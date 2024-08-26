У оккупированного Мариуполя поражена база рашистов: по меньшей мере 14 захватчиков ликвидированы
Накануне, 25 августа, в поселке Бабах-Тарама временного оккупированного Мариупольского района было поражено место базирования российских военных. Сейчас подтверждена ликвидация 6 офицеров РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в горсовете Мариуполя и советник городского головы города Петр Андрющенко.
Как отмечается, главной целью была база отдыха "Жигули", где базировались российские офицеры в коттеджных домах и много солдат в корпусах.
Также поражен полевой лагерь рядом с "Жигулями" и несколько других.
"Активная работа ПВО лишь засыпала обломками соседний Урзуф", - отметил Андрющенко.
"По предварительным данным Сопротивления, в результате атаки 14 оккупантов погибли, около 17 находятся в тяжелом состоянии в госпиталях Мариуполя и Бердянска", - добавили в городском совете.
Оккупанты эвакуировали выживших из Бабах-Тарамы в Урзуф.
На утро 26 августа Андрющенко сообщил, что есть подтверждение о 6 ликвидированных российских офицеров и 8 солдат (на месте).
"Выведены из строя навсегда два грузовика и военная техника. Последствия до сих пор уточняются. Но эффект был яркий", - добавил советник мэра Мариуполя.
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