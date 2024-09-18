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В Тверской области РФ, где детонирует склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений

У Тверській області РФ зафіксували 18 землетрусів після атаки БПЛА

В городе Торопце Тверской области РФ после ночной атаки беспилотников на склад боеприпасов, который до сих пор детонирует, зафиксировали 18 землетрясений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговый сервис VolcanoDiscovery.

Указано, что серия землетрясений началась уже в около 4 часов по местному времени в ночь на среду, 18 сентября.

Отмечается, что мощность самих землетрясений, которые были обнаружены в течение 2,5 часов, колебалась магнитудой от "2" до "3,2" по шкале Рихтера.

У Тверській області РФ зафіксували 18 землетрусів

Орбитальная система мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует масштабное возгорание в районе склада боеприпасов, который атаковали украинские дроны.

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Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.

РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов.

Автор: 

боеприпасы (2339) землетрясение (659) россия (95546) склад БК (57)


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Топ комментарии
+44
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18.09.2024 10:13
+34
і наводнєніє! наводнєніє давайтє!!!
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18.09.2024 10:07
+34
Доброго ранку, ми з України!. ЗСУ ви найкращі. Так тримати і тримайтесь
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18.09.2024 10:08
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і наводнєніє! наводнєніє давайтє!!!
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18.09.2024 10:07 Ответить
Подождітє, єщьо нє всьо сґорєло!
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18.09.2024 10:31 Ответить
там не горить - там детонує, а це швидко. Головне шоб Вятка у Ярославлі зараз з бергів не вийшла.
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18.09.2024 10:48 Ответить
Як это прекрасно коли касапня волає "ССССОООСС"!!!!
Браво! На БІС!
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18.09.2024 12:30 Ответить
Тільки після того, як все вщент вигорить! Тоді й заливати можна. Краще бетоном.
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18.09.2024 10:45 Ответить
Холери на них немає
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18.09.2024 10:07 Ответить
Краще б чума на їхні голови.
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18.09.2024 10:10 Ответить
Доброго ранку, ми з України!. ЗСУ ви найкращі. Так тримати і тримайтесь
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18.09.2024 10:08 Ответить
Діставайте дозиметри і пийте йод, йад, лапті.
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18.09.2024 10:09 Ответить
Міша Круг ридає
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18.09.2024 10:11 Ответить
Сльоз німеряно?..
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18.09.2024 10:33 Ответить
Це що ж могло так рвонути на тих складах?
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18.09.2024 10:12 Ответить
півн.Корейська балістика скорше
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18.09.2024 10:16 Ответить
ракети 122мм, ракети "іскандера" і KN-23.
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18.09.2024 10:21 Ответить
Консервація. Банки з огірками херово простерилізували на базі
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18.09.2024 10:45 Ответить
30 000 тон ***********.
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18.09.2024 10:46 Ответить
Две Хиросимы?
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18.09.2024 10:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pqbTQylfAVM
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18.09.2024 11:08 Ответить
Там основной уж очень большой грибок. Похож на ядерный. Слева и справа от основного поменьше
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18.09.2024 12:02 Ответить
"На великому складі в місті торопець у тверській області рашисти зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23, повідомив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко."
https://t.me/c/1660226324/20910
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18.09.2024 11:11 Ответить
Пишуть, що там зберігалось 30 тисяч тон різноманітного залізяччя, так що було чому рванути.
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18.09.2024 12:08 Ответить
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18.09.2024 10:13 Ответить
Чьтожєпроізошло?
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18.09.2024 10:15 Ответить
Za VсьО.
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18.09.2024 10:18 Ответить
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18.09.2024 16:26 Ответить
Це не ми, в нас комендантська була. І, взагалі, ви ж хотіли есвео - воно прийшло.
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18.09.2024 10:47 Ответить
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18.09.2024 10:51 Ответить
В тебе https://youtu.be/SQ6wUKiVZLQ?t=110 було 9 (дев'ять) років щоб перенести свою халабуду подалі від цього складу . І що ти зробив? Нічогісінько!
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18.09.2024 10:56 Ответить
"простажілі" - ета всигда апасна. Можна без дома астацца.
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18.09.2024 10:59 Ответить
"простажілі " -можна й "простапомірєть".
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18.09.2024 13:17 Ответить
Мы тоже просто жили.
Но у нас исчез не дом, а целые города и села.
Бомжами стали сотни тысяч человек, а не только один как ты.
Теперь понятно за что?
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18.09.2024 11:08 Ответить
Да і йух с нім, тєм домом.
Главноє - расєя вєлікая страна, і путін наш прєзідєнт.
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19.09.2024 00:20 Ответить
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18.09.2024 10:14 Ответить
То відлуння землетрусу в Румунії!
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18.09.2024 10:14 Ответить
А між Румунією та Твіррю ж нічого нема.

