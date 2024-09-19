Последствия ударов по складам боеприпасов в российском Торопце: новые спутниковые снимки. ФОТО

На новых снимках со спутника Planet Labs видны последствия пожара на складе Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в городе Торопец Тверской области.

Пожар поднялся в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 18 сентября и еще продолжался 19 сентября по состоянию на 15:30 по киевскому времени.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.











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Напоминаем, в ночь на 18 сентября российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец Тверской области России - местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работала ПВО и вспыхнул пожар. Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров от местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник "в результате падения обломков БПЛА".

Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов построили в 2018 году. По тогдашнему заявлению Минобороны РФ, арсенал отвечал самым высоким мировым стандартам, а каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.