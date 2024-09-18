В Тверской области РФ, где детонирует склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений

В городе Торопце Тверской области РФ после ночной атаки беспилотников на склад боеприпасов, который до сих пор детонирует, зафиксировали 18 землетрясений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговый сервис VolcanoDiscovery.

Указано, что серия землетрясений началась уже в около 4 часов по местному времени в ночь на среду, 18 сентября.

Отмечается, что мощность самих землетрясений, которые были обнаружены в течение 2,5 часов, колебалась магнитудой от "2" до "3,2" по шкале Рихтера.

Орбитальная система мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует масштабное возгорание в районе склада боеприпасов, который атаковали украинские дроны.

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Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.

РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов.