У оккупированного Мариуполя поражена база рашистов: по меньшей мере 14 захватчиков ликвидированы

Накануне, 25 августа, в поселке Бабах-Тарама временного оккупированного Мариупольского района было поражено место базирования российских военных. Сейчас подтверждена ликвидация 6 офицеров РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в горсовете Мариуполя и советник городского головы города Петр Андрющенко.

Как отмечается, главной целью была база отдыха "Жигули", где базировались российские офицеры в коттеджных домах и много солдат в корпусах.

Также поражен полевой лагерь рядом с "Жигулями" и несколько других.

"Активная работа ПВО лишь засыпала обломками соседний Урзуф", - отметил Андрющенко.

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"По предварительным данным Сопротивления, в результате атаки 14 оккупантов погибли, около 17 находятся в тяжелом состоянии в госпиталях Мариуполя и Бердянска", - добавили в городском совете.

Оккупанты эвакуировали выживших из Бабах-Тарамы в Урзуф.

На утро 26 августа Андрющенко сообщил, что есть подтверждение о 6 ликвидированных российских офицеров и 8 солдат (на месте).

"Выведены из строя навсегда два грузовика и военная техника. Последствия до сих пор уточняются. Но эффект был яркий", - добавил советник мэра Мариуполя.

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