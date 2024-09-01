Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 158 БпЛА над регионами центральной России
В Минобороны РФ утверждают, что российские силы ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над регионами центральной России, в том числе 9 над Москвой и Московской областью.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Как отмечается, дроны якобы сбивали над Курской, Брянской, Рязанской, Московской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской и Ивановской областями.
Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 1 сентября 2024 года во время атаки дронами на Россию были атакованы две электростанции - в Московской и Тверской областях. Также сообщалось о возгорании на Московском НПЗ.
Топ комментарии
+15 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий01.09.2024 08:46
+12 Бандерівець
показать весь комментарий01.09.2024 08:46
+10 Dombass
показать весь комментарий01.09.2024 08:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://t.me/insiderUKR/82080?single
у кінці, там було збито 1580 БПЛА
Але головне не дрони , головне що їхні уламки долітають туди - куди й треба . !!
Слава ЗСУ !!