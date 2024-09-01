Атака дронов на Москву: возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. ВИДЕО
Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне из-за атаки беспилотников, объявлен пятый номер сложности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом российскому пропагандистскому агентству новостей "РИА-Новости" сообщили в экстренных службах.
"Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельное техническое помещение Московского НПЗ, идет тушение локального возгорания", - уверяет мэр Москвы Сергей Собянин.
Видео, на котором зафиксирован дым в районе Московского НПЗ, публикует ASTRA.
Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 1 сентября 2024 года во время атаки дронами на Россию были атакованы две электростанции - в Московской и Тверской областях.
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Я би заМУРував будь де. Навіть *****.
Орки в столиці не захочуть сидіти без світла... то не глубинка... "как в мирное время и без света"
Про те що це перша атака... все нормально орки також часто не наносять урону... треба дальше натискати і все вийде
Головне, щоб поцифістична частина наших західних партнерів зараз не підняла вереск, що це не відповідає "методам гуманного ведення війни".
На МНПЗ потрібна більш масована атака, причому бажано щоб декілька дронів одночасно прилетіли і на ПС "Чагіно" (2000 МВА, 500/220/110/20/10 кВ), від якої живиться не тільки МНПЗ, а майже половина москви і частина замкаддя. А підстанція "Чагіно" https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B040 знаходиться за 1500 метрів від https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B039 резервуарного парку МНПЗ.
Звісно приємно, але це так, "саєчка за іспуг".