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землетрясение (657) Одесса (7740) Румыния (1041) Труханов Геннадий (313)

В Румынии произошло землетрясение, его почувствовали в Одессе, - Труханов (дополнено)

В Одесі відчули землетрус

В понедельник, 16 сентября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, которое почувствовали в Украине, в частности - в Одессе. На данное время информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала.

Об этом сообщил в Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Его почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине, в частности в Одессе. Информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала", - говорится в заметке мэра Одессы.

В Одесі відчули землетрус

Дополнено

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области.

"По оперативной информации экстренных служб и согласно докладам дежурных, все объекты критической инфраструктуры без повреждений работают в штатном режиме. Сообщений о разрушениях в области и необходимости помощи не поступало", - говорится в сообщении чиновника.

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Труханов подумав що під ним крісло захиталось а то виявляється землетрус магнітудою 5.3 .
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16.09.2024 18:32 Ответить
Пока дерьмак с зелей его крышуют как других ему подобных предателей и корупционеров под ним кресло не зашатается потому что закон - что дышло!
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16.09.2024 19:36 Ответить
От чорт,не щастить нашим союзнікам.
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16.09.2024 18:44 Ответить
Прикольно... а я не відчув!
То де ж я?
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16.09.2024 19:32 Ответить
Его и Херсоне почувствовали - что за хрень, прилетов нет, а дом ходуном ходит?
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16.09.2024 20:19 Ответить
труханова трухануло .
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16.09.2024 20:53 Ответить
в Умані було відчутно..
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16.09.2024 20:58 Ответить
 
 