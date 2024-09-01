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Новости Война
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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 158 БпЛА над регионами центральной России

дрони над РФ

В Минобороны РФ утверждают, что российские силы ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над регионами центральной России, в том числе 9 над Москвой и Московской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Как отмечается, дроны якобы сбивали над Курской, Брянской, Рязанской, Московской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской и Ивановской областями.

Также читайте: Мэр Москвы Собянин сообщил об атаке дронов на российскую столицу: сбито 9 БпЛА, один - в районе НПЗ

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 1 сентября 2024 года во время атаки дронами на Россию были атакованы две электростанции - в Московской и Тверской областях. Также сообщалось о возгорании на Московском НПЗ.

Автор: 

россия (95454) Минобороны рф (926) дроны (3881)


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Топ комментарии
+15
Ага і усі збили,збивали новітніми системами ППО,такими як, ,ГРЕС,ГТС,НПЗ
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01.09.2024 08:46
+12
По металургійних заводах і теплоелектростанціях фашистських треба лупити!
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01.09.2024 08:46
+10
Вони помилилсь - забули "0" написати
у кінці, там було збито 1580 БПЛА
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01.09.2024 08:46
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По металургійних заводах і теплоелектростанціях фашистських треба лупити!
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01.09.2024 08:46 Ответить
А от ще один чудовий слух поширюється
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01.09.2024 08:48 Ответить
кажуть, не дожив, коняка, до візита до Гааги
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01.09.2024 08:56 Ответить
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01.09.2024 10:40 Ответить
Ох і пи₴дуни.
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01.09.2024 08:46 Ответить
Ага і усі збили,збивали новітніми системами ППО,такими як, ,ГРЕС,ГТС,НПЗ
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01.09.2024 08:46 Ответить
Ну для разнообразия, еще сбили чьим то домом

https://t.me/insiderUKR/82080?single
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01.09.2024 08:48 Ответить
+ +
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01.09.2024 16:49 Ответить
Вони помилилсь - забули "0" написати
у кінці, там було збито 1580 БПЛА
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01.09.2024 08:46 Ответить
Можна сміливо ділити на 2 , і це буде ближче до правди .
Але головне не дрони , головне що їхні уламки долітають туди - куди й треба . !!
Слава ЗСУ !!
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01.09.2024 08:48 Ответить
Параша має бути знищена, Москва має бути спалена, Татарсьан, Дагестан, Якутія і інші країни на території параші мають бути незалежними!
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01.09.2024 08:49 Ответить
І теж спаленими
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01.09.2024 09:33 Ответить
То уже пусть сами друг друга.
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01.09.2024 09:46 Ответить
да да і даже уже відна чєм збівалі-ано прадалжаєт гарєть...
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01.09.2024 08:54 Ответить
"об'єктивний контроль" вже показв десятки відео як всьо збілі
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01.09.2024 08:59 Ответить
Всіх не збили - Капотня горить
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01.09.2024 09:02 Ответить
Всьо збили але всьо горить
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01.09.2024 09:08 Ответить
3.14здьожь.
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01.09.2024 09:08 Ответить
Ну регионы ********* героически отбиваются нефтебазами, заводами, складами и прочй всякой-разной инфраструктурой.
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01.09.2024 09:44 Ответить
Всех орлов и аистов перебили гады.
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01.09.2024 09:59 Ответить
головне. щоб добрих БОБРІВ не перебили
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01.09.2024 10:06 Ответить
То що збили то зрозуміло. Хотілося би знати чим збивали. Більше за всьо цікавить московський НПЗ. Здається він поганенько збив дрони.
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01.09.2024 10:02 Ответить
Уточнюю: поганенько, бо погано палає. Хотілося, щоб як у Ростовської області.
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01.09.2024 10:05 Ответить
і два міжгалактичних космольоти
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01.09.2024 12:19 Ответить
 
 