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боєприпаси (2211) землетрус (177) росія (63552) склад БК (61)

У Тверській області РФ, де детонує склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів

У Тверській області РФ зафіксували 18 землетрусів після атаки БПЛА

У місті Торопці Тверській області РФ після нічної атаки безпілотників на склад боєприпасів, який досі детонує, зафіксували 18 землетрусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий сервіс VolcanoDiscovery.

Вказано, що серія землетрусів розпочалася вже о близько 4-й годині за місцевим часом у ніч проти середи, 18 вересня.

Зазначається, що потужність самих землетрусів, які були виявлені впродовж 2,5 годин, коливалася магнітудою від "2" до "3,2" за шкалою Ріхтера.

У Тверській області РФ зафіксували 18 землетрусів

Орбітальна система моніторингу пожеж NASA FIRMS фіксує масштабне займання в районі складу боєприпасів, який атакували українські дрони.

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Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення. 

РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів.

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Топ коментарі
+44
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18.09.2024 10:13
+34
і наводнєніє! наводнєніє давайтє!!!
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18.09.2024 10:07
+34
Доброго ранку, ми з України!. ЗСУ ви найкращі. Так тримати і тримайтесь
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18.09.2024 10:08
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і наводнєніє! наводнєніє давайтє!!!
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18.09.2024 10:07 Відповісти
Подождітє, єщьо нє всьо сґорєло!
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18.09.2024 10:31 Відповісти
там не горить - там детонує, а це швидко. Головне шоб Вятка у Ярославлі зараз з бергів не вийшла.
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18.09.2024 10:48 Відповісти
Як это прекрасно коли касапня волає "ССССОООСС"!!!!
Браво! На БІС!
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18.09.2024 12:30 Відповісти
Тільки після того, як все вщент вигорить! Тоді й заливати можна. Краще бетоном.
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18.09.2024 10:45 Відповісти
Холери на них немає
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18.09.2024 10:07 Відповісти
Краще б чума на їхні голови.
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18.09.2024 10:10 Відповісти
Доброго ранку, ми з України!. ЗСУ ви найкращі. Так тримати і тримайтесь
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18.09.2024 10:08 Відповісти
Діставайте дозиметри і пийте йод, йад, лапті.
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18.09.2024 10:09 Відповісти
Міша Круг ридає
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18.09.2024 10:11 Відповісти
Сльоз німеряно?..
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18.09.2024 10:33 Відповісти
Це що ж могло так рвонути на тих складах?
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18.09.2024 10:12 Відповісти
півн.Корейська балістика скорше
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18.09.2024 10:16 Відповісти
ракети 122мм, ракети "іскандера" і KN-23.
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18.09.2024 10:21 Відповісти
Консервація. Банки з огірками херово простерилізували на базі
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18.09.2024 10:45 Відповісти
30 000 тон ***********.
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18.09.2024 10:46 Відповісти
Две Хиросимы?
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18.09.2024 10:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pqbTQylfAVM
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18.09.2024 11:08 Відповісти
Там основной уж очень большой грибок. Похож на ядерный. Слева и справа от основного поменьше
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18.09.2024 12:02 Відповісти
"На великому складі в місті торопець у тверській області рашисти зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23, повідомив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко."
https://t.me/c/1660226324/20910
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18.09.2024 11:11 Відповісти
Пишуть, що там зберігалось 30 тисяч тон різноманітного залізяччя, так що було чому рванути.
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18.09.2024 12:08 Відповісти
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18.09.2024 10:13 Відповісти
Чьтожєпроізошло?
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18.09.2024 10:15 Відповісти
Za VсьО.
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18.09.2024 10:18 Відповісти
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18.09.2024 16:26 Відповісти
Це не ми, в нас комендантська була. І, взагалі, ви ж хотіли есвео - воно прийшло.
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18.09.2024 10:47 Відповісти
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18.09.2024 10:51 Відповісти
В тебе https://youtu.be/SQ6wUKiVZLQ?t=110 було 9 (дев'ять) років щоб перенести свою халабуду подалі від цього складу . І що ти зробив? Нічогісінько!
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18.09.2024 10:56 Відповісти
"простажілі" - ета всигда апасна. Можна без дома астацца.
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18.09.2024 10:59 Відповісти
"простажілі " -можна й "простапомірєть".
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18.09.2024 13:17 Відповісти
Мы тоже просто жили.
Но у нас исчез не дом, а целые города и села.
Бомжами стали сотни тысяч человек, а не только один как ты.
Теперь понятно за что?
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18.09.2024 11:08 Відповісти
Да і йух с нім, тєм домом.
Главноє - расєя вєлікая страна, і путін наш прєзідєнт.
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19.09.2024 00:20 Відповісти
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18.09.2024 10:14 Відповісти
То відлуння землетрусу в Румунії!
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18.09.2024 10:14 Відповісти
А між Румунією та Твіррю ж нічого нема.

