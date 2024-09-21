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беспилотник (3142) боеприпасы (2280) россия (93003)

Склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БПЛА: жителей эвакуируют. ВИДЕО

В ночь на 21 сентября 2024 года беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале Вениамин Кондратьев, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорят местные власти?

По его словам, два беспилотника якобы сбиты в Тихорецком районе Краснодарского края, при падении обломков начались пожар и детонация взрывоопасных предметов. Также отмечается, что жителей расположенного рядом поселка эвакуируют. Кондратьев также уверяет, что пострадавших нет.

Смотрите также: Последствия ударов по складам боеприпасов в российском Торопце: новые спутниковые снимки. ФОТО

Что говорят местные жители?

В свою очередь, телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщает о пожаре и мощных взрывах на складе боеприпасов в поселке Каменный Тихорецкого района. По данным СМИ, в поселке расположены две воинские части.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ были мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.

РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов. Также сообщалось, что в Тверской области РФ, где детонировал склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений.
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Топ комментарии
+69
Нормально так підсвітили русні путь до кобзона….
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21.09.2024 07:35
+53
Українські висакаточниє абломкі самиє висакаточниє в мірє...
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21.09.2024 07:41
+37
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21.09.2024 07:51
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Нормально так підсвітили русні путь до кобзона….
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21.09.2024 07:35 Ответить
Тупішими за кацапів є лише кацапські чиновники. Отримали установку , уламкі впалі всьо подорвалі.
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21.09.2024 07:44 Ответить
це в них не установка, це методичка яка діє останні пів року - рік ...
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21.09.2024 07:53 Ответить
ЧТОЖЕПРОІЗОШЛО ????
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21.09.2024 09:15 Ответить
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21.09.2024 11:03 Ответить
наши обломки самые обломистые в мире,+ как утверждаються здесь сидящие егсперды в них просто тротилло бомбический асфальто-битум)
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21.09.2024 07:36 Ответить
було прийняте очевидне рішення закладати вибухівку безпосередньо в майбутні уламки
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21.09.2024 16:42 Ответить
Українські висакаточниє абломкі самиє висакаточниє в мірє...
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21.09.2024 07:41 Ответить
Та ні! Хіба ці смішні хахли вміють навіть у обломкі? Вони вміють хіба що у гопак, сало та борщ. А ось трава у расєюшкє - найвибухонебезпечніша трава у світі! Цигарку недопалену кинув чи залізом чиркнув - одразу ж фейерверки з детонацією! На морі та у повітрі теж! Ось яка трава на расєюшке!
Сарказм, якщо що...
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21.09.2024 10:21 Ответить
Sunday. 21/09/2024 ! Fire !
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21.09.2024 07:43 Ответить
Saturday
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21.09.2024 07:47 Ответить
Палають військові частини рф 🔥🔥🔥
це радує
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21.09.2024 07:43 Ответить
Це Татаров з ОПи підірвав.
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21.09.2024 07:44 Ответить
Разом арахаміє
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21.09.2024 09:00 Ответить
Орки висловлюють своє захоплення яскравим видовищем
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21.09.2024 07:44 Ответить
Перше й останнє відео однакові, але їх можна дивитися з задоволенням ще кілька разів
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21.09.2024 08:38 Ответить
фсьо нармальна! -заспокоюють себе кацапи.І вони праві-підрив складів з озброєнням це для них буде нармальна...Звикайте свинособаки!
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22.09.2024 00:28 Ответить
Фсе ідєт по па плану, па строга утвєрждєнаму графіку! Да, казламордіє?
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21.09.2024 07:45 Ответить
"На Тихорецкую состав отправится ,вагончик тронется ,перон останется, стена кирпичная ,часы вокзальные, платочки белые, платочки белые ,платочки белые -глаза печальные....." Це війна ,а видумали сво?
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21.09.2024 07:45 Ответить
Не платочкі, а тапочкі !
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21.09.2024 08:36 Ответить
Пропоную якийсь наш дрон назвати "Уламок -1".
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21.09.2024 07:46 Ответить
Ідея гарна, але трохи не так - "Обломок". Шоб москалі писали - обломок "Обломка" фсе взорвал і спаліл
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21.09.2024 08:28 Ответить
Обломов
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21.09.2024 08:41 Ответить
"Илья Обломов" 🤣
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21.09.2024 11:12 Ответить
осколок Осколка))
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21.09.2024 23:38 Ответить
"Паляниця" чомусь часто називають "хлібом", проте автори, мабуть, мали на увазі похідне від слова "палити".
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21.09.2024 09:43 Ответить
Тому що "паляниця" від "підпалок" - залишки тіста що припікались на краю отвора печі...
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21.09.2024 11:15 Ответить
варіант такий-собі
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23.09.2024 12:48 Ответить
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21.09.2024 10:02 Ответить
Облом? - ОК!
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21.09.2024 13:25 Ответить
Украинские обломки - самые высокоточные и самые разрушительные обломки в мире:

средний размер обломков 5 см на 8 см, но почему-то эти беспорядочно падающие обломки с уникальной точностью уничтожают огромные стратегические склады.
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21.09.2024 21:46 Ответить
гарно детонує, істерики кацапів гарні !!!
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21.09.2024 07:46 Ответить
Эти видео поднимают настроение лучше чем кофе
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21.09.2024 07:47 Ответить
И не только настроение 😂
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21.09.2024 21:43 Ответить
ну вы извращенец)
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21.09.2024 23:39 Ответить
Спасибо ☺
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23.09.2024 14:34 Ответить
Нет, это видео из Тихорецка поднимает настроение гораздо сильнее, чем кофе: скорее, как крепчайший эль...

Огненный гриб, как при ядерном взрыве: орки аж визжат...
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22.09.2024 00:36 Ответить
"На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется, перрон останется..."
Нічого там не залишиться!
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21.09.2024 07:48 Ответить
В мене є сумніви що від такої детонації ніхто не постраждав . Хоча пропавші безвісти можуть бути .
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21.09.2024 07:51 Ответить
"Ніхто не постраждав" тому що нікого не знайшли.
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21.09.2024 09:25 Ответить
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21.09.2024 07:51 Ответить
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21.09.2024 08:37 Ответить
Привіт Торопецьку від Тихорецька
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21.09.2024 07:52 Ответить
А почалося все з Ненацька. Вже потім Торопецьк, Тихорецьк, ...
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21.09.2024 07:57 Ответить
Без паники! Вы на Титанике!
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21.09.2024 07:53 Ответить
Всьо нормально, всьо нормально.
Всіх українців з добрим ранком. Та смачної кави.
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21.09.2024 08:02 Ответить
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21.09.2024 08:02 Ответить
у Невзорова кажуть https://t.me/nevzorovtv/21260 що підірвали два арсенали за ніч ... який другий я так і нерозібрався ...

вже розібрався, https://t.me/c/1259160241/271241 в твері, біля торопця ще один склад детонує ...
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21.09.2024 08:03 Ответить
23-й в Октябрьскє.
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21.09.2024 09:09 Ответить
Дайош флеш-моб!!!!
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21.09.2024 09:26 Ответить
Коротше кажучи - "полний торопєц"
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21.09.2024 13:27 Ответить
Шойгу! Гєрасімов! Гдє склади с баєроіпасамі?
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21.09.2024 08:30 Ответить
Российские соцсети сообщают об еще одном ударе БПЛА по арсеналу ГРАУ в Тверской области. На этот раз - по арсеналу N23.
В ночь на субботу, 21 сентября, в Тверской области России произошел очередной пожар на складе боеприпасов. В этот раз под удар попал 23 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ)
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21.09.2024 08:32 Ответить
Ілля Ілліч Обломов несамовито аплодує
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21.09.2024 08:32 Ответить
Даша, їдь одразу в дерево, допоможи расії
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21.09.2024 08:34 Ответить
Две лисички взяли спички
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21.09.2024 08:34 Ответить
Нам завжди розказували какой однако богатий русскій язик але подібні відео говорять,що кацапятина в різних кінцях Рашки всю гамму своїх кацапських почуттів завжди висловлює тільки одним словом: Йе.бать......
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21.09.2024 08:35 Ответить
Це їхнє ЄЄ5АААААть таке огидне і ублюдочне ! Ще більш огидно коли наші теж щось подібне говорять. Це так по - печерному !
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21.09.2024 14:22 Ответить
Південніше Торопця знову прилетіло, на інший склад
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21.09.2024 08:40 Ответить
Та це ж свято якесь! Феєрверки, хлопушки, шум-гам. Що не кажи, а вміють на росейщіні гуляти. Гуляють не день-два, а тижнями.
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21.09.2024 08:50 Ответить
ВСУ відкрили на раші грибний сезон.
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21.09.2024 09:19 Ответить
Для лапетрилих ранок починається не з кави ).
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21.09.2024 08:40 Ответить
А з дирки в дерев"яному тавалєті під звуки вибухів на складах з озброєнням.
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22.09.2024 00:30 Ответить
"Распаковка")
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21.09.2024 08:44 Ответить
Ніщо так не піднімає настрій як ранкові звістки про бавовну на військових об'єктах Кацапії!
Дякуємо виконавцям.
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21.09.2024 08:47 Ответить
Приємно кожного ранку бачити обгорілі трупи кацапів.
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21.09.2024 08:55 Ответить
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21.09.2024 08:59 Ответить
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21.09.2024 09:03 Ответить
Eij Muzhik, skoljko Griven za kuvshin piva na Krasnoij ploshcjadji?
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21.09.2024 11:51 Ответить
Так от. Щоби тороповці не розслаблялись, після 107-го арсеналу карлсони прилетіли і на https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B021 23-арсенал ГРАУ , якій пвденніше на півтора десятка кілометрів від згарища. Сподіваюсь, від Октябрьского залишились тільки фундаменти, щоб вже на задавали питання "а нас за что", як у Торопце. І да, сподіваюсь на 23-му хоча б пів-сотні туловіщ було на чергуванні і в охороні.

