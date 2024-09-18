В Тверской области РФ, где детонирует склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений
В городе Торопце Тверской области РФ после ночной атаки беспилотников на склад боеприпасов, который до сих пор детонирует, зафиксировали 18 землетрясений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговый сервис VolcanoDiscovery.
Указано, что серия землетрясений началась уже в около 4 часов по местному времени в ночь на среду, 18 сентября.
Отмечается, что мощность самих землетрясений, которые были обнаружены в течение 2,5 часов, колебалась магнитудой от "2" до "3,2" по шкале Рихтера.
Орбитальная система мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует масштабное возгорание в районе склада боеприпасов, который атаковали украинские дроны.
Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.
РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов.
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йод, йад, лапті.
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Но у нас исчез не дом, а целые города и села.
Бомжами стали сотни тысяч человек, а не только один как ты.
Теперь понятно за что?
Главноє - расєя вєлікая страна, і путін наш прєзідєнт.
Вибіркове таке відлуння.
Поки що найяскравіший страйк ЗСУ.
Можу теж на мапі показати, чому по Затоці в Одеській області довбали з завидною регулярністю.
Ну напишіть хоть хтось
Цього було б багато і набагато раніше (а можливо, і взагалі не було б), якби не асфальт.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475631/ Дроны СБУ, ГУР и ССО "стерли с лица земли" склад Минобороны РФ в российском Торопце - источник
Гарна підбірка відео з тих місць
всетаки у нас самые крутые обломки_))))царь-обломок норм так прилетел,куда надо_)
так як "Бєломор" сьогодні не завезли
далі буде!