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Новости Фото Война
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Последствия ударов по складам боеприпасов в российском Торопце: новые спутниковые снимки. ФОТО

На новых снимках со спутника Planet Labs видны последствия пожара на складе Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в городе Торопец Тверской области.

Пожар поднялся в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 18 сентября и еще продолжался 19 сентября по состоянию на 15:30 по киевскому времени.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пожежа на російському складі боєприпасів у місті Торопець
Пожежа на російському складі боєприпасів у місті Торопець
Пожежа на російському складі боєприпасів у місті Торопець

Смотрите также: Последствия удара беспилотников по российским складам в Торопке: спутниковые снимки. ФОТО

Напоминаем, в ночь на 18 сентября российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец Тверской области России - местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работала ПВО и вспыхнул пожар. Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров от местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник "в результате падения обломков БПЛА".

Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов построили в 2018 году. По тогдашнему заявлению Минобороны РФ, арсенал отвечал самым высоким мировым стандартам, а каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

Автор: 

пожар (5955) россия (95638)


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Топ комментарии
+23
..
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19.09.2024 21:19
+20
І нахєр не нужон .
.
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19.09.2024 21:11
+17
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19.09.2024 21:15
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склад в торопце - 107 ГРАУ
107-я реактивная артиллерийская бригада ЗСУ

совпадєніє ?
нєдумаю
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19.09.2024 20:56 Ответить
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19.09.2024 20:57 Ответить
107 стаття УК - Умовно-дострокове звільнення... ***********)))
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19.09.2024 21:03 Ответить
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19.09.2024 21:09 Ответить
Пид"ры пишут, что этот склад был открыт еще в 2018 году и что это показывали даже в СМИ, что в гугл мапс давно были детальные снимки где можно разглядеть даже снаряды, отсюда возникает вопрос - почему именно сейчас подорвали, а не в любое время раньше за 2.5 года войны, и сколько еще таких не подорванных складов, до которых могут дотянутся наши дроны.
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19.09.2024 21:02 Ответить
Озеро поруч нібито ціле, не пошкоджене.
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19.09.2024 21:04 Ответить
Там жаби посмажились...
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19.09.2024 21:08 Ответить
Повідомляли - це третій нальот. Самий результативний.
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19.09.2024 21:12 Ответить
Ходят слухи, что помимо дронов еще били дальнобойными ракетами, это может объяснить почему раньше не могли поразить. Но нам вроде не давали ракет на 500 км дальностью, или уже дали...
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20.09.2024 00:10 Ответить
Пишуть - зазвичай комбінація різних засобів. + може вже Грім-2
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20.09.2024 18:07 Ответить
Давно, в одном из совковых журналов была такая рубрика - "Дурак спросил и озадачил мудрица".
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19.09.2024 21:14 Ответить
ну договорняк же конечно!!! этоже очевидно!!! ты ж на это намекаешь?
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19.09.2024 21:16 Ответить
Чуешь зраду?
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19.09.2024 23:22 Ответить
Чую неадекватность и придурошность половины отписавшихся под моим комментарием, с деформацией восприятия из-за войны.
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19.09.2024 23:33 Ответить
таких арсеналів на европейській частині рф щонайменше штук двадять, більшість з яких у той чи іншій мірі діючих. Місцезнаходження їх всім відоме, на гул-мап ви і самі можете подивитись на штабелі ящиків, правда враховуйте, шо цим фото років зо два. Ураження подібного об'єкту - це вельми нетривіальна задача. По-перше, треба мати якісні актуальні супутникові фото цього об'єкта і прилеглої теріторії для завантаження їх у систему DSMAC, а по друге - мати якесь актуальне підтвердження чи агентурної розвідки, чи розвідки технічними засобами про найбільш вразливу споруду\будівлю, характер використання цієї споруди. А інакше це буде нераціональне використання дороговартісного виробу, і "тренування" ворога, що буде підвищувати його стійкість до можливих майбутніх уражень. І по третє - треба мати відповідні засоби, які окрім примітивної інерційної системи та GPS повинні мати ще і DSMAC. А це не дешево, встановлення на дрон системи DSMAC або TERCOM стрімко наближає вартість дрона до вартості КР.
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20.09.2024 02:00 Ответить
дрони то прикриття
там ввалили балістикою , або випробували грім-2 або "байден разрешил" , запрещенкой 😁
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20.09.2024 04:37 Ответить
"запрещенка"
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20.09.2024 10:45 Ответить
на одному відео було чутно звук ТРД, вже коли були перші вибухи. Тому версія прикриття дронами з ТРД першого удару балістикою має право на життя. Західна зброя виключається.
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20.09.2024 15:44 Ответить
то не ми
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20.09.2024 15:58 Ответить
ну так, судячи по численним відео, тороповци по сей день гадки не мають хто це, і за що це їм така біда.
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20.09.2024 16:06 Ответить
- Сан Санич давай чірвоніц пажалуста, керасінка пакупать буду, прімус очінь худой пажар можит бить..
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19.09.2024 21:11 Ответить
І нахєр не нужон .
.
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19.09.2024 21:11 Ответить
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19.09.2024 21:15 Ответить
"- 13 храмов взрывами выбросило в озеро!
- 14!
- 14 храмов выбросило в озеро."
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19.09.2024 21:30 Ответить
..
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19.09.2024 21:19 Ответить
грибочек на рашці знатрий утворився, рука потяглась за соточкой , щоб закусь не пропала
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20.09.2024 02:59 Ответить
Судячи з фото там не усьому озброєнню настав торопець.
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19.09.2024 21:36 Ответить
те шо вціліло будуть утилізувати, бо воно вже ненадійне
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20.09.2024 04:41 Ответить
Високовірогідно - не будуть. В засрашки виснаження по снарядам та ракетом до ГРАД-ів тощо. Саме тому вже півтора роки караванами ідуть контейнери з північної кореї та ірану. Тому коли перестане палати і вибухати - розгребуть залишки і будуть відвантажувати у війська. Що є добре - розрахунки будуть знати, що то ненадійне, будуть ссатися, помилятися. І вибухати під час транспортування буде, звісно. І під час застосування, в стволах та направляючих буде вибухати. Все це - дуже гуд. Приємне доповнення до "грибочка".

