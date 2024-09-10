В Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 10 сентября из-за атаки беспилотников в Москве не работают аэропорты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что всего в разных районах Московской области было сбито 13 дронов. Один из них попал в многоэтажку в Раменском, в результате чего возник пожар в нескольких квартирах на 11-12 этажах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях:

"Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят возле дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок", - написал он в Telegram.







По его словам, еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице в Раменском - там повреждена квартира на девятом этаже и пострадал один человек.

"Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна", - добавил Воробьев.

В московских аэропортах введен план "Ковер". Более 30 международных и внутренних авиарейсов задержаны в аэропорту "Внуково" из-за атаки БПЛА на Москву, отменены шесть.

Среди рейсов, прибывающих во "Внуково", было задержано 13, отменены два. В "Домодедово" задерживаются около 10 рейсов, на вылет - столько же. В "Жуковском" задержаны по меньшей мере три рейса на вылет и два на прилет.

В "Шереметьево" задержки на вылет и прилет пока что единичные.

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