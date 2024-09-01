Атака дронов на Москву: возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. ВИДЕО

Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне из-за атаки беспилотников, объявлен пятый номер сложности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом российскому пропагандистскому агентству новостей "РИА-Новости" сообщили в экстренных службах.

"Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельное техническое помещение Московского НПЗ, идет тушение локального возгорания", - уверяет мэр Москвы Сергей Собянин.

Видео, на котором зафиксирован дым в районе Московского НПЗ, публикует ASTRA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Москвы Собянин сообщил об атаке дронов на российскую столицу: сбито 9 БпЛА, один – в районе НПЗ

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 1 сентября 2024 года во время атаки дронами на Россию были атакованы две электростанции - в Московской и Тверской областях.