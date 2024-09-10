Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 144 БПЛА над регионами центральной России
В Минобороны РФ уверяют, что в ночь на 10 сентября 2024 года российскими силами ПВО якобы было перехвачено 144 украинских дрона.
Сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над центральными регионами России, всего 20 - над Московской областью", - утверждает Минобороны РФ.
Как сообщалось, в Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском.
Топ комментарии
+5 Hulio
показать весь комментарий10.09.2024 08:15
+4 Сергій Малецький
показать весь комментарий10.09.2024 08:13
+3 ALEX SUROVV b687956a
показать весь комментарий10.09.2024 08:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Кацапи крутіші!
Якби ж то реально запустили стільки по внуково наприклад, чи ТЕС московській...
Чи не краще запускати під Покровськ,щоб успішно вирішити воєнну ситуацію по місту.
Та і по Донбасу в цілому,щоб відвоювати.
Та,ще касапи проклали під носом залізницю Маріуполь-Крим,по якій здійснюють логістику своєї війни .Ось цю би залізницю цими дронами,щоби відчутно стало рос.військам на Україні.
А так,що муха вкусила ведмедя,касапи і надалі просуваються на Донбасі.
На залізницю Маріуполь-Крим,щоб вдарити, і відстань коротка,тобто ,менше було б втрат бпла і більше користі для фронту.Бпла, якщо довго летять на малій швидкості,є зручними мішенями для ппо,те саме по шахедах-чому їх так багато збивають.
Досить дивно, чому цей новозбудований касапами відрізок залізниці, генерал(армії) сир не чіпає.
Мабуть,вже вересень.
Та і не лише Андрющенко висловлює стурбованість цією залізничною дорогою.
Чи можна уявити,щоби касапи дали можливість збудувати залізничну колію для воєнної логістики ЗСУ в прифронтовій зоні-це би була для шахедів ціль номер один.
Є такі, що летять на 10 км, є, що на 1000.
Використовувати під Покровськом бпла дальністю 1000 км?
Щодо залізниці, її нереально вивести з ладу. Пошкоджені рейки спецпотяг міняє за 3 години.
Значить,щось не так,чи не в тому причина,що змістили весь командний склад ЗС?
Звичайно,легше запускати дрони-1000,на болота,тундру,тайгу і підняти шум,що атакували аеродроми,чи станції.
Бо саме він ,а не бог,позбавив Україну ракет!
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Хроніка
Действительно, за что? (c)
https://t.me/insiderUKR/82692