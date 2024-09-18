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Новости Видео Война
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Момент прилета по воинской части в российском Торопце: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент прилета по воинской части в городе Торопец Тверской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент удара сняли российские солдаты, которые проходят службу в этой воинской части. На записи слышен характерный для реактивного двигателя звук, а затем виден взрыв.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: В Тверской области РФ, где детонирует склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений

Напомним, что в ночь на среду, 18 сентября, дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.

Так, на складе хранились ракеты, предназначенные для комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов произошла детонация и возник пожар на участке в 6 км. Местные власти объявили об эвакуации населения.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Тверскую область РФ.

После взрывов там зафиксировали 18 землетрясений.

Также в ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Автор: 

боеприпасы (2339) россия (95585) атака (381) дроны (3939) склад БК (58)


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Топ комментарии
+51
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18.09.2024 15:35
+42
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18.09.2024 15:39
+37
Храбриє рузьге зольдати бєгут в атаку на врага?
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18.09.2024 15:33
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Храбриє рузьге зольдати бєгут в атаку на врага?
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18.09.2024 15:33 Ответить
Чому вони такі перелякані? Це ж не вперше по Тверській області прилітають звіздюліни.
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18.09.2024 15:45 Ответить
Але вперше по них...😏 А як Ви розумiете, туточки е разнiца i велика...
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18.09.2024 18:17 Ответить
це відео з Брянської області. приліт по 856 артполку в м. Почеп. нажаль там суттєвої детонації поки не відбулось.
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18.09.2024 21:28 Ответить
Замінять озвучку на "Вперед за Родіну" і розмістять, як приголомшливий наступ військ РФ на дєрєвню Пукіно Курської волості.
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18.09.2024 17:53 Ответить
Точно він! Винищувач!
F-16 за 500 км від кордону України
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18.09.2024 15:35 Ответить
Це був f-73%, в Житомирі складають
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18.09.2024 15:37 Ответить
Такі "винищувачі" ми ще в 19-му році склали всі разом
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18.09.2024 15:40 Ответить
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18.09.2024 15:35 Ответить
Искал где на карте Торопец и случайно наткнулся,что Торопцу(Кривитеск) 950 лет,то есть 1074 года. А Москва 1147 года.
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18.09.2024 17:41 Ответить
Їм же казав, отой обмилок прутін, що усьо падамашнему і па плану…
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18.09.2024 15:37 Ответить
Шайгу,Гєрасімав ! хдє **********.
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18.09.2024 15:37 Ответить
Ані іспарілісь
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18.09.2024 15:38 Ответить
Єто ГАЗ, или иномарка!!Нет, точно ГАЗ, шеф, два счьотчика!!
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18.09.2024 15:37 Ответить
та то була зеліна піаніна. з двома пєдалями. а значить він коробку-автомат на неї поставив ))
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18.09.2024 17:14 Ответить
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18.09.2024 15:39 Ответить
Тарапец!
Не парся-
Ни одному тебе ******.. е-
***** получат все-

Москва тоже сварится-
В огненном котле... е...
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18.09.2024 16:01 Ответить
Армагедец ?
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18.09.2024 16:01 Ответить
бінго ₴!!!! з кацапського сайта:

"Падение обломков беспилотника вызвало землетрясение."

.
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18.09.2024 16:46 Ответить
Паляниця - далекобійна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD ракета-дрон українського виробництва.
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18.09.2024 15:39 Ответить
Переслухав декілька разів "прильот" (початок відео) - явно чути звук реактивного двигуна
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18.09.2024 16:59 Ответить
Добра з неба паляниця.
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18.09.2024 17:44 Ответить
Паляниця
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18.09.2024 15:40 Ответить
Експерементальна "Паляниця" провела успішний зліт і приземлення )
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18.09.2024 15:41 Ответить
Та то зірка смерті йолопе московське
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18.09.2024 15:41 Ответить
Не просто @бать,кацапчики, а ще і калатіть.
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18.09.2024 15:42 Ответить
Шел, шел... И вдруг я услышал какой-то звук... .из тумана
Он нарастал и все больше прояснялся... .Я понял - это автомобиль
Возможно, ГАЗ или иномарка... Нет! Шашечки на дверях мне сказали
Что это такси! Точно, это ГАЗ!! Шеф! Два счетчика! ШЕФ!
ДВА СЧЕТЧИКА!!!
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18.09.2024 15:43 Ответить
я віше написал, хехе..
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18.09.2024 16:03 Ответить
Паляниця
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18.09.2024 15:44 Ответить
Скажите "паляница"!
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18.09.2024 15:45 Ответить
Що ж кацапські виродки ви принесли цю війну в ім'я світового злочинця терориста путіна.
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18.09.2024 15:46 Ответить
Живі, а чи на довго?
А куди це вони тікають з пастраєнія?
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18.09.2024 15:47 Ответить
😁😹 Не порядок...
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18.09.2024 18:23 Ответить
Це "Паляниця", Народ!


