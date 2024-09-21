Склад боеприпасов детонирует в Каменном Краснодарского края РФ после атаки БПЛА: жителей эвакуируют. ВИДЕО
В ночь на 21 сентября 2024 года беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края РФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале Вениамин Кондратьев, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорят местные власти?
По его словам, два беспилотника якобы сбиты в Тихорецком районе Краснодарского края, при падении обломков начались пожар и детонация взрывоопасных предметов. Также отмечается, что жителей расположенного рядом поселка эвакуируют. Кондратьев также уверяет, что пострадавших нет.
Что говорят местные жители?
В свою очередь, телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщает о пожаре и мощных взрывах на складе боеприпасов в поселке Каменный Тихорецкого района. По данным СМИ, в поселке расположены две воинские части.
Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, в Тверской области РФ были мощные взрывы. Местные власти сообщили о пожаре и эвакуации населения.
РосСМИ сообщили о пожаре и детонации на складе боеприпасов. Также сообщалось, что в Тверской области РФ, где детонировал склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений.
Пожалуйста, подождите...
Сарказм, якщо що...
це радує
средний размер обломков 5 см на 8 см, но почему-то эти беспорядочно падающие обломки с уникальной точностью уничтожают огромные стратегические склады.
Огненный гриб, как при ядерном взрыве: орки аж визжат...
Вагончик тронется, перрон останется..."
Нічого там не залишиться!
Всіх українців з добрим ранком. Та смачної кави.
вже розібрався, https://t.me/c/1259160241/271241 в твері, біля торопця ще один склад детонує ...
В ночь на субботу, 21 сентября, в Тверской области России произошел очередной пожар на складе боеприпасов. В этот раз под удар попал 23 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ)
Дякуємо виконавцям.
У Камєнному за експлуатацію та охорону https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B053 складів *********** відповідала в/ч 57229-41, яка дислокується у західній частині посьолка. Кількість особового складу трохи зменшилась.
Щоб ніколи не згасло!!!
Нікого там не евакуйовують! Виїхали лише члени з адміністрації та їх родичі, а звичайні рашисти, та вони собі якось врятуються, в расіє ж багато русні. Треба з цим фактором боротися, бо всі жрати хочуть.