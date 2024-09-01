Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 158 БпЛА над регионами центральной России

В Минобороны РФ утверждают, что российские силы ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над регионами центральной России, в том числе 9 над Москвой и Московской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Как отмечается, дроны якобы сбивали над Курской, Брянской, Рязанской, Московской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской и Ивановской областями.

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Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 1 сентября 2024 года во время атаки дронами на Россию были атакованы две электростанции - в Московской и Тверской областях. Также сообщалось о возгорании на Московском НПЗ.