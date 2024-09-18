У Тверській області РФ, де детонує склад боєприпасів, зафіксували 18 землетрусів
У місті Торопці Тверській області РФ після нічної атаки безпілотників на склад боєприпасів, який досі детонує, зафіксували 18 землетрусів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторинговий сервіс VolcanoDiscovery.
Вказано, що серія землетрусів розпочалася вже о близько 4-й годині за місцевим часом у ніч проти середи, 18 вересня.
Зазначається, що потужність самих землетрусів, які були виявлені впродовж 2,5 годин, коливалася магнітудою від "2" до "3,2" за шкалою Ріхтера.
Орбітальна система моніторингу пожеж NASA FIRMS фіксує масштабне займання в районі складу боєприпасів, який атакували українські дрони.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 18 вересня, у Тверській області РФ лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомила про пожежу та евакуацію населення.
РосЗМІ повідомили про пожежу та детонацію на складі боєприпасів.
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Браво! На БІС!
йод, йад, лапті.
https://t.me/c/1660226324/20910
Но у нас исчез не дом, а целые города и села.
Бомжами стали сотни тысяч человек, а не только один как ты.
Теперь понятно за что?
Главноє - расєя вєлікая страна, і путін наш прєзідєнт.
Вибіркове таке відлуння.
Поки що найяскравіший страйк ЗСУ.
Можу теж на мапі показати, чому по Затоці в Одеській області довбали з завидною регулярністю.
Ну напишіть хоть хтось
Цього було б багато і набагато раніше (а можливо, і взагалі не було б), якби не асфальт.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475631/ Дроны СБУ, ГУР и ССО "стерли с лица земли" склад Минобороны РФ в российском Торопце - источник
Гарна підбірка відео з тих місць
всетаки у нас самые крутые обломки_))))царь-обломок норм так прилетел,куда надо_)
так як "Бєломор" сьогодні не завезли
далі буде!