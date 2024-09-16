У Румунії стався землетрус, його відчули в Одесі, - Труханов (доповнено)

У понеділок, 16 вересня, у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала, який відчули в Україні, зокрема в Одесі. Наразі інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

Про це повідомив у Telegram мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бали. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі. Інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила", - йдеться у дописі мера Одеси.

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Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області.

"За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило", - йдеться у дописі посадовця.

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