У Тверській області РФ, де детонує склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів

У місті Торопці Тверській області РФ після нічної атаки безпілотників на склад боєприпасів, який досі детонує, зафіксували 18 землетрусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий сервіс VolcanoDiscovery.

Вказано, що серія землетрусів розпочалася вже о близько 4-й годині за місцевим часом у ніч проти середи, 18 вересня.

Зазначається, що потужність самих землетрусів, які були виявлені впродовж 2,5 годин, коливалася магнітудою від "2" до "3,2" за шкалою Ріхтера.

Орбітальна система моніторингу пожеж NASA FIRMS фіксує масштабне займання в районі складу боєприпасів, який атакували українські дрони.

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Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.

РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів.