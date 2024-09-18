Момент прилета по воинской части в российском Торопце: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент прилета по воинской части в городе Торопец Тверской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент удара сняли российские солдаты, которые проходят службу в этой воинской части. На записи слышен характерный для реактивного двигателя звук, а затем виден взрыв.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: В Тверской области РФ, где детонирует склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений

Напомним, что в ночь на среду, 18 сентября, дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.

Так, на складе хранились ракеты, предназначенные для комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов произошла детонация и возник пожар на участке в 6 км. Местные власти объявили об эвакуации населения.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Тверскую область РФ.

После взрывов там зафиксировали 18 землетрясений.

Также в ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.