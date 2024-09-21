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безпілотник (3669) боєприпаси (2212) росія (63589) Удари по РФ (101)

Склад боєприпасів детонує у Кам’яному Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА: мешканців евакуюють. ВIДЕО

У ніч на 21 вересня 2024 року безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі Веніамін Кондратьєв, інформує Цензор.НЕТ.

Що каже місцева влада?

За його словами, два безпілотники нібито збито в Тихорецькому районі Краснодарського краю, під час падіння уламків почалися пожежа і детонація вибухонебезпечних предметів. Також зазначається, що жителів селища, що розташовано поряд, евакуюють. Кондратьєв також запевняє, що постраждалих немає.

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Що кажуть місцеві мешканці?

Своєю чергою, телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих мешканців повідомляє про пожежу і потужні вибухи на складі боєприпасів у селищі Кам'яний Тихорецького району. За даними ЗМІ, у селищі розташовано дві військові частини.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.

РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів. Також повідомлялося, що У Тверській області РФ, де детонував склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів.

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Топ коментарі
+69
Нормально так підсвітили русні путь до кобзона….
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21.09.2024 07:35
+53
Українські висакаточниє абломкі самиє висакаточниє в мірє...
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21.09.2024 07:41
+37
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21.09.2024 07:51
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Нормально так підсвітили русні путь до кобзона….
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21.09.2024 07:35 Відповісти
Тупішими за кацапів є лише кацапські чиновники. Отримали установку , уламкі впалі всьо подорвалі.
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21.09.2024 07:44 Відповісти
це в них не установка, це методичка яка діє останні пів року - рік ...
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21.09.2024 07:53 Відповісти
ЧТОЖЕПРОІЗОШЛО ????
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21.09.2024 09:15 Відповісти
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21.09.2024 11:03 Відповісти
наши обломки самые обломистые в мире,+ как утверждаються здесь сидящие егсперды в них просто тротилло бомбический асфальто-битум)
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21.09.2024 07:36 Відповісти
було прийняте очевидне рішення закладати вибухівку безпосередньо в майбутні уламки
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21.09.2024 16:42 Відповісти
Українські висакаточниє абломкі самиє висакаточниє в мірє...
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21.09.2024 07:41 Відповісти
Та ні! Хіба ці смішні хахли вміють навіть у обломкі? Вони вміють хіба що у гопак, сало та борщ. А ось трава у расєюшкє - найвибухонебезпечніша трава у світі! Цигарку недопалену кинув чи залізом чиркнув - одразу ж фейерверки з детонацією! На морі та у повітрі теж! Ось яка трава на расєюшке!
Сарказм, якщо що...
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21.09.2024 10:21 Відповісти
Sunday. 21/09/2024 ! Fire !
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21.09.2024 07:43 Відповісти
Saturday
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21.09.2024 07:47 Відповісти
Палають військові частини рф 🔥🔥🔥
це радує
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21.09.2024 07:43 Відповісти
Це Татаров з ОПи підірвав.
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21.09.2024 07:44 Відповісти
Разом арахаміє
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21.09.2024 09:00 Відповісти
Орки висловлюють своє захоплення яскравим видовищем
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21.09.2024 07:44 Відповісти
Перше й останнє відео однакові, але їх можна дивитися з задоволенням ще кілька разів
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21.09.2024 08:38 Відповісти
фсьо нармальна! -заспокоюють себе кацапи.І вони праві-підрив складів з озброєнням це для них буде нармальна...Звикайте свинособаки!
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22.09.2024 00:28 Відповісти
Фсе ідєт по па плану, па строга утвєрждєнаму графіку! Да, казламордіє?
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21.09.2024 07:45 Відповісти
"На Тихорецкую состав отправится ,вагончик тронется ,перон останется, стена кирпичная ,часы вокзальные, платочки белые, платочки белые ,платочки белые -глаза печальные....." Це війна ,а видумали сво?
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21.09.2024 07:45 Відповісти
Не платочкі, а тапочкі !
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21.09.2024 08:36 Відповісти
Пропоную якийсь наш дрон назвати "Уламок -1".
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21.09.2024 07:46 Відповісти
Ідея гарна, але трохи не так - "Обломок". Шоб москалі писали - обломок "Обломка" фсе взорвал і спаліл
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21.09.2024 08:28 Відповісти
Обломов
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21.09.2024 08:41 Відповісти
"Илья Обломов" 🤣
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21.09.2024 11:12 Відповісти
осколок Осколка))
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21.09.2024 23:38 Відповісти
"Паляниця" чомусь часто називають "хлібом", проте автори, мабуть, мали на увазі похідне від слова "палити".
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21.09.2024 09:43 Відповісти
Тому що "паляниця" від "підпалок" - залишки тіста що припікались на краю отвора печі...
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21.09.2024 11:15 Відповісти
варіант такий-собі
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23.09.2024 12:48 Відповісти
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21.09.2024 10:02 Відповісти
Облом? - ОК!
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21.09.2024 13:25 Відповісти
Украинские обломки - самые высокоточные и самые разрушительные обломки в мире:

