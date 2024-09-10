В Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 10 сентября из-за атаки беспилотников в Москве не работают аэропорты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что всего в разных районах Московской области было сбито 13 дронов. Один из них попал в многоэтажку в Раменском, в результате чего возник пожар в нескольких квартирах на 11-12 этажах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях:
"Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят возле дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок", - написал он в Telegram.
По его словам, еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице в Раменском - там повреждена квартира на девятом этаже и пострадал один человек.
"Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна", - добавил Воробьев.
В московских аэропортах введен план "Ковер". Более 30 международных и внутренних авиарейсов задержаны в аэропорту "Внуково" из-за атаки БПЛА на Москву, отменены шесть.
Среди рейсов, прибывающих во "Внуково", было задержано 13, отменены два. В "Домодедово" задерживаются около 10 рейсов, на вылет - столько же. В "Жуковском" задержаны по меньшей мере три рейса на вылет и два на прилет.
В "Шереметьево" задержки на вылет и прилет пока что единичные.
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До речі, уся красна площа устелена гранітом з Новоукраїнського кар'єру.
Ми з Укпаїни!!
А за Мрію треба і авіапідприємства кацапівспалити , що будуть літаки
а ціль дронів - військові і енергетичні установи
Незабаром ЗІМА- кацапи мають замерзти