Московский НПЗ приостановил перегонку нефти после атаки беспилотников, - Reuters
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который в ночь на 1 сентября атаковали украинские дроны, остановил работу установки первичной переработки нефти "Евро+", на которую приходится примерно половина общей мощности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
По информации источников агентства, возобновление работы установки возможно через пять-шесть дней после завершения ремонта.
Установка Евро+ обеспечивает около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти, поскольку ее установка для перегонки сырой нефти CDU-6 рассчитана на 6 млн тонн нефти в год.
Комплекс Евро+ также включает установку риформинга с мощностью 1 млн тонн в год и установку гидроочистки дизельного топлива с мощностью 2 млн тонн в год.
Московский НПЗ находится в собственности Газпромнефти - нефтяного подразделения российского газового концерна Газпром.
В 2023 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти, выпустив 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн газойля, 2,3 млн тонн мазута и 0,9 млн тонн авиационного топлива.
Напомним, в понедельник, 2 сентября, был окончательно ликвидирован пожар на нефтебазе вблизи Пролетарска Ростовской области РФ. Объект горел 16 дней. Появился спутниковый снимок нефтебазы после пожара.
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"Как упоітєльни в расії вєчєра!" (С)
"Встаёт заря во тьме холодной....
С своей волчицею голодной
Выходит на дорогу волк...." (АС Пушкин)
Або :
"Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только звёзды блеснет в небесах.
И черёмух серебряный иней
Уберёт жемчугами роса.
Отвори потихоньку калитку
И войди в темный сад ты, как тень.
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень".
Це щоб кацапи не вгледіли - звідки ми прийшли! А потім:
"Із гір Карпат несеться гомін волі
Із гір Карпат несеться волі зов
Там синьо-жовті лопотять прапори
Там вже заграла українська кров
Там синьо-жовті лопотять прапори
Там вже заграла українська кров
Там борами мандрують "Сіроманці"
На плечах кріс, граната у руках
Це України вірнії повстанці
Виконують провідника наказ
Це України вірнії повстанці
Виконують провідника наказ
Гей рідний брате Заходу і Сходу
Єднайсь в один ударний моноліт!
Ми - Українці - виборем свободу
Загарбницький повалимо ми світ!
Ми - Українці - виборем свободу
Загарбницький повалимо ми світ!
О, Україно, люба наша мати
Ми знищим ката, волю принесем!
І загримлять могутнії гармати
Вітаючи тебе з воскресним днем!
І загримлять могутнії гармати
Вітаючи тебе з воскресним днем!
Перевести на русский"
А переклад не потрібен - в кінці-кінців, мову автоматів та вибухів розуміють навіть тупі кацапи!
Хай краще "масквичи" дивляться на "зарєво над Масквой"! До них раніше дійде - ВІЙНА - це вони!!!
.... гарна новина.