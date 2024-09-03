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Новости
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Московский НПЗ приостановил перегонку нефти после атаки беспилотников, - Reuters

НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который в ночь на 1 сентября атаковали украинские дроны, остановил работу установки первичной переработки нефти "Евро+", на которую приходится примерно половина общей мощности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По информации источников агентства, возобновление работы установки возможно через пять-шесть дней после завершения ремонта.

Установка Евро+ обеспечивает около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти, поскольку ее установка для перегонки сырой нефти CDU-6 рассчитана на 6 млн тонн нефти в год.

Комплекс Евро+ также включает установку риформинга с мощностью 1 млн тонн в год и установку гидроочистки дизельного топлива с мощностью 2 млн тонн в год.

Московский НПЗ находится в собственности Газпромнефти - нефтяного подразделения российского газового концерна Газпром.

Также смотрите: Атака дронов на Москву: возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. ВИДЕО

В 2023 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти, выпустив 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн газойля, 2,3 млн тонн мазута и 0,9 млн тонн авиационного топлива.

Напомним, в понедельник, 2 сентября, был окончательно ликвидирован пожар на нефтебазе вблизи Пролетарска Ростовской области РФ. Объект горел 16 дней. Появился спутниковый снимок нефтебазы после пожара.

Автор: 

Газпром (3183) москва (3072) НПЗ (239)


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Топ комментарии
+20
Палить треба й нафтобази у Підмосков"ї ! Щоб їм навіть уже вироблене пальне зберігать не було де! Та й на психіку "масквичей" кількадобова заграва над нафтобазами краще впливатиме!
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03.09.2024 07:02
+9
Осляча сеча в поміч.
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03.09.2024 07:01
+9
Слава Воїнам ЗСУ СЛАВА УКРАЇНІ
.... гарна новина.
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03.09.2024 07:54
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Осляча сеча в поміч.
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03.09.2024 07:01 Ответить
Палить треба й нафтобази у Підмосков"ї ! Щоб їм навіть уже вироблене пальне зберігать не було де! Та й на психіку "масквичей" кількадобова заграва над нафтобазами краще впливатиме!
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03.09.2024 07:02 Ответить
А які аромати! Свіже повітря!

"Как упоітєльни в расії вєчєра!" (С)
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03.09.2024 07:53 Ответить
Тут краще інші рядки:
"Встаёт заря во тьме холодной....
С своей волчицею голодной
Выходит на дорогу волк...." (АС Пушкин)
Або :

"Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только звёзды блеснет в небесах.
И черёмух серебряный иней
Уберёт жемчугами роса.

Отвори потихоньку калитку
И войди в темный сад ты, как тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень".

Це щоб кацапи не вгледіли - звідки ми прийшли! А потім:


"Із гір Карпат несеться гомін волі
Із гір Карпат несеться волі зов
Там синьо-жовті лопотять прапори
Там вже заграла українська кров

Там синьо-жовті лопотять прапори
Там вже заграла українська кров

Там борами мандрують "Сіроманці"
На плечах кріс, граната у руках
Це України вірнії повстанці
Виконують провідника наказ

Це України вірнії повстанці
Виконують провідника наказ

Гей рідний брате Заходу і Сходу
Єднайсь в один ударний моноліт!
Ми - Українці - виборем свободу
Загарбницький повалимо ми світ!

Ми - Українці - виборем свободу
Загарбницький повалимо ми світ!

О, Україно, люба наша мати
Ми знищим ката, волю принесем!
І загримлять могутнії гармати
Вітаючи тебе з воскресним днем!

І загримлять могутнії гармати
Вітаючи тебе з воскресним днем!

Перевести на русский"

А переклад не потрібен - в кінці-кінців, мову автоматів та вибухів розуміють навіть тупі кацапи!
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03.09.2024 08:34 Ответить
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03.09.2024 10:36 Ответить
Ще й торфяники зхапалити до купи, щоб вже "all inclusive"
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03.09.2024 08:54 Ответить
Ооо..це добре пала, смердить знатно. В мене недалечко від будинку ліс, та вглибині торфяники були..доки на них ЖК не збудували. Так коли вони горіли - гасили по кілька тижнів, вікна відкрити неможна було, цілодобово кондери барабанили..і темно було...так що я за цапів рада))))
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03.09.2024 10:40 Ответить
це не продуктивно. У підмосков'ї щонайменше три-чотири десятки НБ, які зазвичай мають резервуарний парк максимум у шість-вісім РВС-5000, А насиченысть ППО там вкрай велика, бо дохера підприємств, які працюють на ВПК і КТРВ. Тому коєффіцієнт "дольоту" буде вкрай невеликий. Треба виносити комбінати Росрезерва, які знаходяться у глухоманськіх провінціях, і які мають парк у 40-50 РВСів, і палать будуть тиждень, бо гасити нічим і нікому, і ППО там крім стрілковки ніхєра нема. Якщо взяти наприклад Ярославль, то там можно мабуть нарахувати на місто і околиці 200+ РВСів. Якщо будуть ті ярославські комбінати разом з ярославською перевалочною НБ горіти, то там півміста буде палати. https://www.google.com/maps/place/57%C2%B033 ЯРЗ точно згорить, бо він знаходиться між комбінатом "Октябрьській" і перевалочною нафтобазою, на яких сумарно 100+ резервуарів. Заодно і мінус виробництво армійських радіостанцій і засобів радіорозвідки.
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03.09.2024 09:17 Ответить
Але "нагадать про себе ТРЕБА!!!! От і "НАГАДУЄМО"! Колись було в армії прислів"я : "Краще ходить лейтенантом по "Пешков-стріт" (вулиця Горького у Москві) - чем папахой (полковнічою) бєлим медведям махать"!!!
Хай краще "масквичи" дивляться на "зарєво над Масквой"! До них раніше дійде - ВІЙНА - це вони!!!
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03.09.2024 18:55 Ответить
щоб нагадать московцам, то краще всього пару дронів на https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B051 Каширську ДРЕС (1500 МВт). Холодом повіє прямо зараз. А ППО там ніякого нема, бо ніякого виробництв ВПК там близько нема. Все долетить як треба.
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03.09.2024 19:56 Ответить
Оці всі газпроми, нафтопроми мали , завдяки росолігархам, яким неукраїнські президенти продавали Україну, купу дочірніх компаній в Україні. Цікаво знати, чи щось змінилось. Тому що всі разом вони прекрасно розважаються в Куршевелі...
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03.09.2024 07:05 Ответить
Касаби, готуйте сані влітку, а арбу взімку.
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03.09.2024 07:31 Ответить
І пакети. Чорні пакети в будь-яку пору року!
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03.09.2024 08:55 Ответить
ссанi
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03.09.2024 12:44 Ответить
Потрібно систематично повторювати цю очищаючу процедуру. Але зараз зачекаємо поки витратять запчастини на ремонт. Кацапів треба смажити повільно і у власному соку.
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03.09.2024 07:37 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ СЛАВА УКРАЇНІ
.... гарна новина.
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03.09.2024 07:54 Ответить
якщо гарно в КУПН попали, то хєр там 5-6 днів. Там у комбінірованій установці половина підсанкційного імпорту, і якщо влучили в ЕЛОУ-2 або АВТ-3 цього комплексу, то зупинка комплексу "Євро+" на місяць\місяці.
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03.09.2024 08:10 Ответить
Замінять трубу та і далі будуть переганяти нафту. Наші комарині укуси скоріше розраховані на підтримування рейтингу Осла.
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03.09.2024 08:26 Ответить
 
 