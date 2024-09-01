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Атака дронов на Москву: возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. ВИДЕО

атака на нпз

Возгорание возникло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне из-за атаки беспилотников, объявлен пятый номер сложности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом российскому пропагандистскому агентству новостей "РИА-Новости" сообщили в экстренных службах.

"Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельное техническое помещение Московского НПЗ, идет тушение локального возгорания", - уверяет мэр Москвы Сергей Собянин.

Видео, на котором зафиксирован дым в районе Московского НПЗ, публикует ASTRA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Москвы Собянин сообщил об атаке дронов на российскую столицу: сбито 9 БпЛА, один – в районе НПЗ

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 1 сентября 2024 года во время атаки дронами на Россию были атакованы две электростанции - в Московской и Тверской областях.

Автор: 

москва (3072) НПЗ (239) дроны (3881)


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Топ комментарии
+33
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
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01.09.2024 08:38
+33
Пожару на НПЗ Капотня присвоен максимальный номер сложности, - росСМИ
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01.09.2024 08:47
+32
Горіть рашиські виродки, за ваші злочини в Україні ,за десятки тисяч вбитих мирних українців ,за зруйноваті сотні міст міст і сіл ,за мільйони зламаних доль будете горіти в пеклі разом з своїм фашиським виродком путіном.
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01.09.2024 09:09
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ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
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01.09.2024 08:38 Ответить
Палає ретифікаційна колона?
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01.09.2024 08:58 Ответить
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01.09.2024 08:39 Ответить
гори гори ясне, що би не погасло !!!
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01.09.2024 08:41 Ответить
Гори, гори ясно , як спалиш мацкву до тла ,тоді і загаснеш.(
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01.09.2024 09:38 Ответить
Чудово
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01.09.2024 08:42 Ответить
Ось на що ми донатимо)
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01.09.2024 08:44 Ответить
Пожару на НПЗ Капотня присвоен максимальный номер сложности, - росСМИ
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01.09.2024 08:47 Ответить
виїзд на подібний об'єкт навіть для перевірки інформації завжди проводиться за максимальним номером складності. Номер складності після виїзду знизили до другої категорії.
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01.09.2024 13:57 Ответить
може, там копита дохлого мерина спалюють - з наступним замуруванням в стіні!

Я би заМУРував будь де. Навіть *****.
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01.09.2024 08:55 Ответить
Якось стрьомно в Капотні
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01.09.2024 09:00 Ответить
Зате не мерзнуть))
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01.09.2024 11:15 Ответить
Регулярними ударами по мацкві можна примусити пуйла завершити війну, так як тамтешні підарки його головний електорат і підтримка за яку воно справді переживає, а вони далеко не такі побиті життям як ємєля із Бєлгорода на якого пуйлу пох і вони бояться тане хочуть війни в себе дома.
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01.09.2024 09:02 Ответить
Особенно если свет им выключить в морозы.
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01.09.2024 09:34 Ответить
А без інету почнуть у вікна виходити))) там ж залежних ігроманів всіляких повно))
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01.09.2024 11:17 Ответить
Добре б було добити ТЕС і підстанції навколо Москви, поки тільки один трансформатор спалили

Орки в столиці не захочуть сидіти без світла... то не глубинка... "как в мирное время и без света"
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01.09.2024 11:15 Ответить
Глибинка може опалюватись дровами, а москва - ні.
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01.09.2024 11:48 Ответить
Якими дровами?? Там їх тільки купувати можна. Рубати ні..штрафи )) коров'ячі кізякі нехай сушать, доки ще час є.
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01.09.2024 12:25 Ответить
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01.09.2024 12:30 Ответить
а який один трансформатор? я щось пропустив.
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01.09.2024 13:49 Ответить
На ТЕС спалили трансформатор під час атаки
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01.09.2024 14:09 Ответить
ну який трансформатор? там зараз на Каширський ГРЕС і на Конаковський ГРЕС масштабні пожежі після атаки дронів. У сьогодняшніх подіях слід зауважити, що це перші удари (нарешті!!! після єдиного вдалого ураження Новочеркасської ГРЕС у квітні) по російській генерації. Наскількі вони були вдалими стане відомо пізніше. Звісно, вивести з ладу турбогенератор в машинному залі дроном складніше, ніж ракетою. Але будемо сподіватись на краще.
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01.09.2024 14:54 Ответить
Є відео на Труха де видно що згорів тільки один трансформатор а машзал цілий і генератори працюють

