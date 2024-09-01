Міноборони РФ заявило про нібито збиття 158 БпЛА над регіонами центральної Росії

У Міноборони РФ стверджують, що російські сили ППО за ніч нібито перехопили та знищили 158 українських дронів над регіонами центральної Росії, зокрема 9 над Москвою та Московською областю.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Як зазначається, дрони начебто збивали над Курською, Брянською, Рязанською, Московською, Калузькою, Липецькою, Тульською, Тамбовською, Смоленською, Орловською, Тверською та Івановською областями.

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Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 1 вересня 2024 року під час атаки дронами на Росію було атаковано дві електростанції - у Московській та Тверській областях. Також повідомлялося про займання на Московському НПЗ.