Последствия ударов по складам боеприпасов в российском Торопце: новые спутниковые снимки. ФОТО
На новых снимках со спутника Planet Labs видны последствия пожара на складе Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в городе Торопец Тверской области.
Пожар поднялся в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 18 сентября и еще продолжался 19 сентября по состоянию на 15:30 по киевскому времени.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Напоминаем, в ночь на 18 сентября российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец Тверской области России - местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работала ПВО и вспыхнул пожар. Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров от местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник "в результате падения обломков БПЛА".
Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов построили в 2018 году. По тогдашнему заявлению Минобороны РФ, арсенал отвечал самым высоким мировым стандартам, а каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.
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107-я реактивная артиллерийская бригада ЗСУ
совпадєніє ?
нєдумаю
там ввалили балістикою , або випробували грім-2 або "байден разрешил" , запрещенкой 😁
.
- 14!
- 14 храмов выбросило в озеро."
І ТАК, ВИСНАЖЕННЯ. Якщо хтось не бачить - засрашка використовує на фронті в 5+ разів менше снарядів, ніж в 2022 році. Бо ВЖЕ витратила запаси совка, а виробництво і близько в них не покриває їхні потреби.
не по сєньке шапка 😁
торопецпіздєц повинен прийти в юганєц, на виробнитво ФАБів.
З під удару теоретично можно вивести за Урал, але тоді у них фронти посипляться, і це може привести рф до швидкої поразки у війні, а це страшний кошмар для Заходу.