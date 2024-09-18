РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9642 посетителя онлайн
Новости Фото Война
23 018 36

Последствия удара беспилотников по российским складам в Торопке: спутниковые снимки. ФОТО

Появились спутниковые снимки склада с боеприпасами армии РФ в населенном пункте Торопец Тверской области после атаки украинских дронов 18 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

Спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 18 сентября в 11:30 по киевскому времени, показывают масштабное задымление на территории воинской части №11777, которая отвечает за склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.

Напоминаем, в ночь на 18 сентября российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец Тверской области России - местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работала ПВО и вспыхнул пожар. Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров от местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник "в результате падения обломков БПЛА".

наслідки атаки безпілотників на Торопець

Смотрите также: Момент прилета по воинской части в российском Торопце: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВИДЕО


наслідки атаки безпілотників на Торопець

Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов построили в 2018 году. По тогдашнему заявлению Минобороны РФ, арсенал отвечал самым высоким мировым стандартам - а каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

Читайте также: Тверскую область РФ массированно атаковали беспилотники: детонирует склад боеприпасов, население эвакуируют

Автор: 

россия (95585) дроны (3939)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
я не задрю тим, хто буде запихувати у ствол, або пускову установку "те, що залишилось"

русская рулетка -
або стрільне,
або баді-бум в стволі
показать весь комментарий
18.09.2024 20:15
+23
І що ж там могло "уціліть"? При вибуху, що викликав землетрус у 2,8 балів? Землетрус - це струс грунту А там підземні сховища. І саме вони вибухнули! А тепер прикинь: прийшли туди сапери А там не просто "розкидані **********" - а земля, перемішана з шматками бетону та нерозірваними ************! І ця "перемішана маса" займає площу у 7-8 квадратних кілометрів!!!
Уявив? А тепер уяви - - ЩО там можна зробить? Вони, скоріш всього, все це кинуть... Бо у них нема ні сил, ні засобів, ні грошей для цього розмінування......
показать весь комментарий
18.09.2024 20:43
+14
Торопець, торопиться не надо, це ми ще не починали))
показать весь комментарий
18.09.2024 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Багато знищено, але багато і вціліло.
Треба добивати.
показать весь комментарий
18.09.2024 20:11 Ответить
я не задрю тим, хто буде запихувати у ствол, або пускову установку "те, що залишилось"

русская рулетка -
або стрільне,
або баді-бум в стволі
показать весь комментарий
18.09.2024 20:15 Ответить
І що ж там могло "уціліть"? При вибуху, що викликав землетрус у 2,8 балів? Землетрус - це струс грунту А там підземні сховища. І саме вони вибухнули! А тепер прикинь: прийшли туди сапери А там не просто "розкидані **********" - а земля, перемішана з шматками бетону та нерозірваними ************! І ця "перемішана маса" займає площу у 7-8 квадратних кілометрів!!!
Уявив? А тепер уяви - - ЩО там можна зробить? Вони, скоріш всього, все це кинуть... Бо у них нема ні сил, ні засобів, ні грошей для цього розмінування......
показать весь комментарий
18.09.2024 20:43 Ответить
а "те що вціліло ?
показать весь комментарий
18.09.2024 20:55 Ответить
Там не підземні сховища, а наземні бункери з бетону обвалені землею, їх кілька десятків, багато сумнівів що вони вибухнуть, але більша частина сховищ близько 60% це наземні бараки з обвалами, або ********** звалені на землю, якраз вони і вибухають, але звичайно саме ціне в бункерах, щоб їх вразити ми не маємо такої зброї, на кожен бункер потрібна бетонобійна ракета, і якщо бункерів близько трьох десятків, то і ракет потрібно стільки ж.
показать весь комментарий
18.09.2024 21:45 Ответить
"Знаве-ець!!!" Мабуть сам будував - "фортифікатор"?! Коли такі сховища будують - їх у котловани заглиблюють Роблять там бетонні майданчики На них встановлюють напівкруглі бетонні перекриття А потім нагромаджують зверху вийнятий грунт з котловану Саме такий тип укриття і називається "підземним"!
показать весь комментарий
19.09.2024 02:11 Ответить
Добре! Хай це буде мій "залізобетонний лоб"... А куди ти по дінеш три землетруси? Вони можуть буть викликані лише вибухами на поверхні чи в глибині грунту?
показать весь комментарий
19.09.2024 18:26 Ответить
Дочекаємся знімків руйнувань, думаю вони будуть масштабні, і найближчим часом, і тоді кожен зробить для себе висновки.
показать весь комментарий
19.09.2024 18:32 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2024 18:37 Ответить
Это ж надо, сколько кацапы в бараки ракет понапихивали, что аж землетрясение началось, наверное в самих бункерах намного больше, но все целое и сами бункеры аналоговнетные, их не взорвать и вообще это осколки беспилонтика случайно упали, а так бы вообще ничего не было, нам не на что надеяться.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:32 Ответить
Больше, больше зрады.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:33 Ответить
Знімки NASA, підтверджують написане мною вище, пожежа в тій частині де розміщені бетоні бункери відсутня, і це логічно, а рясно палає та частина сховища де боєзапас був звалений на землю, або в ангарах, а дим розвіється і будуть ще космічні знімки руйнувань,але не в частині бункерів.
показать весь комментарий
19.09.2024 17:23 Ответить
Гарно іх вздрючили
показать весь комментарий
18.09.2024 20:12 Ответить
Торопець, торопиться не надо, це ми ще не починали))
показать весь комментарий
18.09.2024 20:13 Ответить
Більд:
Schreie und **** bei Hisbollah-BeerdigungAugenzeuge ********** Walkie-Talkie-Explosion ++ 9 Tote und mehr als 300 Verletzte
Крики та кров на похоронах Хезболли. Очевидець описує вибух рації ++ 9 загиблих та понад 300 поранених
показать весь комментарий
18.09.2024 20:24 Ответить
Неплохие фотографии - а видео взрывов этих боеприпасов - ещё лучше.. )
показать весь комментарий
18.09.2024 20:31 Ответить
Можна сказати, що місто назва Торопець прогреміло сьогодні на весь інфо простір.
показать весь комментарий
18.09.2024 20:38 Ответить
Всі оторопіли від того вогняного гриба. Тепер замість "п.сдець!" можна казати "це торопець якийсь".
показать весь комментарий
18.09.2024 20:57 Ответить
всі чомусь згадали про бобриху та Сибір....
показать весь комментарий
18.09.2024 21:03 Ответить
Френк Заппа і "Матусі",

