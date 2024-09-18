На складе в Тверской области хранили ракеты к "Градам", "Искандеры" и северокорейские KN23, - ЦПД
На складе боеприпасов в н.п.Торопец Тверской области РФ, который детонирует после ночной атаки беспилотников, россияне хранили ракеты к "Градам", "Искандерам" и северокорейские баллистические ракеты KN23.
Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23", - отметил он.
Как сообщалось, ночью 18 сентября Тверскую область РФ массированно атаковали беспилотники: детонирует склад боеприпасов, население эвакуируют.
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https://www.youtube.com/watch?v=bOy9z3EzGmw "В Торопце КАРАУЛ! Города не видно!" Идет детонация и эвакуация! В Ярославле "гойда" на складе ГСМ!
Доречі, паніки немає..радісні коментатори - можна павтарять!!))
"Супутники фіксують пожежу по всій території арсеналу. В кожному зі сховищ могло розміщуватися 240 тонн ***********. Потенційно на території арсеналу могло знаходитися 30 тисяч тонн *********** різної номенклатури та призначення."
Це страйк
В караульне примішення поверталися з бурульками під носом
Хочеться сподіватися, що всі ці заходи не дуже допомогли. Бо вибухало на відео дуже гарно.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475619/ ФОТО, ВИДЕОВ российском Ярославле горел склад горюче-смазочных материалов
https://streamable.com/5eqaf8