РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11074 посетителя онлайн
Новости
1 495 2
беспилотник (3145) россия (93011) Минобороны рф (897)

Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 29 дронов над территорией 7 регионов России

Український безпілотник

В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи 15 сентября российская ПВО якобы уничтожила 29 украинских беспилотников.

Сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

Утверждается, что 15 дронов якобы сбито над территорией Брянской области; пять - над Курской; четыре - над Смоленской; два - над Орловской и по одному - над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.

Читайте также: Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 144 БПЛА над регионами центральной России
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Незабаром буде паритет у нас з кацапами.І тоді вони будуть вигрібати
показать весь комментарий
15.09.2024 08:38 Ответить
Якщо вірити МОРФ, то ракети ППО С300, С400 витрачаються по 30-40 на день. 😁
Хтось вірить, що Роіся спроможна на такі темпи виробництва?
показать весь комментарий
15.09.2024 10:34 Ответить
 
 