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землетрус (177) Одеса (5322) Румунія (1118) Труханов (376)

У Румунії стався землетрус, його відчули в Одесі, - Труханов (доповнено)

В Одесі відчули землетрус

У понеділок, 16 вересня, у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала, який відчули в Україні, зокрема в Одесі. Наразі інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

Про це повідомив у Telegram мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі. Інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила", - йдеться у дописі мера Одеси.

В Одесі відчули землетрус

Доповнено

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області.

"За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило", - йдеться у дописі посадовця. 

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Труханов подумав що під ним крісло захиталось а то виявляється землетрус магнітудою 5.3 .
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16.09.2024 18:32 Відповісти
Пока дерьмак с зелей его крышуют как других ему подобных предателей и корупционеров под ним кресло не зашатается потому что закон - что дышло!
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16.09.2024 19:36 Відповісти
От чорт,не щастить нашим союзнікам.
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16.09.2024 18:44 Відповісти
Прикольно... а я не відчув!
То де ж я?
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16.09.2024 19:32 Відповісти
Его и Херсоне почувствовали - что за хрень, прилетов нет, а дом ходуном ходит?
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16.09.2024 20:19 Відповісти
труханова трухануло .
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16.09.2024 20:53 Відповісти
в Умані було відчутно..
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16.09.2024 20:58 Відповісти
 
 