Біля окупованого Маріуполя уражено базу рашистів: щонайменше 14 загарбників ліквідовано
Напередодні, 25 серпня, у селищі Бабах-Тарама тимчасового окупованого Маріупольського району було уражено місце базування російських військових. Наразі підтверджено ліквідацію 6 офіцерів РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у міськраді Маріуполя та радник міського голови міста Петро Андрющенко.
Як зазначається, головною ціллю була база відпочинку "Жигулі", де базувались російські офіцери у котеджних будинках та багато солдатів в корпусах.
Також уражено польовий табір поруч з "Жигулями" та декілька інших.
"Активна робота ППО лише засипала уламками сусідній Урзуф", - зазначив Андрющенко.
"За попередніми даними Спротиву, внаслідок атаки 14 окупантів загинули, близько 17 знаходяться в важкому стані в шпиталях Маріуполя та Бердянська", - додали у міській раді.
Окупанти евакуювали виживших з Бабах-Тарами в Урзуф.
На ранок 26 серпня Андрющенко повідомив, що є підтвердження про 6 ліквідованих російських офіцерів та 8 солдатів (на місці).
"Виведено з ладу назавжди дві вантажівки та військову техніку. Наслідки досі уточнюються. Але ефект був яскравий", - додав радник мера Маріуполя.
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