Вибіркове таке відлуння.
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18.09.2024 10:23 Ответить
Ето нє мі!)
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18.09.2024 10:30 Ответить
Тепер добре,бо як детонували склади ще при Порхові,то тиждень цілий.Сподіваюсь порох сухий і "рваньот так рваньот"))
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18.09.2024 10:15 Ответить
Торопец, Торопец... Красной Армии - ******!
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18.09.2024 10:15 Ответить
Так, це вже не "жопа дьявола", це вже набагато крутіше.
Поки що найяскравіший страйк ЗСУ.
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18.09.2024 10:20 Ответить
А я гадаю що принаймні НПЗ у Ростовській області що палало пів місяця та склади у Волгоградській що детонували майже тиждень нічим не гірші, а ВДК у Феодосії уламки від котрого да декілька км відлітали чим гірше. Тож таких "феєрверків" було чимало і бажаю захисникам України робити ще більше!!!
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18.09.2024 10:25 Ответить
Та ні, я аж прозрів, коли побачив грЬІбочєк і ударну хвилю. НПЗ і бази горять яскраво і довго, але тут було вже схоже на використання ТЯЗ.
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18.09.2024 10:29 Ответить
у Солдатському десять днів тому було таке саме. Просто там задрипане село на дев'ятсот душ, а тут містечко майже на дванадцять тисяч. І е не враховуючи Цикарьово, Кудіно, Колдіно і Зарєчьє, від яких там сподваюсь ніхєра не залишилось, бо вони там у декількох сотнях метрів від арсеналу.
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18.09.2024 10:33 Ответить
Десь є відео?
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18.09.2024 10:35 Ответить
https://twitter.com/belamova/status/1832342351500509418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1832342351500509418%7Ctwgr%5E165058091136be031a7233249bf8a732acfd48a3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkochegarka.com.ua%2Fv-rf-posle-ataki-drona-detoniruyut-**********-na-krupnom-sklade-b-k%2F
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18.09.2024 10:54 Ответить
Теж дуже добре, але сьогоднішній грЬІбочєк поки що неперевершений.
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18.09.2024 10:57 Ответить
у Солдатькому просто нікому знімать було.
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18.09.2024 11:07 Ответить
Це й не дивно коли одночасно детанують декілька ракет до "Іскандер", чи KN-23, чи до С-300 і С-400. Тож це українські БПЛА дуже вдало зайшли!
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18.09.2024 10:21 Ответить
спочатку український лютий дрон летить потім на расєє земля трясецця-то кацап в обісраних лаптях і партках несецця...
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18.09.2024 10:22 Ответить
А в Ковбасній ще нема?)))Пора вже.
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18.09.2024 10:24 Ответить
Там ЯО детонирует что-ли? 🤔
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18.09.2024 10:24 Ответить
По декілька ракет до "Іскандер", чи KN-23, чи до С-300 і С-400
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18.09.2024 10:26 Ответить
гарно як горить..., майже таке саме свято, як потонула "москва"..., хочеться навіть згадати крилаті слова їхнього довбаного пуйла - це ми ще не починали... хе-хе -3р
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18.09.2024 10:28 Ответить
Там судячи з рашазмі був аналоговнєтний залізобетонний склад,дрончиком таку халабуду так просто не проб'єш ... А може з дронами який небудь атакамс прилетів ? Хоча нашо нам про це знати,сказали дрони то хай будуть дрони )
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18.09.2024 10:29 Ответить
склад https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B030 там не один , там сотня залізобетонних опалюваних будівель, але кровля звичайна, тому дрон з 60 кг б\ч при влучанні розбудить всю округу.
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18.09.2024 10:41 Ответить
От вміють же підари будувати, на відміну від нас.
Можу теж на мапі показати, чому по Затоці в Одеській області довбали з завидною регулярністю.
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18.09.2024 11:10 Ответить
Скоріш за все аналоговнетний склад був тількі на папері, при будівництві, як то водиться на росії багато вкрали, недарма вже якогось генерала, що керував будівництмов, вже заарештували.
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18.09.2024 12:16 Ответить
Шановні ! А чому не видно іронії стосовно "асфальту"
Ну напишіть хоть хтось
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18.09.2024 10:29 Ответить
Я напишу.
Цього було б багато і набагато раніше (а можливо, і взагалі не було б), якби не асфальт.
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18.09.2024 10:36 Ответить
А чого не написала що це зелений особисто підірвав? Падаляк прогин не зарахує!
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18.09.2024 10:37 Ответить
не заздріть курці, вона, кожен день мліє по декілька разів, тіко 4-ри кратного стрибуна в сторони та балдибілдера у ТВзализоні уздріє.
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18.09.2024 11:03 Ответить
Гарно )))
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18.09.2024 10:30 Ответить
Не те слово -- гарно! https://www.youtube.com/watch?v=sR1KcqPh6a8 ЛЄПОТА!!!
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18.09.2024 10:49 Ответить
Я твой тверь труба шатал
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18.09.2024 10:31 Ответить
Тут скоріше - земля.
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18.09.2024 10:37 Ответить
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18.09.2024 12:35 Ответить
Який чудовий день!,,),,
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18.09.2024 10:37 Ответить
ще не вечір
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18.09.2024 10:49 Ответить
Сміються Искандери, літають "гради", корейські болванки, і тверська земля радіє разом з ними, аж підпригуєт.
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18.09.2024 10:48 Ответить
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18.09.2024 10:51 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=SQ6wUKiVZLQ Эвакуация в Тверской области! ВСУ пробили бетон и взорвали огромный склад ракет! (17:24)
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18.09.2024 10:54 Ответить
Паляницею ?
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18.09.2024 10:57 Ответить
У нас когда мост подрывали чтобы кацапня не прошла , заложили 4 тоны тротила , у меня в доме стены шатались
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18.09.2024 10:56 Ответить
Нарешті хтось додумався що можна самим стріляти, а не нити що Америка у всьому винна?
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18.09.2024 10:56 Ответить
10:53

