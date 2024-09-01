Атака дронов на РФ: под ударом две электростанции и газораспределительная сеть. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 1 сентября 2024 года во время атаки дронами на Россию были атакованы две электростанции - в Московской и Тверской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Как сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, российские силы ПВО якобы сбили пять БПЛА.

В свою очередь, местные жители публикуют в соцсетях фото и видео сильного пожара на Конаковской ГРЭС, который, как утверждается, начался после атаки беспилотников.

Как отмечает Astra, в Тверской области атакована ГРЭС и газораспределительная сеть, которая расположена в нескольких километрах от нее. Об этом свидетельствуют видео местных жителей.

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Также Astra сообщает, что атакована Каширская ГРЭС в Московской области.