Момент прилета по воинской части в российском Торопце: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент прилета по воинской части в городе Торопец Тверской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент удара сняли российские солдаты, которые проходят службу в этой воинской части. На записи слышен характерный для реактивного двигателя звук, а затем виден взрыв.
Внимание! Ненормативная лексика!
Напомним, что в ночь на среду, 18 сентября, дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.
Так, на складе хранились ракеты, предназначенные для комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.
После прилетов произошла детонация и возник пожар на участке в 6 км. Местные власти объявили об эвакуации населения.
Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Тверскую область РФ.
После взрывов там зафиксировали 18 землетрясений.
Также в ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
F-16 за 500 км від кордону України
Не парся-
Ни одному тебе ******.. е-
***** получат все-
Москва тоже сварится-
В огненном котле... е...
"Падение обломков беспилотника вызвало землетрясение."
.
Он нарастал и все больше прояснялся... .Я понял - это автомобиль
Возможно, ГАЗ или иномарка... Нет! Шашечки на дверях мне сказали
Что это такси! Точно, это ГАЗ!! Шеф! Два счетчика! ШЕФ!
ДВА СЧЕТЧИКА!!!
А куди це вони тікають з пастраєнія?
Одна із найкращих операцій наших спецслужб!
Сьогодні інформаційний простір України накрила вибухова хвиля від вибуху арсеналів у Торопці Тверської області.
Вражаюче влучна атака дронів була організована силами СБУ, ГУР та Сил оборони України.
Цікавий та показовий нюанс: вибухи арсеналу викликали у Торопці землетрус магнітудою 2,8 бали. Схоже СБУ стала першою спецслужбою у світі, яка викликала у ворогів землетрус.
https://t.me/porohobotchenko/36668 Україна переможе! :
Українська ракета-дрон «Паляниця» сьогодні вдарила по складу БК у Тверській області.
На цьому відео можна почути характерний звук реактивного БПЛА.
це бетонобойна голова повинна бути щоб три метри бетону пробити
та балістична швидкість свободного падіння
думайте вже хоч трохи
яким рядком? ви сами бачили?
який звук від балистики?
ніякого! бо то свободне падіння
прилетіло раніше чи пізніше відео...
вариантів купа...
Гарно прилетіло.Дякуємо ЗСУ за
точну роботу.
а мені подобаєтсься коли кацапня сситься і матюкається...
підтягни двох своїх дурбецалов - ріната і того ніка якого я не...
а от джамала - ти сам не тягнеж за всіх зрадників....
Гриць на конику вертицця
Гриць дістане Торопця --
Люблю Гриця-молодця!
Варіант: ОБЛОМ?ОК!