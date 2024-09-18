В российском Ярославле загорелся склад горюче-смазочных материалов. ВИДЕО

В ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места возгорания опубликованы в соцсетях. В комментариях к видео отмечается, что площадь пожара достигла 500 квадратных метров и сообщается о госпитализации с тяжелыми травмами шести сотрудников МЧС.

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