Про те що це перша атака... все нормально орки також часто не наносять урону... треба дальше натискати і все вийде
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01.09.2024 14:56 Ответить
відео на тєлєге - не означає повної інформації. Багато чого кацапи не викладають у мережу, бо можно років на десять заїхати на екскурсію у Лабитнангі по пам'ятним місцям льохи-бутерброда. Коли розїбашили два турбогенератора на Новочеркасській ГРЕС, то на говнотрухі взагалі не було ніяких відео. Так що чекаємо, якась інфа з часом з'явиться.
Головне, щоб поцифістична частина наших західних партнерів зараз не підняла вереск, що це не відповідає "методам гуманного ведення війни".
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01.09.2024 15:29 Ответить
Він не зниження підтримки боїться, а поїздки на дрючку ім. Ґаддафі. Підтримка значення там не має.
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01.09.2024 12:41 Ответить
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01.09.2024 09:03 Ответить
масква-ти спиш...?!😁
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01.09.2024 09:07 Ответить
Та не, там курят.
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01.09.2024 09:32 Ответить
Горіть рашиські виродки, за ваші злочини в Україні ,за десятки тисяч вбитих мирних українців ,за зруйноваті сотні міст міст і сіл ,за мільйони зламаних доль будете горіти в пеклі разом з своїм фашиським виродком путіном.
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01.09.2024 09:09 Ответить
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01.09.2024 09:10 Ответить
Кацапську сволоту на палю! Горіти буде файно, бо москаль горить без останку.
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01.09.2024 11:27 Ответить
***** на это ответит красной линией и глубоким набутыливанием сруцких ватных.
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01.09.2024 09:31 Ответить
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01.09.2024 09:40 Ответить
закон бумеранга в дії
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01.09.2024 10:10 Ответить
Нарешті дочекалися НПЗ - це на два порядки сильніше б'є по економіці балалайні, ніж нафтобази.
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01.09.2024 10:57 Ответить
Нафтобази це удар по військовій логістиці, а не по економіці.
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01.09.2024 12:42 Ответить
Це пук в калюжу і марнування дронів та ракет для показухи і прикриття договірняків з власниками НПЗ. Достатньо вбити один НПЗ, щоб зробити нікчемними сотню нафтобаз навколо.
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01.09.2024 14:02 Ответить
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01.09.2024 11:19 Ответить
С пламєнним прівєтом, уроди !
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01.09.2024 11:30 Ответить
Москва должна быть "бескапотником"!
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01.09.2024 12:28 Ответить
Та то вони самі, як шанувальники історії, почала палити маацкву за прикладом 1812 року, головне не зупинятися ...
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01.09.2024 13:47 Ответить
Нарешті згадали про рашистські НПЗ
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01.09.2024 13:52 Ответить
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01.09.2024 13:54 Ответить
Взвєйтєсь кастрамi мацковскiє ночi *****!

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01.09.2024 13:59 Ответить
нажаль влучання того дрона, який зміг "прорватись" до МНПЗ не можно вважати вдалим. От якби він влучив в установку ЕЛОУ-АВТ-6, або хоча би в колону АВТ-3 нового комплексу КУПН (комбінованої установки переробки нафти), який добудували в 2020 році - це був би великий успіх.
На МНПЗ потрібна більш масована атака, причому бажано щоб декілька дронів одночасно прилетіли і на ПС "Чагіно" (2000 МВА, 500/220/110/20/10 кВ), від якої живиться не тільки МНПЗ, а майже половина москви і частина замкаддя. А підстанція "Чагіно" https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B040 знаходиться за 1500 метрів від https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B039 резервуарного парку МНПЗ.
Звісно приємно, але це так, "саєчка за іспуг".
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01.09.2024 14:30 Ответить
Цей завод потрібно добити, щоб не було можливості ремонту!
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02.09.2024 15:44 Ответить
 
 