І ТАК, ВИСНАЖЕННЯ. Якщо хтось не бачить - засрашка використовує на фронті в 5+ разів менше снарядів, ніж в 2022 році. Бо ВЖЕ витратила запаси совка, а виробництво і близько в них не покриває їхні потреби.
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20.09.2024 10:17 Ответить
ну так вони з ж усім нато воюють
не по сєньке шапка 😁
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20.09.2024 15:20 Ответить
Ги! Ракети/дрони хай летять,куди хочуть! Головне щоб уламки падали куди треба!
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19.09.2024 21:37 Ответить
Ничего страшного, задымление. Все как обычно
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19.09.2024 22:16 Ответить
дуже сподіваюсь, що там було штук двісті персонала і охорони. Наступний такий торопецпіздєц повинен прийти в юганєц, на виробнитво ФАБів.
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19.09.2024 22:49 Ответить
В ідеалі потрібно бити по решті арсеналів,поки нечисть не розвезла і не прикрила залишки системами ППО.А то виходить так що один арсенал розказали,а решту вони якось введуть з під удару
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20.09.2024 04:52 Ответить
якщо ви подивитесь, як виглядають арсенали, то зрозумієте, що це дуже не проста ціль для ураження. Через те, що бетоновані споруди рознесені, то засіб ураження крім того, що повинен мати проникаючу функцію, і ще до того кругове ймовірне відхилення 10-15 метрів. А це дуже дорого коштує. Тому без певної актуальної розвідувальної інформаії цього робити не будуть, бо ми не маємо такого нескінченного ресурсу подібних засобів ураження.
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20.09.2024 05:26 Ответить
і да, як правило ППО там нема, бо вони розташовани в глубєнях, ну хіба що важко добратись до 51-го чи 53-го арсеналу, бо вони близько до москви, і там ППО є. Такаж сама ситуація і з 68-м арсеналом, бо там поряд АБ Моздок.
З під удару теоретично можно вивести за Урал, але тоді у них фронти посипляться, і це може привести рф до швидкої поразки у війні, а це страшний кошмар для Заходу.
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20.09.2024 05:37 Ответить
Ну, сподіватимемось, що в АБ Моздок ситуація з ППО як була, так і лишилась - АК + ПКМ захищають стратегічну авіацію...
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20.09.2024 10:20 Ответить
взагалі то там базуються декілька Ту-22М3, і щось там таки є, бо на початку червня дрони якось невдало долетіли, а коли була наступна атака в кінці липня, то були відоси із слідами у небі від ракет ППО, і знов таки ця атака була не вдалою. А від АБ до арсенала всього сім кілометрів. Одне діло коли дрон прилітає і вибухає поблизу літака, а інше коли він повинен точно попасти у https://www.google.com.ua/maps/place/43%C2%B044 дах бетонної споруди , і невідомо, чи у ній є щось, що може в результаті розльоту привести до масової детонації на інших сховищах. А долетіти туди чиось іншим швидким і проникаючим у нас поки нема спроможностей - від Гуляйполя майже 800 км по прямій.
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20.09.2024 15:28 Ответить
Як же ж Ви все гарно знаєте!!! То треба кувати залізо поки ще там гаряче!!!
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20.09.2024 10:59 Ответить
кувати нічим. Із своїм залізом у нас не склалось, тому залишається тільки кувати разом із зозулею в очікуванні коли наступна адміністрація США таки надасть дозвіл завдавати ударів балістикою і КР хоч на триста км від кордону.
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20.09.2024 14:55 Ответить
В цьому і є наша трагедія.Бо не маючи заліза щоб нищити залізо,доводиться нищити його тілами людей.....
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23.09.2024 08:48 Ответить
наша трагедія - у прихильності людей до простих рішень, які приводять до знищення тих же людей, які приймали ті прості рішення раніше.
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23.09.2024 15:12 Ответить
Я думаю що і в розумінні принципів сіяння і жнив.Фрагментація мислення,сприйняття інформації.Корінь цього це інфантильність,помножена на небажання сприймати іншу точку зору,і особливо ту,яка відрізняється від їхньої
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23.09.2024 15:38 Ответить
Повністю згоден.
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23.09.2024 15:43 Ответить
Використовували торопецький арсенал як перевалку, вивантажували ********** "на грунт" ну і ЗСУ сповна використало шанс. Перефразуючи алкаша Діму Кісєльова - залишилась тротилова пилюка.
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20.09.2024 01:30 Ответить
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20.09.2024 08:06 Ответить
Бл-ть, опять переезжать!
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20.09.2024 11:17 Ответить
Мдя ,тепер Торопець перетворився на топор по яйцях які відрубали назавжди . Це дуже добрі ліки ,бо вони не дадуть русофашистам вбивати більше нікого . Дуже добре хлопці -лікуйте ворога в такому ж темпі .
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20.09.2024 11:48 Ответить
Свічок для лікування цього геморою в нас дуже мало....
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23.09.2024 08:49 Ответить
 
 