Московский НПЗ приостановил перегонку нефти после атаки беспилотников, - Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который в ночь на 1 сентября атаковали украинские дроны, остановил работу установки первичной переработки нефти "Евро+", на которую приходится примерно половина общей мощности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По информации источников агентства, возобновление работы установки возможно через пять-шесть дней после завершения ремонта.

Установка Евро+ обеспечивает около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти, поскольку ее установка для перегонки сырой нефти CDU-6 рассчитана на 6 млн тонн нефти в год.

Комплекс Евро+ также включает установку риформинга с мощностью 1 млн тонн в год и установку гидроочистки дизельного топлива с мощностью 2 млн тонн в год.

Московский НПЗ находится в собственности Газпромнефти - нефтяного подразделения российского газового концерна Газпром.

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В 2023 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти, выпустив 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн газойля, 2,3 млн тонн мазута и 0,9 млн тонн авиационного топлива.

Напомним, в понедельник, 2 сентября, был окончательно ликвидирован пожар на нефтебазе вблизи Пролетарска Ростовской области РФ. Объект горел 16 дней. Появился спутниковый снимок нефтебазы после пожара.