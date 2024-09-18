Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 54 дронов над территорией 5 регионов России

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на 18 сентября 2024 года российские силы ПВО якобы уничтожили 54 украинских дрона.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Согласно данным российской стороны, из них 27 якобы уничтожено над Курской областью, 16 - над Брянской, 7 - над Смоленской, 3 - над Белгородской и 1 - над Орловской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 29 дронов над территорией 7 регионов России

Ранее местные власти заявили, что Тверскую область РФ массированно атаковали беспилотники. Сейчас детонирует склад боеприпасов, а население эвакуируют. Губернатор Игорь Руденя утверждал, что в регионе активно работают силы ПВО и пожар якобы из-за падения уламов, впрочем в сводке Минобороны РФ о сбитых над Тверской областью дронах нет информации.