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475631/ Дроны СБУ, ГУР и ССО "стерли с лица земли" склад Минобороны РФ в российском Торопце - источник
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18.09.2024 11:04 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=pqbTQylfAVM Полный "Торопец": Суперхранилище для ракет взорвал ОБЫЧНЫЙ ДРОН! 107-й арсенал ГРАУ - ВСЁ! (6:07)

Гарна підбірка відео з тих місць
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18.09.2024 11:05 Ответить
Мама , Я в Москве такое хочу !
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18.09.2024 11:07 Ответить
Успішних детонацій ! Щасти вам !
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18.09.2024 11:20 Ответить
@Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных жителей Торопца после падения обломков БПЛА - власти.@

всетаки у нас самые крутые обломки_))))царь-обломок норм так прилетел,куда надо_)
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18.09.2024 11:25 Ответить
Прикол в тому що на гугл картах можна подивитися зблизька як його будували в 2015 році...
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18.09.2024 11:47 Ответить
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18.09.2024 11:47 Ответить
хіт
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18.09.2024 12:38 Ответить
На холодец.
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19.09.2024 02:09 Ответить
Ніюха собі кацапи під землю скільки *********** напхали?!
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18.09.2024 11:47 Ответить
І це ще при тому, що нам ракетами нормально не дозволяють бити. Що буде потім...
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18.09.2024 12:45 Ответить
То дрон гуде ,склади сі рвут, кацапи сруть, милуюcь ,милуюся.Чому моїй душі так веселооооо.
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18.09.2024 11:49 Ответить
та ні, чк завжди часовий закурив цигарки "Друг",
так як "Бєломор" сьогодні не завезли
далі буде!
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18.09.2024 12:01 Ответить
Рузкагаварящіє мальчікі не успєлі надєть трусікі а оно как рваньот!
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18.09.2024 12:44 Ответить
Как жаль... Что не 6-7 баллов. Будем ждать 😁
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19.09.2024 01:52 Ответить
 
 