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18.09.2024 15:48 Ответить
я гадаю, що, якщо це і є та сама паляниця. то вибір цілі не випадковий, окрім того що це класна та жирна ціль, є майже 100 відсоткова вірогідність, що ніяких залишків від цієї паляниці ніхто не знайде й секрет залишиться секретом...
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18.09.2024 16:01 Ответить
Працювали в комплексі з далекобійними дронами щоб запутати вороже ПВО.
Одна із найкращих операцій наших спецслужб!
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18.09.2024 16:03 Ответить
Ось такі пироги
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18.09.2024 15:50 Ответить
Осколкі на реактивній тязі.
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18.09.2024 15:50 Ответить
Паланіца в дії, *** буду.
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18.09.2024 15:50 Ответить
Палуніца 🍓 😂
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18.09.2024 16:06 Ответить
Відео можна , як залік по фізо - кацапські салабони здали крос на відмінно !
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18.09.2024 15:50 Ответить
тобі то нашо? - ти ж кацап...
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18.09.2024 16:18 Ответить
ні, це не істрєбітєль, і навіть не беспілотник... то були обломки беспілотника. І то, майже ядерний вибух. уявляєте кацапи як їбоне коли долетить беспілотник?
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18.09.2024 15:51 Ответить
Слава українським конструкторам та виробникам. Купуйте українське!
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18.09.2024 15:51 Ответить
https://t.me/rozumaha/23822 Євген Магда :
Сьогодні інформаційний простір України накрила вибухова хвиля від вибуху арсеналів у Торопці Тверської області.
Вражаюче влучна атака дронів була організована силами СБУ, ГУР та Сил оборони України.
Цікавий та показовий нюанс: вибухи арсеналу викликали у Торопці землетрус магнітудою 2,8 бали. Схоже СБУ стала першою спецслужбою у світі, яка викликала у ворогів землетрус.

https://t.me/porohobotchenko/36668 Україна переможе! :
Українська ракета-дрон «Паляниця» сьогодні вдарила по складу БК у Тверській області.
На цьому відео можна почути характерний звук реактивного БПЛА.
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18.09.2024 15:52 Ответить
яка ще паляниця?
це бетонобойна голова повинна бути щоб три метри бетону пробити
та балістична швидкість свободного падіння
думайте вже хоч трохи
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18.09.2024 15:52 Ответить
По звуку точно не ракета . Да и бетон пробивать не нужно было - все в рядок было сложено.
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18.09.2024 16:06 Ответить
якому звуку? ви серйозно?
яким рядком? ви сами бачили?
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18.09.2024 16:09 Ответить
В третий раз посмотрел - там прекрасно слышен звук движка ...
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18.09.2024 16:20 Ответить
це єдина штука яка туди летіла?

який звук від балистики?
ніякого! бо то свободне падіння

прилетіло раніше чи пізніше відео...
вариантів купа...
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18.09.2024 16:31 Ответить
На супутниковому знімку видно, що сотні ящиків, схожих на ті, де зберігаються **********, лежать прямо на землі.





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18.09.2024 18:08 Ответить
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18.09.2024 18:52 Ответить
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18.09.2024 19:03 Ответить
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18.09.2024 15:54 Ответить
Ну не може русская челюсть вимовити слово паляниця!
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18.09.2024 15:58 Ответить
Вони нашу "Паляницю" називають " дрон - істрєбітєль" !
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18.09.2024 16:01 Ответить
Повбивавби...
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18.09.2024 16:18 Ответить
"#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!",,, ---- ні, то Марсіани, ***********,),
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18.09.2024 16:01 Ответить
Кацакли у захваті від фейерверків.