У Камєнному за експлуатацію та охорону https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B053 складів *********** відповідала в/ч 57229-41, яка дислокується у західній частині посьолка. Кількість особового складу трохи зменшилась.
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21.09.2024 09:12 Ответить
.
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21.09.2024 09:20 Ответить
А непогано так хлопці двіжують...
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21.09.2024 09:23 Ответить
В арсеналах раші гучно вибухає - рідна Україна ворога долає.
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21.09.2024 09:23 Ответить
Саме так і падають збиті дрони.
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21.09.2024 09:28 Ответить
Свинособачий візг на відео не може не радувати Руууусснняяя!!! Альоооо!!! Що з є*алооом??? Слава Україні!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.09.2024 09:31 Ответить
На тіхорецкую УкрДрон отправился...
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21.09.2024 09:38 Ответить
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21.09.2024 09:43 Ответить
н-да ... страшно гарні видовища ...
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21.09.2024 09:47 Ответить
Яка краса!!! 💛💙
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21.09.2024 10:27 Ответить
Для ********** эта лучшая Новогодняя открытка - "С Новым годом 2025".
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21.09.2024 12:15 Ответить
Відповідаю на запитання в роліку: Нормально все у вас, так і повинно бути, продовжуємо ...
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21.09.2024 09:54 Ответить
Гори-гори ясно!!!
Щоб ніколи не згасло!!!
Нікого там не евакуйовують! Виїхали лише члени з адміністрації та їх родичі, а звичайні рашисти, та вони собі якось врятуються, в расіє ж багато русні. Треба з цим фактором боротися, бо всі жрати хочуть.
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21.09.2024 11:16 Ответить
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21.09.2024 12:19 Ответить
Даша- хитра дівчина. Так і не злетіла з дороги. Тре нам ще пуляти....
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21.09.2024 17:08 Ответить
"увАжАємиЄ штАтИ амЄрІкІ, пАстАвЬтЄ ужЕ нАкАнЄц-тА ВСУ дАльнАбОйниЄ рАкЄтИ, хвАтІт уЖе пАстАвлЯть аБлОмкІ, пАтАмУшА нАм пІ@dA".
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21.09.2024 17:56 Ответить
Є*бать и а*уеть, ото і весь рівень істінно-русскіх ценностєй. Ниці істоти.
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21.09.2024 18:29 Ответить
Наверное два бухих бомжа подожгли Камаз с китайскими фейерверками.
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21.09.2024 19:23 Ответить
ОЦE ГОЙДА!!!
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21.09.2024 19:56 Ответить
Тихорецк официально преименован в ***********.
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21.09.2024 21:45 Ответить
не можна зупинятися пока каци не оклемалися
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21.09.2024 23:41 Ответить
Щось не чутно радості у голосах кацапів-дешегенератів від "єС Вє О"..... й гнойда не кричать..... а шо случілась???
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22.09.2024 00:41 Ответить
 
 