Вибіркове таке відлуння.
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18.09.2024 10:23 Відповісти
Ето нє мі!)
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18.09.2024 10:30 Відповісти
Тепер добре,бо як детонували склади ще при Порхові,то тиждень цілий.Сподіваюсь порох сухий і "рваньот так рваньот"))
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18.09.2024 10:15 Відповісти
Торопец, Торопец... Красной Армии - ******!
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18.09.2024 10:15 Відповісти
Так, це вже не "жопа дьявола", це вже набагато крутіше.
Поки що найяскравіший страйк ЗСУ.
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18.09.2024 10:20 Відповісти
А я гадаю що принаймні НПЗ у Ростовській області що палало пів місяця та склади у Волгоградській що детонували майже тиждень нічим не гірші, а ВДК у Феодосії уламки від котрого да декілька км відлітали чим гірше. Тож таких "феєрверків" було чимало і бажаю захисникам України робити ще більше!!!
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18.09.2024 10:25 Відповісти
Та ні, я аж прозрів, коли побачив грЬІбочєк і ударну хвилю. НПЗ і бази горять яскраво і довго, але тут було вже схоже на використання ТЯЗ.
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18.09.2024 10:29 Відповісти
у Солдатському десять днів тому було таке саме. Просто там задрипане село на дев'ятсот душ, а тут містечко майже на дванадцять тисяч. І е не враховуючи Цикарьово, Кудіно, Колдіно і Зарєчьє, від яких там сподваюсь ніхєра не залишилось, бо вони там у декількох сотнях метрів від арсеналу.
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18.09.2024 10:33 Відповісти
Десь є відео?
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18.09.2024 10:35 Відповісти
https://twitter.com/belamova/status/1832342351500509418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832342351500509418%7Ctwgr%5E165058091136be031a7233249bf8a732acfd48a3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkochegarka.com.ua%2Fv-rf-posle-ataki-drona-detoniruyut-**********-na-krupnom-sklade-b-k%2F
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18.09.2024 10:54 Відповісти
Теж дуже добре, але сьогоднішній грЬІбочєк поки що неперевершений.
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18.09.2024 10:57 Відповісти
у Солдатькому просто нікому знімать було.
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18.09.2024 11:07 Відповісти
Це й не дивно коли одночасно детанують декілька ракет до "Іскандер", чи KN-23, чи до С-300 і С-400. Тож це українські БПЛА дуже вдало зайшли!
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18.09.2024 10:21 Відповісти
спочатку український лютий дрон летить потім на расєє земля трясецця-то кацап в обісраних лаптях і партках несецця...
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18.09.2024 10:22 Відповісти
А в Ковбасній ще нема?)))Пора вже.
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18.09.2024 10:24 Відповісти
Там ЯО детонирует что-ли? 🤔
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18.09.2024 10:24 Відповісти
По декілька ракет до "Іскандер", чи KN-23, чи до С-300 і С-400
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18.09.2024 10:26 Відповісти
гарно як горить..., майже таке саме свято, як потонула "москва"..., хочеться навіть згадати крилаті слова їхнього довбаного пуйла - це ми ще не починали... хе-хе -3р
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18.09.2024 10:28 Відповісти
Там судячи з рашазмі був аналоговнєтний залізобетонний склад,дрончиком таку халабуду так просто не проб'єш ... А може з дронами який небудь атакамс прилетів ? Хоча нашо нам про це знати,сказали дрони то хай будуть дрони )
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18.09.2024 10:29 Відповісти
склад https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B030 там не один , там сотня залізобетонних опалюваних будівель, але кровля звичайна, тому дрон з 60 кг б\ч при влучанні розбудить всю округу.
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18.09.2024 10:41 Відповісти
От вміють же підари будувати, на відміну від нас.
Можу теж на мапі показати, чому по Затоці в Одеській області довбали з завидною регулярністю.
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18.09.2024 11:10 Відповісти
Скоріш за все аналоговнетний склад був тількі на папері, при будівництві, як то водиться на росії багато вкрали, недарма вже якогось генерала, що керував будівництмов, вже заарештували.
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18.09.2024 12:16 Відповісти
Шановні ! А чому не видно іронії стосовно "асфальту"
Ну напишіть хоть хтось
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18.09.2024 10:29 Відповісти
Я напишу.
Цього було б багато і набагато раніше (а можливо, і взагалі не було б), якби не асфальт.
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18.09.2024 10:36 Відповісти
А чого не написала що це зелений особисто підірвав? Падаляк прогин не зарахує!
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18.09.2024 10:37 Відповісти
не заздріть курці, вона, кожен день мліє по декілька разів, тіко 4-ри кратного стрибуна в сторони та балдибілдера у ТВзализоні уздріє.
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18.09.2024 11:03 Відповісти
Гарно )))
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18.09.2024 10:30 Відповісти
Не те слово -- гарно! https://www.youtube.com/watch?v=sR1KcqPh6a8 ЛЄПОТА!!!
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18.09.2024 10:49 Відповісти
Я твой тверь труба шатал
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18.09.2024 10:31 Відповісти
Тут скоріше - земля.
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18.09.2024 10:37 Відповісти
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18.09.2024 12:35 Відповісти
Який чудовий день!,,),,
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18.09.2024 10:37 Відповісти
ще не вечір
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18.09.2024 10:49 Відповісти
Сміються Искандери, літають "гради", корейські болванки, і тверська земля радіє разом з ними, аж підпригуєт.
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18.09.2024 10:48 Відповісти
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18.09.2024 10:51 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=SQ6wUKiVZLQ Эвакуация в Тверской области! ВСУ пробили бетон и взорвали огромный склад ракет! (17:24)
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18.09.2024 10:54 Відповісти
Паляницею ?
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18.09.2024 10:57 Відповісти
У нас когда мост подрывали чтобы кацапня не прошла , заложили 4 тоны тротила , у меня в доме стены шатались
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18.09.2024 10:56 Відповісти
Нарешті хтось додумався що можна самим стріляти, а не нити що Америка у всьому винна?
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18.09.2024 10:56 Відповісти
10:53

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475631/ Дроны СБУ, ГУР и ССО "стерли с лица земли" склад Минобороны РФ в российском Торопце - источник
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18.09.2024 11:04 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=pqbTQylfAVM Полный "Торопец": Суперхранилище для ракет взорвал ОБЫЧНЫЙ ДРОН! 107-й арсенал ГРАУ - ВСЁ! (6:07)

Гарна підбірка відео з тих місць
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18.09.2024 11:05 Відповісти
Мама , Я в Москве такое хочу !
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18.09.2024 11:07 Відповісти
Успішних детонацій ! Щасти вам !
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18.09.2024 11:20 Відповісти
@Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных жителей Торопца после падения обломков БПЛА - власти.@

всетаки у нас самые крутые обломки_))))царь-обломок норм так прилетел,куда надо_)
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18.09.2024 11:25 Відповісти
Прикол в тому що на гугл картах можна подивитися зблизька як його будували в 2015 році...
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18.09.2024 11:47 Відповісти
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18.09.2024 11:47 Відповісти
хіт
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18.09.2024 12:38 Відповісти
На холодец.
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19.09.2024 02:09 Відповісти
Ніюха собі кацапи під землю скільки *********** напхали?!
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18.09.2024 11:47 Відповісти
І це ще при тому, що нам ракетами нормально не дозволяють бити. Що буде потім...
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18.09.2024 12:45 Відповісти
То дрон гуде ,склади сі рвут, кацапи сруть, милуюcь ,милуюся.Чому моїй душі так веселооооо.
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18.09.2024 11:49 Відповісти
та ні, чк завжди часовий закурив цигарки "Друг",
так як "Бєломор" сьогодні не завезли
далі буде!
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18.09.2024 12:01 Відповісти
Рузкагаварящіє мальчікі не успєлі надєть трусікі а оно как рваньот!
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18.09.2024 12:44 Відповісти
Как жаль... Что не 6-7 баллов. Будем ждать 😁
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19.09.2024 01:52 Відповісти
 
 