Гарно прилетіло.Дякуємо ЗСУ за
точну роботу.
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18.09.2024 16:02 Ответить
якщо то - українська, нова "Паляниця", то - чудовий дебют...
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18.09.2024 16:03 Ответить
істрібітель-бонбандіровщік-галактіческій це був
а мені подобаєтсься коли кацапня сситься і матюкається...
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18.09.2024 16:03 Ответить
- так , як ти весь час ?
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18.09.2024 16:21 Ответить
дядік,
підтягни двох своїх дурбецалов - ріната і того ніка якого я не...
а от джамала - ти сам не тягнеж за всіх зрадників....
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18.09.2024 16:29 Ответить
Ой, мамо, люблю Гриця
Гриць на конику вертицця
Гриць дістане Торопця --
Люблю Гриця-молодця!
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18.09.2024 16:04 Ответить
Це вже наступна назва якогось ********** - "Гриць"
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18.09.2024 20:42 Ответить
Торопець - Паляниця !
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18.09.2024 16:08 Ответить
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18.09.2024 16:09 Ответить
Маю проблеми зі здоров`ям. Вже кілька днів криз -тиск, то тахікардія, то брадикардія... Сьогодні записався до лікаря, але зранку начитався як кацапи скавчать про феєрверки в тому Торопці. Поки до лікаря - криз пройшов. Ні, наслідки є, лікар радить, щоб без емоцій, але як тут без емоцій?!
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18.09.2024 16:12 Ответить
Бережить себе. 🙂
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18.09.2024 18:30 Ответить
Це точно НЕ безпілотник. Реально ракета прилетіла. Може паляниця, а може ще щось...
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18.09.2024 16:22 Ответить
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18.09.2024 16:34 Ответить
Удар нанесено вночі, на відео день...
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18.09.2024 16:42 Ответить
Где иксперды, кто объяснит ситуацию?!
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18.09.2024 17:28 Ответить
Тю. Куди це вони побігли? "ФсЬоІдетПоПлану".
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18.09.2024 16:45 Ответить
Біжіть за Урал, там ваше місце
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18.09.2024 16:53 Ответить
Можна ще в Мордовію. Аби подалі від Руси-України.
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18.09.2024 18:24 Ответить
Уже никто, никуда не торопца )
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18.09.2024 16:58 Ответить
А шо такоє кацапи, шо вже Ес Вє О не подобається?!
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18.09.2024 17:01 Ответить
Короче это был НЛО, внеземная цивилизация уже взяла на себя ответственность за хлопки и возгорание
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18.09.2024 17:08 Ответить
істєбітєль кацапоф
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18.09.2024 17:14 Ответить
это была Паляниця!
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18.09.2024 17:18 Ответить
Ісрєбітєль, ісрєбітєль которий ********** кацапоїдів
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18.09.2024 17:20 Ответить
Аааа, страшно ***, для вас уродов это был куетник , но не беспелотник ...
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18.09.2024 17:35 Ответить
Невже для "дорогих братів-кацапів" спекли "Паляницю"???
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18.09.2024 17:50 Ответить
Зараз там вже Помпеї.
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18.09.2024 17:53 Ответить
Геолоковано якось так: 52.868659, 33.475015 Брянская обл. Почеп-2. В/ч 23857



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18.09.2024 18:00 Ответить
Нормальний такий склад був. А жителі Цикарево можуть і вплав вибратись, не така вже й холодна водичка.
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18.09.2024 18:04 Ответить
.....а чи не зберігалися там корейські ракетні подарунки ....
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18.09.2024 18:08 Ответить
Вже ні. Якщо про іранські спитаєте - також вже ні
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18.09.2024 20:35 Ответить
Як каже один ютьюбер, українці мають назвати наступний свій дрон Уламки )
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18.09.2024 18:23 Ответить
"Обломок" - тобто "маленький облом"
Варіант: ОБЛОМ?ОК!
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19.09.2024 13:37 Ответить
Ни себе хера, 30 тыс тонн б/к, как Фома х*ем слизал.
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18.09.2024 18:26 Ответить
Паляниця))
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18.09.2024 19:38 Ответить
Звук реактивного двигуна.Можливо Нептун,а може щось по менше.
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18.09.2024 20:10 Ответить
 
 