угледар, Курахово, Купянск, Покровское - горы трупов, выжженная техника, практически без результата. Только в Покровске смогли что-то отжать, да и то ценой таких потерь, что впору вешаться.
Курщина молчит, зато Z-пропагандисты не затыкаются. Визжат в противофазе. Одни накаркивают грядущий ******, другие рисуют розовых единорогов в говне.
Собянин врет, как по написанному.
Сначала - "все в порядке", затем оказывается, что пожарные на вертолетах, как в блокбастере из Голливуда, тушат то, что "все в порядке".
А простые москвичи снимают на телефоны, как полыхает Капотня. Говорят, что это "плановое сжигание".
Ублюдки, это горит ваша "стабильность".
Получайте, мрази, по заслугам за убийство юной талантливой художницы Вероники Кожушко.
Тож навіть не дуже інтенсивний "вплив" на їхні електростанції та теплоцентралі - це для них реально буде катастрофа.
Бо, якщо хто не знає, бюджет на ЖКГ в них на 2024 рік, у порівнянні з 2023 роком (коли вони так чудово "підготувались" до опалювального сезону) вдвічі ... менший. Як-то вони кажуть "потєрь нєт і всьо за планом!".
- Немецкие танки пад Курскам! Враги уже бьют по Подмосковью!Что делать?
- Да "гамно вапрос"! Набирай на фронт пабольше украинцев... Праси американцев, чтобы аткрыли тебе "ленд-лиз"... А кагда ани тебя техникай завалят - гатовь парад на Красной площади...
- М-м-м-м......... ... ... ...
- а почему в зеленій?
- я знал что по первому предложению возражений не будет...
класика 🤣
- росіяни мінуснули 90% теплогенерації, ми ж радіємо одразу після першої якісної атаки на їх енергетику
- в нас вкрали 20% країни, ми радіємо що контролюємо 20 сіл на курщині
- по нам пускають 10к ракет і 12к шахедів, а ми пісяємось від радості що в нас ракета "паляниця"
- нам ******** ракетами Київ, ми ж радіємо пожежі в москві (і не питаємо зелю, чому москву не чіпають)
та зЄлЄнскій сситься навіть дихати в бік пукіна-шаломова! єврей пукін-шаломов поставив єврея зЄлЄнскАвА при владі в Україні не для того, що єврей зЄлЄнскій "бАмбіл мАскву".....
- крейсер москва - на дні;
- 1/3 чорноморського флоту - на дні і з бухти Новороссійська вилазять тільки щоб стрельнути;
- 8000+ танків окупанта або знищені, або пошкоджені;
- 600'000+ тисяч окупантів або знищені, або відправились додому інвалідами;
- загалом 70'000+ одиниць техніки окупантів або знищені, або пошкоджені.
- нальоти українських дроні на об'єкти в засрашці виконуються вже не "раз на рік", а іноді "декілька об'єктів за ніч вражають".
Нагадую, що в березні 2022 року, 2.5 роки тому, Україна відчайдушно боролася за "не сдачу" оточеного окупантами з 3 сторін Києва. А не за "влупили за тиждень дві величезні нафтобази під Ростовом і пошшупали нафтобази під мсоквою".
Тож, будь-ласка, стули пельку і щось, окрім скавчання, зроби для оборони України. Задонать хоча б на дрони чи автівку для знайомих ЗСУ-шників. А скавчання - залиш для окупантів, нехай скавчать і плачуть - "чого це нічого не виходить в Україні".
А що робити тим, хто живе в багатоповерховках i кварира отаплюеться
газовим котлом та ще потрiбна элекрика для котла? В Сумах кожного дня
бахкае. Сьогоднi був прильот на пiдприемство, а наступний раз може бути
на эл. пiдстанцiю, як це було зимою 22 року та i в цьому роцi... I що робить
тим, у кого электро плити. В 22 роцi для них це був кошмар та ще у кого маленькi
дiточки... Не бажай того, що не хочеш щоб було у тебе-навiть ворогу! Господу
судити та наказувати...
.
Так палати кацапія має повсюди👍!
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