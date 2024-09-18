На складе в Тверской области хранили ракеты к "Градам", "Искандеры" и северокорейские KN23, - ЦПД

На складе боеприпасов в н.п.Торопец Тверской области РФ, который детонирует после ночной атаки беспилотников, россияне хранили ракеты к "Градам", "Искандерам" и северокорейские баллистические ракеты KN23.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23", - отметил он.

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Как сообщалось, ночью 18 сентября Тверскую область РФ массированно атаковали беспилотники: детонирует склад боеприпасов, население эвакуируют.