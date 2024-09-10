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В Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 10 сентября из-за атаки беспилотников в Москве не работают аэропорты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянін про безпілотники

Он отметил, что всего в разных районах Московской области было сбито 13 дронов. Один из них попал в многоэтажку в Раменском, в результате чего возник пожар в нескольких квартирах на 11-12 этажах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях:

"Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят возле дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок", - написал он в Telegram.

Дрон влучив у будинок у Раменському
Дрон влучив у будинок у Раменському
Дрон влучив у будинок у Раменському

По его словам, еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице в Раменском - там повреждена квартира на девятом этаже и пострадал один человек.

"Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна", - добавил Воробьев.

В московских аэропортах введен план "Ковер". Более 30 международных и внутренних авиарейсов задержаны в аэропорту "Внуково" из-за атаки БПЛА на Москву, отменены шесть.

Среди рейсов, прибывающих во "Внуково", было задержано 13, отменены два. В "Домодедово" задерживаются около 10 рейсов, на вылет - столько же. В "Жуковском" задержаны по меньшей мере три рейса на вылет и два на прилет.

В "Шереметьево" задержки на вылет и прилет пока что единичные.

Читайте также: Московский НПЗ приостановил перегонку нефти после атаки беспилотников, - Reuters

Автор: 

беспилотник (3649) москва (3079)


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Топ комментарии
+48
Понастройовали за нафтодолари багатоповерхівок. Безпілотникам ніде пролетіти. А вони ж гроші коштують.
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10.09.2024 06:48
+34
Подібна тенденція має продовжуватися
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10.09.2024 06:40
+29
Житловий бутинок? Дитина? А занафіг ви ПєПєО в житлових кварталах ставите? То через вас на будинок уламки впали. А безпілотник на військову ціль прямував!
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10.09.2024 07:25
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Кацапота що не спиться?
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10.09.2024 06:29 Ответить
Понастройовали за нафтодолари багатоповерхівок. Безпілотникам ніде пролетіти. А вони ж гроші коштують.
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10.09.2024 06:48 Ответить
Так вам і треба суки кацапські. На жаль мало вас пришкварили.
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10.09.2024 06:54 Ответить
Не збивали б їх,дали б пролетіти на військові цілі,ракета ппо в будинок не влупила би! Не треба чинити спротив,швидше все закінчиться кацапчики!
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10.09.2024 07:33 Ответить
Подібна тенденція має продовжуватися
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10.09.2024 06:40 Ответить
і кожний день.
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10.09.2024 08:53 Ответить
Тренд правильний !!
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10.09.2024 18:14 Ответить
Добре, але мало!
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10.09.2024 06:44 Ответить
Фсьо сбіто. Гаріт трава.
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10.09.2024 06:50 Ответить
Керосин кончився.
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10.09.2024 06:52 Ответить
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10.09.2024 06:58 Ответить
…. «ибонече»…. да кацапики…?…..
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10.09.2024 07:09 Ответить
Нарешті карма .
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10.09.2024 07:12 Ответить
в тому будинку була база бойовиків, все не так однозначно, ми паліткой неє інтєрєсуємся.
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10.09.2024 07:17 Ответить
Як хочеться, що б кремлянські рубінові зірки посипались, разом з курантами. Зірки ми робили, ми і знищим.
До речі, уся красна площа устелена гранітом з Новоукраїнського кар'єру.
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10.09.2024 07:19 Ответить
Так і мавзолей...
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10.09.2024 07:27 Ответить
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10.09.2024 07:55 Ответить
Мавзолей вроді із Капустянского родовища - красний . З нього і Хрещатик зроблен - облицовка домов і вроді перехідні переходи
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10.09.2024 07:58 Ответить
Це доводить те, що Україна багата країна. Але ж і крадіїв вистачає.
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10.09.2024 08:07 Ответить
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10.09.2024 07:21 Ответить
Житловий бутинок? Дитина? А занафіг ви ПєПєО в житлових кварталах ставите? То через вас на будинок уламки впали. А безпілотник на військову ціль прямував!
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10.09.2024 07:25 Ответить
Доброго ранку!!
Ми з Укпаїни!!
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10.09.2024 07:29 Ответить
Карма, нах...
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10.09.2024 07:40 Ответить
О, наконец то рашистам начали бить по голове. А то все по рукам. Нужно уничтожать рашистскую так называемую гражданскую авиацию. Посмотрим как рашичты будут пешком обходить свою огромную рашку. Может тогда они поймут что не по размерчику костюм носят
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10.09.2024 07:45 Ответить
Так, аеропорти треба палити
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10.09.2024 07:51 Ответить
Скількі ці цуки в Україні аеропортів зруйнували.
А за Мрію треба і авіапідприємства кацапівспалити , що будуть літаки
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10.09.2024 07:53 Ответить
Сами себя на себе своим.
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10.09.2024 07:46 Ответить
Ramenskoe. Moscow region.

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10.09.2024 07:47 Ответить
Krasivoe!
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10.09.2024 10:18 Ответить
Хай не брешуть - це кацапи сами збивають і тому обломки падають на дома.
а ціль дронів - військові і енергетичні установи
Незабаром ЗІМА- кацапи мають замерзти
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10.09.2024 07:50 Ответить
Ні, це все громадянська війна в московитськії народній республиці. Дронів в мавзолеї познаходили, та їба**шать один одного.
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10.09.2024 09:16 Ответить
I замерзнуть кацапи взимку , чи нi, але ж бо, най цiлодобово без свiтла посидять. Ото ж бо, побiльше iм i падаючих "уламкiв", i влучних бавовникiв з хлопками.
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10.09.2024 12:53 Ответить
пахарашела мацква...
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10.09.2024 08:14 Ответить
Спецоперация идёт строго по плану!
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10.09.2024 09:09 Ответить
Не треба було лізти в Україну. Живий був би рабйонок
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10.09.2024 09:12 Ответить
Квадратный метр взлетной полосы и два десятка балконов---144 дрона! Обратно ночью сегодня что прилетит?
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10.09.2024 10:15 Ответить
Ви довіряєте інформації з кац. джерел?
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10.09.2024 10:21 Ответить
То є добре! Дуже добре!!!
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10.09.2024 10:16 Ответить
Посмотрел видео и шо, такая бздюлина от часов долетит от Украины до мацквы? Кацапские понты корявые.
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10.09.2024 10:48 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=-a0q6VlEoag Om TV. Дрон ударил в московскую квартиру Крымнашиста
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10.09.2024 10:55 Ответить
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10.09.2024 11:33 Ответить
Шо за скунсики пошли, какие-то печальные? где тросточка, где задор?
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10.09.2024 12:56 Ответить
А мені цікаво, які в них міжнародні рейси, до манголії?
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10.09.2024 13:28 Ответить
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10.09.2024 16:10 Ответить
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10.09.2024 16:30 Ответить
ну москалі.... ну дев'ятирічна дитина - це якось несерйозно! давайте дев'ятиденну. або і взагалі дев'ятисекундну!
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10.09.2024 18:00 Ответить
Та понятное дело что официальным нет и не читаю. В Телеграмме есть ,,Астра,, полулегально канал работает. Иногда Невзорова смотрю там же , у него жена свой ведёт канал или блог. Очень много им сбрасывают с рф реального видео. Телемарафон с июля 22 не смотрю. И тв также. Наше имею в виду всё. Считаю что тв вообще уже сдохло. Наше радио часто слушаю---но очень убого они работают. ,,Астру,, чуть порекомендую.
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10.09.2024 21:00 Ответить
чому в них досі працюють аеропорти??
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11.09.2024 02:40 Ответить
 
 