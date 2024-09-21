Склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА: мешканців евакуюють. ВIДЕО
У ніч на 21 вересня 2024 року безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі Веніамін Кондратьєв, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже місцева влада?
За його словами, два безпілотники нібито збито в Тихорецькому районі Краснодарського краю, під час падіння уламків почалися пожежа і детонація вибухонебезпечних предметів. Також зазначається, що жителів селища, що розташовано поряд, евакуюють. Кондратьєв також запевняє, що постраждалих немає.
Що кажуть місцеві мешканці?
Своєю чергою, телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих мешканців повідомляє про пожежу і потужні вибухи на складі боєприпасів у селищі Кам'яний Тихорецького району. За даними ЗМІ, у селищі розташовано дві військові частини.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.
РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Також повідомлялося, що У Тверській області РФ, де детонував склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів.
Будь ласка, зачекайте...
Сарказм, якщо що...
це радує
средний размер обломков 5 см на 8 см, но почему-то эти беспорядочно падающие обломки с уникальной точностью уничтожают огромные стратегические склады.
Огненный гриб, как при ядерном взрыве: орки аж визжат...
Вагончик тронется, перрон останется..."
Нічого там не залишиться!
Всіх українців з добрим ранком. Та смачної кави.
вже розібрався, https://t.me/c/1259160241/271241 в твері, біля торопця ще один склад детонує ...
В ночь на субботу, 21 сентября, в Тверской области России произошел очередной пожар на складе боеприпасов. В этот раз под удар попал 23 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ)
Дякуємо виконавцям.
У Камєнному за експлуатацію та охорону https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B053 складів *********** відповідала в/ч 57229-41, яка дислокується у західній частині посьолка. Кількість особового складу трохи зменшилась.
Щоб ніколи не згасло!!!
Нікого там не евакуйовують! Виїхали лише члени з адміністрації та їх родичі, а звичайні рашисти, та вони собі якось врятуються, в расіє ж багато русні. Треба з цим фактором боротися, бо всі жрати хочуть.