средний размер обломков 5 см на 8 см, но почему-то эти беспорядочно падающие обломки с уникальной точностью уничтожают огромные стратегические склады.
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21.09.2024 21:46 Відповісти
гарно детонує, істерики кацапів гарні !!!
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21.09.2024 07:46 Відповісти
Эти видео поднимают настроение лучше чем кофе
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21.09.2024 07:47 Відповісти
И не только настроение 😂
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21.09.2024 21:43 Відповісти
ну вы извращенец)
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21.09.2024 23:39 Відповісти
Спасибо ☺
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23.09.2024 14:34 Відповісти
Нет, это видео из Тихорецка поднимает настроение гораздо сильнее, чем кофе: скорее, как крепчайший эль...

Огненный гриб, как при ядерном взрыве: орки аж визжат...
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22.09.2024 00:36 Відповісти
"На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется, перрон останется..."
Нічого там не залишиться!
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21.09.2024 07:48 Відповісти
В мене є сумніви що від такої детонації ніхто не постраждав . Хоча пропавші безвісти можуть бути .
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21.09.2024 07:51 Відповісти
"Ніхто не постраждав" тому що нікого не знайшли.
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21.09.2024 09:25 Відповісти
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21.09.2024 07:51 Відповісти
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21.09.2024 08:37 Відповісти
Привіт Торопецьку від Тихорецька
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21.09.2024 07:52 Відповісти
А почалося все з Ненацька. Вже потім Торопецьк, Тихорецьк, ...
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21.09.2024 07:57 Відповісти
Без паники! Вы на Титанике!
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21.09.2024 07:53 Відповісти
Всьо нормально, всьо нормально.
Всіх українців з добрим ранком. Та смачної кави.
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21.09.2024 08:02 Відповісти
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21.09.2024 08:02 Відповісти
у Невзорова кажуть https://t.me/nevzorovtv/21260 що підірвали два арсенали за ніч ... який другий я так і нерозібрався ...

вже розібрався, https://t.me/c/1259160241/271241 в твері, біля торопця ще один склад детонує ...
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21.09.2024 08:03 Відповісти
23-й в Октябрьскє.
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21.09.2024 09:09 Відповісти
Дайош флеш-моб!!!!
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21.09.2024 09:26 Відповісти
Коротше кажучи - "полний торопєц"
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21.09.2024 13:27 Відповісти
Шойгу! Гєрасімов! Гдє склади с баєроіпасамі?
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21.09.2024 08:30 Відповісти
Российские соцсети сообщают об еще одном ударе БПЛА по арсеналу ГРАУ в Тверской области. На этот раз - по арсеналу N23.
В ночь на субботу, 21 сентября, в Тверской области России произошел очередной пожар на складе боеприпасов. В этот раз под удар попал 23 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ)
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21.09.2024 08:32 Відповісти
Ілля Ілліч Обломов несамовито аплодує
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21.09.2024 08:32 Відповісти
Даша, їдь одразу в дерево, допоможи расії
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21.09.2024 08:34 Відповісти
Две лисички взяли спички
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21.09.2024 08:34 Відповісти
Нам завжди розказували какой однако богатий русскій язик але подібні відео говорять,що кацапятина в різних кінцях Рашки всю гамму своїх кацапських почуттів завжди висловлює тільки одним словом: Йе.бать......
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21.09.2024 08:35 Відповісти
Це їхнє ЄЄ5АААААть таке огидне і ублюдочне ! Ще більш огидно коли наші теж щось подібне говорять. Це так по - печерному !
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21.09.2024 14:22 Відповісти
Південніше Торопця знову прилетіло, на інший склад
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21.09.2024 08:40 Відповісти
Та це ж свято якесь! Феєрверки, хлопушки, шум-гам. Що не кажи, а вміють на росейщіні гуляти. Гуляють не день-два, а тижнями.
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21.09.2024 08:50 Відповісти
ВСУ відкрили на раші грибний сезон.
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21.09.2024 09:19 Відповісти
Для лапетрилих ранок починається не з кави ).
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21.09.2024 08:40 Відповісти
А з дирки в дерев"яному тавалєті під звуки вибухів на складах з озброєнням.
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22.09.2024 00:30 Відповісти
"Распаковка")
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21.09.2024 08:44 Відповісти
Ніщо так не піднімає настрій як ранкові звістки про бавовну на військових об'єктах Кацапії!
Дякуємо виконавцям.
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21.09.2024 08:47 Відповісти
Приємно кожного ранку бачити обгорілі трупи кацапів.
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21.09.2024 08:55 Відповісти
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21.09.2024 08:59 Відповісти
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21.09.2024 09:03 Відповісти
Eij Muzhik, skoljko Griven za kuvshin piva na Krasnoij ploshcjadji?
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21.09.2024 11:51 Відповісти
Так от. Щоби тороповці не розслаблялись, після 107-го арсеналу карлсони прилетіли і на https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B021 23-арсенал ГРАУ , якій пвденніше на півтора десятка кілометрів від згарища. Сподіваюсь, від Октябрьского залишились тільки фундаменти, щоб вже на задавали питання "а нас за что", як у Торопце. І да, сподіваюсь на 23-му хоча б пів-сотні туловіщ було на чергуванні і в охороні.

