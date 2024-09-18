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На складе в Тверской области хранили ракеты к "Градам", "Искандеры" и северокорейские KN23, - ЦПД

горить склад боєприпасів у Тверській області

На складе боеприпасов в н.п.Торопец Тверской области РФ, который детонирует после ночной атаки беспилотников, россияне хранили ракеты к "Градам", "Искандерам" и северокорейские баллистические ракеты KN23.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23", - отметил он.

Также читайте: ВМС подтвердили попадания во вражеские склады под Мариуполем: уничтожена инфраструктура и тонны боеприпасов

Как сообщалось, ночью 18 сентября Тверскую область РФ массированно атаковали беспилотники: детонирует склад боеприпасов, население эвакуируют.

Автор: 

боеприпасы (2339) ракеты (3569) россия (95546) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+32
То не ми, то у когось з охорони складів пейджер спрацював 😂
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18.09.2024 09:26
+28
Торопець...
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18.09.2024 09:26
+24
Як вдачно наші заишли
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18.09.2024 09:22
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Як вдачно наші заишли
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18.09.2024 09:22 Ответить
То не ми, то у когось з охорони складів пейджер спрацював 😂
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18.09.2024 09:26 Ответить
називається педжилізація террористичних угрупуВАНЬ
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18.09.2024 09:51 Ответить
кацапи хвалилися, що це ************* арсенал може витримати навіть ядрьону бомбу - а воно он як - від вибухів землетрус магнітудою 2,8 балів
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18.09.2024 10:16 Ответить
трохи ширше висвітлення питання:
https://www.youtube.com/watch?v=bOy9z3EzGmw "В Торопце КАРАУЛ! Города не видно!" Идет детонация и эвакуация! В Ярославле "гойда" на складе ГСМ!
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18.09.2024 09:23 Ответить
та і трохи яскравіше висвітлення питання
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18.09.2024 09:24 Ответить
взрывы напоминающие детонацию склада боеприпасов..., ага-ага оч похоже, ну вот прям детонация и есть..., це привіт вам з України, "брати"
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18.09.2024 09:30 Ответить
нутак !!! https://youtu.be/QclAI7epmAY файно горить, купра відео ...
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18.09.2024 09:25 Ответить
Ваше посилання - дійсно шедевральна краса...
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18.09.2024 09:37 Ответить
Ранкові кадри дуже гарні... Лєпота...
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18.09.2024 09:31 Ответить
Красівоєєє))

Доречі, паніки немає..радісні коментатори - можна павтарять!!))
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18.09.2024 09:40 Ответить
День видався на славу.
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18.09.2024 09:24 Ответить
Торопець...
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18.09.2024 09:26 Ответить
Замечательный пейзаж за окном.
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18.09.2024 09:28 Ответить
Гарна і як завжди актуальна пісня. )
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18.09.2024 09:31 Ответить
А от якби не пожаліли грошей та засклили балкон - то (можливо) їм-би вибило вікно на балконі - а не вікно в кімнаті...
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18.09.2024 09:36 Ответить
Там кімната...ппц - таке враження, що в лігво бомжів потрапляєш..
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18.09.2024 09:42 Ответить
Типовий "плюшкін" в своєму природному середовищі
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18.09.2024 09:56 Ответить
особенно умиляют липучки для мух
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18.09.2024 10:27 Ответить
...із акна відна гарь
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18.09.2024 10:29 Ответить
дим стаит, склад гарит...
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18.09.2024 12:40 Ответить
Полный торопец
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18.09.2024 11:03 Ответить
Феєричні довбограї.
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18.09.2024 09:26 Ответить
якщо це салют на честь дня народження путіна, то трохи зарано. Але у запасі є ще Казанський пороховий завод, збіговисько підерів країн глобального півдня такого салюта у себе точно не побачать.
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18.09.2024 09:28 Ответить
Пакурілі ванькі, ажна лапті пасліталі.
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18.09.2024 09:31 Ответить
"Нада пафтарить"!!! (Як в Солдатському) Хай "додетонує" до кінця... Потім дать їм добу-дві на збір "недопалків" для евакуації І прислать ще одну зграю "диких гусей"...
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18.09.2024 09:32 Ответить
Схоже, дуже вдало накрили, збирати буде нічого. З інших джерел:
"Супутники фіксують пожежу по всій території арсеналу. В кожному зі сховищ могло розміщуватися 240 тонн ***********. Потенційно на території арсеналу могло знаходитися 30 тисяч тонн *********** різної номенклатури та призначення."
Це страйк
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18.09.2024 10:00 Ответить
Ти хоч раз бував на арсеналах? Там кожне "місце зберігання" - або "заглиблене", або "обваловане", або "критого типу" Все це робиться саме для "обмеження площі горіння та детонації" Тому деякі "місця зберігання" можуть вціліть Тому потрібно зробить "контрольку"!
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18.09.2024 10:42 Ответить
Колись охороняв. Взимку, в кожусі, валянках та масці при температурі -36...-40 С.
В караульне примішення поверталися з бурульками під носом
Хочеться сподіватися, що всі ці заходи не дуже допомогли. Бо вибухало на відео дуже гарно.
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18.09.2024 10:52 Ответить
Так тебе ж, мабуть, тільки на периметр ставили? Ти ж не ходив між "місцями зберігання" А їх, мабуть, бачив лише тоді, коли ганяли на "хозработи" (на переукладку ящиків) Я ж - не тільки такою "переукладкою" займався у молодості - але вже офіцером займався перевірками таких арсеналів та писав "рекомендації" (яких у МО ніхто не читав!)
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18.09.2024 11:09 Ответить
Если бы сраный Запад не хотел возобновить отношения с московским нацизмом а дал нам дальнобойные ракеты то уже бы все рашистские склады и самолеты были бы уничтожены и на етом война сама по себе бы закончилась.
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18.09.2024 09:38 Ответить
Горит русня - туши бензином
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18.09.2024 09:44 Ответить
У ЗСУ увірвався терпець і постраджав Торопець
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18.09.2024 09:55 Ответить
Однозначно добивати)
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18.09.2024 10:05 Ответить
Ану, напом'ятайте, скільки було знищено арсеналів в Україні. На своїй шкурі, воно ж зрозуміліше
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18.09.2024 10:09 Ответить
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18.09.2024 10:15 Ответить
у путіна всі однаково плакали
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18.09.2024 10:22 Ответить
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18.09.2024 10:24 Ответить
Також вночі горіли склади паливно-мастильних матеріалів в російському Ярославлі, де зберігалось газове обладнання
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18.09.2024 10:26 Ответить
09:34

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/18/7475619/ ФОТО, ВИДЕОВ российском Ярославле горел склад горюче-смазочных материалов
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18.09.2024 10:24 Ответить
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18.09.2024 10:32 Ответить
скулу свело
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18.09.2024 10:39 Ответить
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18.09.2024 10:40 Ответить
Це не ми, в нас комендантська була. І, взагалі, ви ж хотіли есвео - воно прийшло.
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18.09.2024 10:42 Ответить
Місцеві "каріспандєнти" висвітлюють події з Торопця, не жаліючи себе
https://streamable.com/5eqaf8
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18.09.2024 10:45 Ответить
Черговий цвях в кришку гроба пуйла...💛💙✌️💪
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18.09.2024 10:46 Ответить
Отличная новость, но в первую очередь надо уничтожать склады с ракетами для Стратегечиской Авиации и Калибрами, с помощью которых кацапня уничтожант нашу энергетику. Это должна быть цель номер 1 на этой войне.
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18.09.2024 11:35 Ответить
 
 