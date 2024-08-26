Біля окупованого Маріуполя уражено базу рашистів: щонайменше 14 загарбників ліквідовано

Напередодні, 25 серпня, у селищі Бабах-Тарама тимчасового окупованого Маріупольського району було уражено місце базування російських військових. Наразі підтверджено ліквідацію 6 офіцерів РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у міськраді Маріуполя та радник міського голови міста Петро Андрющенко.

Як зазначається, головною ціллю була база відпочинку "Жигулі", де базувались російські офіцери у котеджних будинках та багато солдатів в корпусах.

Також уражено польовий табір поруч з "Жигулями" та декілька інших.

"Активна робота ППО лише засипала уламками сусідній Урзуф", - зазначив Андрющенко.

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"За попередніми даними Спротиву, внаслідок атаки 14 окупантів загинули, близько 17 знаходяться в важкому стані в шпиталях Маріуполя та Бердянська", - додали у міській раді.

Окупанти евакуювали виживших з Бабах-Тарами в Урзуф.

На ранок 26 серпня Андрющенко повідомив, що є підтвердження про 6 ліквідованих російських офіцерів та 8 солдатів (на місці).

"Виведено з ладу назавжди дві вантажівки та військову техніку. Наслідки досі уточнюються. Але ефект був яскравий", - додав радник мера Маріуполя.

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