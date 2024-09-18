Последствия удара беспилотников по российским складам в Торопке: спутниковые снимки. ФОТО

Появились спутниковые снимки склада с боеприпасами армии РФ в населенном пункте Торопец Тверской области после атаки украинских дронов 18 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

Спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 18 сентября в 11:30 по киевскому времени, показывают масштабное задымление на территории воинской части №11777, которая отвечает за склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ.

Напоминаем, в ночь на 18 сентября российские СМИ сообщили о массовой атаке беспилотников в городе Торопец Тверской области России - местные власти даже решили эвакуировать население с территории, где работала ПВО и вспыхнул пожар. Позже в сети появились видео сильных взрывов и масштабных пожаров от местных жителей, которые сообщили, что был атакован склад с боеприпасами. Местные власти сообщили, что пожар возник "в результате падения обломков БПЛА".

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Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов построили в 2018 году. По тогдашнему заявлению Минобороны РФ, арсенал отвечал самым высоким мировым стандартам - а каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

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