У Камєнному за експлуатацію та охорону https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B053 складів *********** відповідала в/ч 57229-41, яка дислокується у західній частині посьолка. Кількість особового складу трохи зменшилась.
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21.09.2024 09:12 Відповісти
.
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21.09.2024 09:20 Відповісти
А непогано так хлопці двіжують...
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21.09.2024 09:23 Відповісти
В арсеналах раші гучно вибухає - рідна Україна ворога долає.
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21.09.2024 09:23 Відповісти
Саме так і падають збиті дрони.
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21.09.2024 09:28 Відповісти
Свинособачий візг на відео не може не радувати Руууусснняяя!!! Альоооо!!! Що з є*алооом??? Слава Україні!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.09.2024 09:31 Відповісти
На тіхорецкую УкрДрон отправился...
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21.09.2024 09:38 Відповісти
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21.09.2024 09:43 Відповісти
н-да ... страшно гарні видовища ...
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21.09.2024 09:47 Відповісти
Яка краса!!! 💛💙
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21.09.2024 10:27 Відповісти
Для ********** эта лучшая Новогодняя открытка - "С Новым годом 2025".
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21.09.2024 12:15 Відповісти
Відповідаю на запитання в роліку: Нормально все у вас, так і повинно бути, продовжуємо ...
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21.09.2024 09:54 Відповісти
Гори-гори ясно!!!
Щоб ніколи не згасло!!!
Нікого там не евакуйовують! Виїхали лише члени з адміністрації та їх родичі, а звичайні рашисти, та вони собі якось врятуються, в расіє ж багато русні. Треба з цим фактором боротися, бо всі жрати хочуть.
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21.09.2024 11:16 Відповісти
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21.09.2024 12:19 Відповісти
Даша- хитра дівчина. Так і не злетіла з дороги. Тре нам ще пуляти....
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21.09.2024 17:08 Відповісти
"увАжАємиЄ штАтИ амЄрІкІ, пАстАвЬтЄ ужЕ нАкАнЄц-тА ВСУ дАльнАбОйниЄ рАкЄтИ, хвАтІт уЖе пАстАвлЯть аБлОмкІ, пАтАмУшА нАм пІ@dA".
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21.09.2024 17:56 Відповісти
Є*бать и а*уеть, ото і весь рівень істінно-русскіх ценностєй. Ниці істоти.
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21.09.2024 18:29 Відповісти
Наверное два бухих бомжа подожгли Камаз с китайскими фейерверками.
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21.09.2024 19:23 Відповісти
ОЦE ГОЙДА!!!
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21.09.2024 19:56 Відповісти
Тихорецк официально преименован в ***********.
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21.09.2024 21:45 Відповісти
не можна зупинятися пока каци не оклемалися
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21.09.2024 23:41 Відповісти
Щось не чутно радості у голосах кацапів-дешегенератів від "єС Вє О"..... й гнойда не кричать..... а шо случілась???
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22.09.2024 00:41 Відповісти
 
 