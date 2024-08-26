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Новини Війна
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Біля окупованого Маріуполя уражено базу рашистів: щонайменше 14 загарбників ліквідовано

Біля Маріуполя уражено базування російських окупантів

Напередодні, 25 серпня, у селищі Бабах-Тарама тимчасового окупованого Маріупольського району було уражено місце базування російських військових. Наразі підтверджено ліквідацію 6 офіцерів РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у міськраді Маріуполя та радник міського голови міста Петро Андрющенко.

Як зазначається, головною ціллю була база відпочинку "Жигулі", де базувались російські офіцери у котеджних будинках та багато солдатів в корпусах.

Також уражено польовий табір поруч з "Жигулями" та декілька інших.

"Активна робота ППО лише засипала уламками сусідній Урзуф", - зазначив Андрющенко.

Біля Маріуполя уразили польовий табір окупантів

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 7 вибухів пролунали в окупованому Маріуполі: попередньо - уражено систему ППО окупантів. ФОТО

"За попередніми даними Спротиву, внаслідок атаки 14 окупантів загинули, близько 17 знаходяться в важкому стані в шпиталях Маріуполя та Бердянська", - додали у міській раді.

Окупанти евакуювали виживших з Бабах-Тарами в Урзуф.

На ранок 26 серпня Андрющенко повідомив, що є підтвердження про 6 ліквідованих російських офіцерів та 8 солдатів (на місці).

"Виведено з ладу назавжди дві вантажівки та військову техніку. Наслідки досі уточнюються. Але ефект був яскравий", - додав радник мера Маріуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон уразив полігон рашистів в окупованому Маріупольському районі

Автор: 

армія рф (17236) ліквідація (3876) Маріуполь (3225) окупація (6670)


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Накануне, 25 августа, в поселке Бабах-Тарама....

Точно. Бабах
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26.08.2024 13:54 Відповісти
Бабах - Тарабах! 👌
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27.08.2024 14:42 Відповісти
14 зрителей у кобзона появилось…
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26.08.2024 13:59 Відповісти
При їх рівні лікування - повинно стать більше!
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26.08.2024 14:09 Відповісти
Может одразу до патологоанатома?
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26.08.2024 14:52 Відповісти
 
 