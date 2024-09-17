ВМС подтвердили попадания во вражеские склады под Мариуполем: уничтожена инфраструктура и тонны боеприпасов
На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
Как отмечается, по подтвержденным данным, в результате удара было уничтожено как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.
Больше подробностей пока не указывается.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в оккупированном Мариуполе в ночь на 13 сентября сообщали о взрывах и детонации на складах с боеприпасами российских захватчиков.
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valentyna #410470
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Ahmed Nunji
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фывафы фываф
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