Займали кращі місця в окрузі,

Але дурень з ракетницею,

Все спалив вщент.

Приспів:

Дим на воді

І вогонь у небі

Дим на воді

Вони спалили вщент те казино
показать весь комментарий
18.09.2024 21:01 Ответить
Burn mazafaka, burn !
показать весь комментарий
19.09.2024 11:34 Ответить
Зате у расейських генералів-інтендантів сьогодні свято. Вони списують все що не згоріло і не взірвалось але давно вкрадене, а роботи не виконані але оплачені з рашен-бюджету.
показать весь комментарий
18.09.2024 21:26 Ответить
Вони це гарно навчилися робить ще в часи "чеченських" війн У першу війну завозили матеріальні цінності в Чечню Там фіксували їх на складах Рапортували про "воссстанавление разрушеннава баевиками" Потім вивозили і продавали Потім рапортували у Москву, що "пришли баевики и всё взарвали...." І знову просили маитеріали на відновлення! А там все вже давно багатолітнім бур"яном позаростало......... А в другу "чеченську" охаміли до того що завозили матеріали тольки "на папері"! А насправді усе йшло за іншими адресавми! І таке "відновлення" робилося по кілька разів! На "бойовиків" списали стільки - що там можна було "рай на землі побудувать"!
У мене брат двоюрідний в ті часи працював на будівництві підмосковних дач Так розповідав, що їздили вночі на станції і прямо з вагонів купували будматеріали за півціни!
показать весь комментарий
19.09.2024 09:18 Ответить
Дуже пізнавально
показать весь комментарий
18.09.2024 21:40 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2024 23:21 Ответить
"...Это просто праздник какой-то!..."
показать весь комментарий
18.09.2024 23:22 Ответить
Михайлове Чудо .
показать весь комментарий
19.09.2024 21:45 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
19.09.2024 03:42 Ответить
Торопець настав пи@дець
показать весь комментарий
19.09.2024 09:53 Ответить
русня вже вкотре псує повітря. Грета Тумберг, де ти?!
показать весь комментарий
19.09.2024 10:32 Ответить
Гівна набрала в писок. Бо істерити за срублі значно корисніше, аніж істерити безкоштовно.
показать весь комментарий
19.09.2024 21:47 Ответить
+100500!
показать весь комментарий
20.09.2024 11:24 Ответить
Это кацапам ответочка прилетела за Новобогдановку и другие наши склады боеприпасов, что они взрывали в Украине начиная с 2014 года.
показать весь комментарий
19.09.2024 12:40 Ответить
 
 