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ВМС подтвердили попадания во вражеские склады под Мариуполем: уничтожена инфраструктура и тонны боеприпасов

знищено склади ворога біля Маріуполя

На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

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Как отмечается, по подтвержденным данным, в результате удара было уничтожено как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

Больше подробностей пока не указывается.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в оккупированном Мариуполе в ночь на 13 сентября сообщали о взрывах и детонации на складах с боеприпасами российских захватчиков.

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боеприпасы (2338) взрыв (6742) ВМС (1467) Мариуполь (5713)


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Читала інформацію тут від аналітиків, що зе хоче заморозити війну. Як можна заморозити Маріуполь, Бахмут, Лисичанськ.....
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17.09.2024 15:42 Ответить
Яких саме аналітиків?
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17.09.2024 16:03 Ответить
Аналітики вангують по-різному. До того ж, пуйло потихеньку просувається - він не буде морозитися, хто б там, що не казав чи хотів.
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17.09.2024 16:03 Ответить
тут і від аналітиків, оце то канєшно да. зелю загалом влаштовує заморозка, теоертично, бо залашається воєнний стан і він відповіднл править вічно, влаштовує і х...ла, бо буде час відновитись і почати з новими силами.
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17.09.2024 17:38 Ответить
ВМС ... - це добре ...
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17.09.2024 15:56 Ответить
 
 