В российском Ярославле загорелся склад горюче-смазочных материалов. ВИДЕО
В ночь на 18 сентября в российском Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места возгорания опубликованы в соцсетях. В комментариях к видео отмечается, что площадь пожара достигла 500 квадратных метров и сообщается о госпитализации с тяжелыми травмами шести сотрудников МЧС.
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+17 vitaliymkua
показать весь комментарий18.09.2024 10:06
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+9 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий18.09.2024 10:05
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Хоча ні... Зачекайте, все одно смішно!
Гори-гори ясно!
Може згодом стане відомо, що там горить.
*опу пальцем подтирают,
А бумагу берегут )))
С самого раннего утра в Сети появились видео взрыва и повторной детонации на каком-то огромном складе боеприпасов противника у населенного пункта Торопец в Тверской области, аккурат у деревни Цикарево. И действительно, судя по тому, как произошел основной взрыв, там - полный «Торопец».
https://www.youtube.com/watch?v=cn_M3TZbJg0
Источники сообщают о том, что в самом населенном пункте дислоцируются две военные части: в/ч 54169 и еще одна войсковая часть - бывшая в/ч 55443, ныне - 11777, она же - 107 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления военного министерства). Вот по этому-то арсеналу и «птица счастья завтрашнего дня прилетела, крыльями звеня». Причем, как это обычно бывает в «нарасее», все воздушные цели были сбиты огнем дежурных средств, но обломки упали на территорию склада, после чего возникло возгорание, вспышка, хлопок и задымление.
И как хорошо видно на представленном выше видео, пролета дрона и его перехвата дежурными средствами, снять не удалось, как не удалось заснять и падения обломков, а вот вспышку, хлопок и задымление - как водится. Бонусом ко всему оказалось и зрелище взрывной волны, которая пошла от первой детонации. В общем сюжет получился из разряда: на это можно смотреть вечно, поскольку горит склад БК. Пресса лаптей пока не отреагировала на это событие, а ТГ-каналы пишут такое:
«Склады с боеприпасами до сих пор горят и детонируют. Местные власти атаку на войсковую часть не признали, заявив лишь, что пожар возник после падения обломков сбитого БПЛА. Жителей города и района эвакуируют, однако жители деревни Цикарево, которая, судя по картам, находится прямо напротив горящих складов, остались отрезаны от эвакуации - спастись им можно только через озеро. Часть жителей уплыли на своих лодках, остальные ждут эвакуацию от местных властей на берег».
По данным противника, это была третья попытка ВСУ сделать на складах зажигательное шоу в стиле дискотеки. Как минимум в один из предыдущих налетов, дрон или дроны таки ударили по базе и прямо на территории складов прогремели взрывы. Но очевидно, что тогда аппарат не попал куда надо или же его заряда было недостаточно для того, чтобы вызвать детонацию боеприпасов, хранящихся в арсенале. В общем, предыдущие два раза оказались пристрелкой, а в этот раз все случилось как надо.
Судя по тому, как далеко разлетаются боеприпасы и как они активно создают повторные очаги пожаров, на складах явно присутствовало значительное количество ракет. Судя по тому, что атаке подверглась отдаленная цель, можно предположить, что речь шла не просто о крупном складе боеприпасов, но изначально было известно о том, что именно там находится и не исключено, что именно туда завезли иранские баллистические ракеты. По крайней мере, первый взрыв говорит о том, что он образовался от взрыва чего-то особенно мощного и простые снаряды должны были очень постараться, чтобы взорваться одновременно и таким образом. А вот ракеты, которые кроме БЧ имеют еще и твердое топливо - вполне могли создать подобный эффект.
С места приходят видео, на которых уже светлое небо, затянутое дымом. А это значит, что после рассвета процесс там уверенно продолжается и жители тверской области могут наслаждаться зрелищем войны. Ведь они ее так любили смотреть по телевизору, а теперь могут в деталях рассмотреть прямо рядом с домом. Ведь когда ты такое желаешь соседям, однажды оно придет и к тебе. Вот оно и пришло.
https://dl-news.defence-line.org/?p=41252