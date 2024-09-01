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Новини Війна
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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 158 БпЛА над регіонами центральної Росії

дрони над РФ

У Міноборони РФ стверджують, що російські сили ППО за ніч нібито перехопили та знищили 158 українських дронів над регіонами центральної Росії, зокрема 9 над Москвою та Московською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Як зазначається, дрони начебто збивали над Курською, Брянською, Рязанською, Московською, Калузькою, Липецькою, Тульською, Тамбовською, Смоленською, Орловською, Тверською та Івановською областями.

Також читайте: Мер Москви Собянін повідомив про атаку дронів на російську столицю: збито 9 БпЛА, один - у районі НПЗ

Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 1 вересня 2024 року під час атаки дронами на Росію було атаковано дві електростанції - у Московській та Тверській областях. Також повідомлялося про займання на Московському НПЗ.

Автор: 

росія (65052) Міноборони рф (703) дрони (4662)


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Топ коментарі
+15
Ага і усі збили,збивали новітніми системами ППО,такими як, ,ГРЕС,ГТС,НПЗ
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01.09.2024 08:46
+12
По металургійних заводах і теплоелектростанціях фашистських треба лупити!
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01.09.2024 08:46
+10
Вони помилилсь - забули "0" написати
у кінці, там було збито 1580 БПЛА
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01.09.2024 08:46
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По металургійних заводах і теплоелектростанціях фашистських треба лупити!
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01.09.2024 08:46 Відповісти
А от ще один чудовий слух поширюється
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01.09.2024 08:48 Відповісти
кажуть, не дожив, коняка, до візита до Гааги
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01.09.2024 08:56 Відповісти
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01.09.2024 10:40 Відповісти
Ох і пи₴дуни.
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01.09.2024 08:46 Відповісти
Ага і усі збили,збивали новітніми системами ППО,такими як, ,ГРЕС,ГТС,НПЗ
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01.09.2024 08:46 Відповісти
Ну для разнообразия, еще сбили чьим то домом

https://t.me/insiderUKR/82080?single
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01.09.2024 08:48 Відповісти
+ +
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01.09.2024 16:49 Відповісти
Вони помилилсь - забули "0" написати
у кінці, там було збито 1580 БПЛА
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01.09.2024 08:46 Відповісти
Можна сміливо ділити на 2 , і це буде ближче до правди .
Але головне не дрони , головне що їхні уламки долітають туди - куди й треба . !!
Слава ЗСУ !!
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01.09.2024 08:48 Відповісти
Параша має бути знищена, Москва має бути спалена, Татарсьан, Дагестан, Якутія і інші країни на території параші мають бути незалежними!
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01.09.2024 08:49 Відповісти
І теж спаленими
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01.09.2024 09:33 Відповісти
То уже пусть сами друг друга.
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01.09.2024 09:46 Відповісти
да да і даже уже відна чєм збівалі-ано прадалжаєт гарєть...
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01.09.2024 08:54 Відповісти
"об'єктивний контроль" вже показв десятки відео як всьо збілі
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01.09.2024 08:59 Відповісти
Всіх не збили - Капотня горить
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01.09.2024 09:02 Відповісти
Всьо збили але всьо горить
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01.09.2024 09:08 Відповісти
3.14здьожь.
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01.09.2024 09:08 Відповісти
Ну регионы ********* героически отбиваются нефтебазами, заводами, складами и прочй всякой-разной инфраструктурой.
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01.09.2024 09:44 Відповісти
Всех орлов и аистов перебили гады.
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01.09.2024 09:59 Відповісти
головне. щоб добрих БОБРІВ не перебили
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01.09.2024 10:06 Відповісти
То що збили то зрозуміло. Хотілося би знати чим збивали. Більше за всьо цікавить московський НПЗ. Здається він поганенько збив дрони.
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01.09.2024 10:02 Відповісти
Уточнюю: поганенько, бо погано палає. Хотілося, щоб як у Ростовської області.
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01.09.2024 10:05 Відповісти
і два міжгалактичних космольоти
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01.09.2024 12:19 Відповісти
 
 