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Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 54 дронов над территорией 5 регионов России

Український безпілотник

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на 18 сентября 2024 года российские силы ПВО якобы уничтожили 54 украинских дрона.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Согласно данным российской стороны, из них 27 якобы уничтожено над Курской областью, 16 - над Брянской, 7 - над Смоленской, 3 - над Белгородской и 1 - над Орловской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 29 дронов над территорией 7 регионов России

Ранее местные власти заявили, что Тверскую область РФ массированно атаковали беспилотники. Сейчас детонирует склад боеприпасов, а население эвакуируют. Губернатор Игорь Руденя утверждал, что в регионе активно работают силы ПВО и пожар якобы из-за падения уламов, впрочем в сводке Минобороны РФ о сбитых над Тверской областью дронах нет информации.

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беспилотник (3601) россия (95546) Минобороны рф (931)


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а скільки летіло? - а *** його знає...
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18.09.2024 07:41 Ответить
Як будуть й далі так збивати, Орду з нуля знову будуть будувати.
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18.09.2024 07:45 Ответить
гарна бововна https://youtu.be/cn_M3TZbJg0 у твері що на мацковії а так кацапи все збили ...
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18.09.2024 07:41 Ответить
хороша новина, гарно там все горить..., зранку в мене вже непоганий настрій..., може хтось забув, але війна це гра , в яку грають удвох, втрьох..., й т.д. й що бумеранги завжди повертаються...
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18.09.2024 08:51 Ответить
Поряд з Торопцем є там ще містечко Торжок. Декілька дуже цікавих об"єктів включно з базою гвинтокрилів.
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18.09.2024 08:54 Ответить
ну і чому не бьємо?
теж байден винуватий?
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18.09.2024 11:24 Ответить
Для росіяк не нак страшні наши дрони як їх уламки...
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18.09.2024 12:41 Ответить
 
 